Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će na severu i istoku zemlje povremeno biti i jačih udara. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 29 stepeni.

U nedelju će se zadržati pretežno sunčano vreme, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguć je kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Tokom narednih dana očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme, uz lokalne pljuskove koji će biti najčešći u prvoj polovini sledeće sedmice. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 26 i 31 stepena, što je oko proseka za prvu dekadu jula.

Čubrilo: Novo osveženje moguće sredinom sledeće sedmice

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će do kraja ove sedmice vreme uglavnom biti suvo, uz mogućnost ponekog pljuska još danas. Noći će biti znatno prijatnije, sa temperaturama od osam do 14 stepeni, dok će dnevni maksimumi za vikend iznositi između 23 i 29 stepeni.

Po njegovoj prognozi, početkom naredne sedmice verovatnoća za lokalne pljuskove biće nešto veća u ponedeljak, dok bi utorak mogao biti uglavnom suv. Sredinom sedmice moguć je prodor novog hladnog fronta sa severozapada Evrope, koji bi doneo češće pljuskove, pojačan severozapadni vetar i dodatno osveženje. Oko 9. jula maksimalna temperatura mogla bi da bude između 15 i 22 stepena, što je ispod proseka za ovaj deo godine.

Prema njegovim procenama, promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima moglo bi da potraje do oko 12. jula, dok bi izraženije otopljenje moglo uslediti tek posle 17. jula, ali za taj period još nema dovoljno pouzdanih podataka.

RHMZ upozorio na nizak vodostaj reka

Republički hidrometeorološki zavod izdao je i hidrološko upozorenje, navodeći da će se vodostaji na Dunavu, Savi kod Beograda i Tisi kod Titela narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

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