22.15 B92

Odmerene snage

Dok čeka u automobilu sa dečkom svoje tetke, kako bi posetila grob svojih roditelja, mlada devojka biva svedok ubistva grupe ljudi koji su došli na sahranu. Uspeva čak i da fotografiše ubicu, koji ubija i dečka njene tetke, dok ona uspeva da pobegne u šumu. Ona dotrčava do kuće ratnog veterana Kartera, koji se zaklinje da će je zaštiti. Ubica pristiže i pokušava da ih oboje ubije, ali i ubedi Kartera da preda devojku... Uloge: Tomas Džejn, Lorens Fišburn.

00.00 Prva

Neželjena dejstva

Oskarom nagrađeni reditelj Stiven Soderberg donosi napetu i provokativnu priču čije su zvezde Čening Tejtum, nominovani za Oskara Runi Mara i Džad Lou, i dobitnica Oskara Ketrin Zita-Džouns. Pošto je njen suprug pušten iz zatvora, Emili počne da pati od užasne anksioznosti i traži pomoć od psihijatra Dr. Benksa. Benks joj prepiše eksperimentalni lek, ali on izazove jezive nuspojave sa smrtonosnim posledicama. Pun neočekivanih obrta, "Neželjeno dejstvo" je seksi psihološki triler. Uloge: Runi Mara, Džud lou, Čening Tejtum, Ketrin Zita Džouns.

23.10 RTS2

Drugi čin

Florens želi da upozna svog oca sa Dejvidom, muškarcem u koga je ludo zaljubljena. Ali Dejvid nije privučen njome i želi da je gurne u naručje svog prijatelja Vilija. Likovi se sreću u restoranu usred ničega. Film „Drugi čin“ premijerno je prikazan na Kanskom festivalu. Uloge: Lea Sejdu, Vensan Lindon, Luj Garel.