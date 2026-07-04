Voditeljka RTS-a, Ivana Milenković, stekla je veliku popularnost kao voditeljka Jutarnjeg programa. Međutim, ona je odlučila da napusti ovaj format, a sada je otkrila i zbog čega.

Kako je objasnila, posao voditelja jutarnjeg programa ume biti veoma izazovan.

- Neko vas probudi u pola noći i dok se šminkate i oblačite pitate se "šta ja to radim u četiri ujutru". Bila sam ranoranilac i neko ko je spreman da ustane u pet ujutru da bi išao na termin za plivanje u šest. Tokom celog studiranja nisam spavala, svi koji su završili arhitekturu znaju da tu spavanja nema. Umela sam da spojim i po dve nedelje da spavam dnevno dva sata kada radim neki veliki projekat. Bila sam naviknuta i na početku mi nije bio problem jer se radilo dva puta nedeljno - rekla je Ivana i otkrila kada je nastao problem.

- Međutim, kasnije se smanjio broj voditelja i dolazilo je do toga da i po dva meseca radimo četiri jutarnja programa nedeljno. Dođem kući, treba da odmaram, a treba da spremam emisiju i za sutra. Tad sam prestala da spavam i razlog iz koga sam prestala da radim Jutarnji je taj što sam dobila hronične insomnije - rekla je voditeljka u podkastu Srećne.

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