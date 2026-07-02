RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Pravo na sutra
13.40 44/20
14.10 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
19.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija, prenos
21.50 Branilac 2: Očevi i sinovi
22.45 Dnevnik
23.05 Kulturni dnevnik
00.25 Ulaznin prepad, film
01.05 Dinastija, serija
02.20 Dnevnik, r
02.35 Branilac 2: Očevi i sinovi
03.25 Gastronomad
03.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija
Najava
Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija 19.50 RTS1
Pred košarkaškom reprezentacijom Srbije su novi mečevi sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. Selektor Dušan Alimpijević izabrao je 13 igrača za nastupajuću misiju. Predvodi ih kapiten Nikola Jokić, tu su i iskusni reprezentativci poput Avramovića, Nikole Jovića i Dejana Davidovca, kojima će mlađi pomoći kako bi došli do obe, važne pobede. U ovom prozoru zbog povrede timu neće moći da pomogne Ognjen Dobrić. Švajcarska do sada nije zabeležila ni jednu pobedu i zauzima poslednje mesto u grupu, dok Srbija ima dve pobede i dva poraza. Isti skor ima i Bosna i Hercegovina, dok prvo mesto drži Turska. Utakmica Švajcarska - Srbija igra se u četvrtak, 2. jula, u 20 sati, uz direktan prenos na Prvom programu. Komentator je Petar Denda. Četiri dana kasnije pred domaćom publikom suprostaviće se Bosni i Hercegovini.
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Alisa u zemlji čuda
08.55 Betka i pametne glavice
09.05 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.25 Čitanje dozvoljeno
10.50 RTS lab
11.15 Edu global
11.40 Eko minijature
11.55 Vodič kroz budućnost
12.30 Put pobednika
12.50 Kultura Srba u Hrvatskoj: Dalmatinski Srbi
13.40 Ženski raj, serija
14.30 TV lica: Kao sav normalan svet
15.20 Srbija na vezi
15.50 Fudbal SP:
17.40 Lov i ribolov
18.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.20 Olimpijski krugovi
18.50 Fudbal (u – 19) EP: Srbija – Ukrajna, prenos
20.50 Jedan svet – Jedna igra
20.55 Fudbal: SP, Španija – Austrija, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra
23.20 Drugi čin, film
00.50 Fudbal: SP, Portugalija – Hrvatska, prenos
02.55 Fudbal (u – 19) EP: Srbija – Ukrajna
04.50 Fudbal: SP, Švajcarska – Alžir, prenos
Najava
Drugi čin 23.20 RTS2
Florens želi da upozna svog oca sa Dejvidom, muškarcem u koga je ludo zaljubljena. Ali Dejvid nije privučen njome i želi da je gurne u naručje svog prijatelja Vilija. Likovi se sreću u restoranu usred ničega. Film „Drugi čin“ premijerno je prikazan na Kanskom festivalu. Uloge: Lea Sejdu, Vensan Lindon, Luj Garel.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, serija
11.45 ProKuvaj sa Bokijem
12.10 Pogodi cenu tačno
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Neželjena dejstva, igrani film
02.15 Ekskluziv
02.45 Nikad nije kasno
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Neželjena dejstva 00.00 Prva
Pošto je njen suprug pušten iz zatvora, Emili počne da pati od užasne anksioznosti i traži pomoć od psihijatra Dr. Benksa. Benks joj prepiše eksperimentalni lek... Uloge: Runi Mara, Džud lou, Čening Tejtum, Ketrin Zita Džouns.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Odmerene snage, igrani film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
Najava
Odmerene snage 22.15 B92
Dok čeka u automobilu sa dečkom svoje tetke kako bi posetila grob svojih roditelja, devojčica postaje svedok ubistva grupe ljudi koji su došli na sahranu. Uloge: Tomas Džejn, Lorens Fišburn.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Telemaster 2 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Diližansa snova, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 ABS šou
16.00 Moj dragi glupi dnevniče, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Zanatlije - Violine
22.30 Hype intervju - Sloba Vasić i supruga Jelena
23.00 Dobri drugari, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
13.00 Gladan ko vuk
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.50 Napuštajući Avganistan, igrani film
09.40 Hari Braun, film
11.30 Nigde posebno, igrani film
13.05 Orlando, film
14.35 Palm Springs, igrani film
16.05 Terenska kazna br 1, igrani film
17.35 Milenijum, film
19.20 Veliki gazda, igrani film
21.00 Rifkinov festival, film
22.30 Sve što želim, igrani film
00.05 Svi mrze Johana, igrani film
SUPERSTAR
07.25 Besa, domaća igrana serija
08.25 Besa, domaća igrana serija
09.30 Mi nismo anđeli 2, domaći film
11.00 Policijska akademija 3, igrani film
12.30 Policijska akademija 4, igrani film
14.05 Mi nismo anđeli 3, domaći film
15.40 Velika oluja, igrani film
17.35 Poruka u boci, igrani film
19.55 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.15 Jedini, igrani film
23.55 Razvedi me, zavedi me, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Ljubavni džekpot, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Svet u pokretu: Kultura bez granica
12.55 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.40 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd
18.50 Sportal: Mundijalske priče
19.25 Elif, igrana serija
20.20 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Blic poligraf
00.40 Dug moru, igrana serija
01.30 Balkanskom ulicom
03.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
04.00 Dug moru, igrana serija
04.55 Podkast: Životna priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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