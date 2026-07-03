22.15 B92

Igre gladi: Lov na vatru

Nakon pobede na 74. Igrama gladi, Ketnis Everdin i Pita Melark se sigurno vraćaju kući. Međutim, pobeda znači da moraju da se okrenu i ostaviti svoju porodicu i prijatelje kako bi učestvovali na "Turneji pobede" po svim pokrajinama. Tokom turneje Ketnis oseća pobunu koja tinja, ali Kapitol još uvek održava strogu kontrolu, dok predsednik Snou priprema nove, 75. Igre gladi - takmičenje koje bi moglo promeniti Panem zauvek. Uloge: Dženifer Lorens, Džoš Hutčerson, Lijam Hemsvort.

19.25 RTS2

Renoar, odrastanje u Tokiju

Radnja filma smeštena je u period japanskog ekonomskog buma i prati jedanaestogodišnju Fuki, koja se suočava s očevom bolešću i majčinom iscrpljenošću. Bežeći u svet mašte, hipnoze i rizičnih telefonskih razgovora, Fuki pokušava da se izbori s tugom i odrastanjem. Kroz Renoarovu impresionističku estetiku i nežan ton, ovaj film prikazuje emotivnu udaljenost unutar porodice. Film „Renoar: Odrastanje u Tokiju“ imao je premijeru na festivalu u Kanu 2025. godine. Uloge: Jui Suzuki, Lili Franki, Hikari Išida.

00.00 Prva

Poslednja patrola

Dva mlada policajca, Tejlor i Zavala, patroliraju opasnim ulicama Los Anđelesa. Tokom rutinskog zaustavljanja vozila, partneri zaplene novac i vatreno oružje od pripadnika zloglasnog kartela. Tokom dalje istrage, dva policajca postaju glavna meta članova kartela koji žele da ih ubiju. Ovo je moćna priča o prijateljstvu, ljubavi i časti. Uloge: Džejk Gilenhal, Majkl Penja, Ana Kendrik, Amerika Ferera.