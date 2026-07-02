RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Pravo na sutra

13.40 44/20

14.10 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

19.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija, prenos

21.50 Branilac 2: Očevi i sinovi

22.45 Dnevnik

23.05 Kulturni dnevnik

00.25 Ulaznin prepad, film

01.05 Dinastija, serija

02.20 Dnevnik, r

02.35 Branilac 2: Očevi i sinovi

03.25 Gastronomad

03.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija

Najava

Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Švajcarska – Srbija 19.50 RTS1

Pred košarkaškom reprezentacijom Srbije su novi mečevi sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. Selektor Dušan Alimpijević izabrao je 13 igrača za nastupajuću misiju. Predvodi ih kapiten Nikola Jokić, tu su i iskusni reprezentativci poput Avramovića, Nikole Jovića i Dejana Davidovca, kojima će mlađi pomoći kako bi došli do obe, važne pobede. U ovom prozoru zbog povrede timu neće moći da pomogne Ognjen Dobrić. Švajcarska do sada nije zabeležila ni jednu pobedu i zauzima poslednje mesto u grupu, dok Srbija ima dve pobede i dva poraza. Isti skor ima i Bosna i Hercegovina, dok prvo mesto drži Turska. Utakmica Švajcarska - Srbija igra se u četvrtak, 2. jula, u 20 sati, uz direktan prenos na Prvom programu. Komentator je Petar Denda. Četiri dana kasnije pred domaćom publikom suprostaviće se Bosni i Hercegovini.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Alisa u zemlji čuda

08.55 Betka i pametne glavice

09.05 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.25 Čitanje dozvoljeno

10.50 RTS lab

11.15 Edu global

11.40 Eko minijature

11.55 Vodič kroz budućnost

12.30 Put pobednika

12.50 Kultura Srba u Hrvatskoj: Dalmatinski Srbi

13.40 Ženski raj, serija

14.30 TV lica: Kao sav normalan svet

15.20 Srbija na vezi

15.50 Fudbal SP:

17.40 Lov i ribolov

18.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.20 Olimpijski krugovi

18.50 Fudbal (u – 19) EP: Srbija – Ukrajna, prenos

20.50 Jedan svet – Jedna igra

20.55 Fudbal: SP, Španija – Austrija, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra

23.20 Drugi čin, film

00.50 Fudbal: SP, Portugalija – Hrvatska, prenos

02.55 Fudbal (u – 19) EP: Srbija – Ukrajna

04.50 Fudbal: SP, Švajcarska – Alžir, prenos

Najava

Drugi čin 23.20 RTS2

Florens želi da upozna svog oca sa Dejvidom, muškarcem u koga je ludo zaljubljena. Ali Dejvid nije privučen njome i želi da je gurne u naručje svog prijatelja Vilija. Likovi se sreću u restoranu usred ničega. Film „Drugi čin“ premijerno je prikazan na Kanskom festivalu. Uloge: Lea Sejdu, Vensan Lindon, Luj Garel.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, serija

11.45 ProKuvaj sa Bokijem

12.10 Pogodi cenu tačno

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Neželjena dejstva, igrani film

02.15 Ekskluziv

02.45 Nikad nije kasno

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Neželjena dejstva 00.00 Prva

Pošto je njen suprug pušten iz zatvora, Emili počne da pati od užasne anksioznosti i traži pomoć od psihijatra Dr. Benksa. Benks joj prepiše eksperimentalni lek... Uloge: Runi Mara, Džud lou, Čening Tejtum, Ketrin Zita Džouns.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Odmerene snage, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

Najava

Odmerene snage 22.15 B92

Dok čeka u automobilu sa dečkom svoje tetke kako bi posetila grob svojih roditelja, devojčica postaje svedok ubistva grupe ljudi koji su došli na sahranu. Uloge: Tomas Džejn, Lorens Fišburn.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Telemaster 2 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Diližansa snova, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 ABS šou

16.00 Moj dragi glupi dnevniče, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Zanatlije - Violine

22.30 Hype intervju - Sloba Vasić i supruga Jelena

23.00 Dobri drugari, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

13.00 Gladan ko vuk

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911: Nešvil

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.50 Napuštajući Avganistan, igrani film

09.40 Hari Braun, film

11.30 Nigde posebno, igrani film

13.05 Orlando, film

14.35 Palm Springs, igrani film

16.05 Terenska kazna br 1, igrani film

17.35 Milenijum, film

19.20 Veliki gazda, igrani film

21.00 Rifkinov festival, film

22.30 Sve što želim, igrani film

00.05 Svi mrze Johana, igrani film

SUPERSTAR

07.25 Besa, domaća igrana serija

08.25 Besa, domaća igrana serija

09.30 Mi nismo anđeli 2, domaći film

11.00 Policijska akademija 3, igrani film

12.30 Policijska akademija 4, igrani film

14.05 Mi nismo anđeli 3, domaći film

15.40 Velika oluja, igrani film

17.35 Poruka u boci, igrani film

19.55 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.15 Jedini, igrani film

23.55 Razvedi me, zavedi me, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Ljubavni džekpot, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Svet u pokretu: Kultura bez granica

12.55 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.40 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd

18.50 Sportal: Mundijalske priče

19.25 Elif, igrana serija

20.20 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Blic poligraf

00.40 Dug moru, igrana serija

01.30 Balkanskom ulicom

03.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

04.00 Dug moru, igrana serija

04.55 Podkast: Životna priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča