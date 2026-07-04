Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: 1B - 3E
11.00 Fudbal FIFA SP: 2D - 2G
13.00 Skrivene priče Svetskog prvenstva: Pakt iz Molinjona
13.15 Fudbal Goleada
13.30 Fudbal FIFA SP: 1J - 2H
15.30 Fudbal FIFA SP: 1K - 3D
18.00 Fudbal FIFA SP: Studio
19.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.30 Fudbal FIFA SP Iz drugog ugla
21.45 Pakt iz Molinjona
22.30 Fudbal FIFA SP: studio
23.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
01.30 Crvena zvezda – Slavija
03.30 Zemun – Borac, pripremna
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Evropska liga
08.00 Odbojka Evropska liga
10.00 Basket 3x3 Ulaanbaatar, polufinala i finala FIBA 3x3 World Tour
11.45 Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour
18.00 Fudbal prijateljske utakmice: Crvena zvezda – Linc
20.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija
22.00 Atletika Judžin Dijamantska liga
01.00 Best of NBA Plej-of
03.30 Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
04.00 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
06.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci
06.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled
07.45 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
08.45 Formula E: Šangaj, Trka 1
10.15 Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled
10.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled
11.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene
12.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci
12.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene
14.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci
16.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
16.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1
19.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene
20.15 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Monako, Skakanje
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1
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