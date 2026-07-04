Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: 1B - 3E

11.00  Fudbal FIFA SP: 2D - 2G

13.00  Skrivene priče Svetskog prvenstva: Pakt iz Molinjona

13.15  Fudbal Goleada

13.30  Fudbal FIFA SP: 1J - 2H

15.30  Fudbal FIFA SP: 1K - 3D

18.00  Fudbal FIFA SP: Studio

19.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.30  Fudbal FIFA SP Iz drugog ugla

21.45  Pakt iz Molinjona

22.30  Fudbal FIFA SP: studio

23.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

01.30  Crvena zvezda – Slavija

03.30  Zemun – Borac, pripremna

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Evropska liga

08.00  Odbojka Evropska liga

10.00  Basket 3x3 Ulaanbaatar, polufinala i finala FIBA 3x3 World Tour

11.45  Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour

18.00  Fudbal prijateljske utakmice: Crvena zvezda – Linc

20.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija

22.00  Atletika Judžin Dijamantska liga

01.00  Best of NBA Plej-of

03.30  Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

04.00  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

06.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci

06.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled

07.45  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

08.45  Formula E: Šangaj, Trka 1

10.15  Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled

10.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled

11.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene

12.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci

12.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene

14.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci

16.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

16.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1

19.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene

20.15  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Monako, Skakanje

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1