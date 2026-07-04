Nenad Alajbegović (45) iz Beograda, lice sa poternice, lišen je slobode u sinhronizovanoj akciji novosadskog OKP-a. Alajbegović je poznat kao čovek sa devet života jer je preživeo više pokušaja atentata, a poslednjih meseci je bio u bekstvu.

Novi Sad je još jednom poslao jasnu poruku da niko nije nedodirljiv. U petak, 3. jula, inspektori Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad izveli su hirurški preciznu akciju na terenu. Iza rešetaka je završio jedan od najtraženijih begunaca u zemlji, a ovaj uspeh direktna je posledica nove energije i strategije unutar same službe.

U sinhronizovanoj zasedi slobode je lišen Nenad Alajbegović (1981) iz Beograda. Reč je o čoveku koji je u javnosti odavno stekao nadimak "čovek sa devet života", jer je na beogradskom asfaltu uspeo da preživi nekoliko brutalnih sačekuša i teških ranjavanja.

Koliko je ova akcija bila visokog rizika, svedoči činjenica da Alajbegović ni tokom bekstva ništa nije prepuštao slučaju. Inspektori OKP-a su mu za pojasom pronašli napunjen pištolj marke "CZ" kalibra 7,65 mm i to sa metkom u cevi.

-Zahvaljujući munjevitom faktoru iznenađenja, begunac je savladan pre nego što je uopšte stigao da pomisli na otpor i potegne oružje na policiju.Za Alajbegovićem je duže vreme bila aktivna mreža poternica sudova i drugih policijskih uprava širom Srbije - navodi izvor.

Kao višestruki povratnik, on iza sebe ima višegodišnji staž u zatvorima zbog teških krivičnih dela sa elementima nasilja, nelegalnog oružja i trgovine narkoticima.Prilikom pretresa, policija je kod njega pronašla opremu koja jasno ukazuje na to da je bio spreman za skrivanje, ali i za obračune.

Nosio je ispod garderobe pancirni prsluk, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 mm i 1 puščani metak kalibra 7,62 mm. Imao je falsifikovanu vozačku dozvolu na ime Kovač, kojom je uspešno krio pravi identitet tokom bekstva. Protiv Alajbegovića je podneta krivična prijava za dela iz člana 348. stav 1 (Nedozvoljeno oružje) i člana 355. stav 2 (Falsifikovanje isprave) Krivičnog zakonika. Kompletan slučaj i dalju nadležnost preuzelo je Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu, a osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje.Ova uspešna akcija operativaca OKP-a pokazala je da je dolazak Vladana Stojanovića na čelo Policijske uprave Novi Sad doneo preko potrebne, radikalne promene. Odmah po stupanju na dužnost, novi načelnik PU Novi Sad povukao je odlučne poteze i zamenio rukovodeći kadar koji je godinama bio na istim pozicijama. Ovaj pozitivni vetar promena i nova energija sa samog vrha uprave odmah su dali direktan rezultat na terenu, čisteći ulice Novog Sada od krupnih zverki sa poternica.

Autor: Nebojša Popović

BONUS VIDEO