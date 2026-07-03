Arena Premium 1
07.00 Radost fudbala, Dokumentarni film
08.00 Kolumbija '86 Dokumentarni film
08.15 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
08.30 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo Premijera: Pregled dana 02.07.
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1H - 2J
13.00 Kolumbija '86 Dokumentarni film
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2K - 2L
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1B - 3E
17.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 02.07.
18.00 Radost fudbala, Dokumentarni film
19.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2D - 2G
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla
22.45 Kolumbija '86, dokumentarni film
23.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1J - 2H
02.00 Radost fudbala, Dokumentarni film
03.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1K - 3D
Arena Premium 2
06.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Portugal - Crna Gora
08.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: BIH – Turska
10.00 Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale
12.15 Trka Moto Sport MOTO GP: Holandija
13.45 Trka Moto Sport Formula 1: Austrija
16.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija
18.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Estonija – Slovenija
20.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Ulaanbaatar, polufinala i finala
22.30 Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka
01.00 The Best of NBA Plej-of
03.30 The Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
04.00 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
07.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
08.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene
09.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale
11.00 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
15.00 Magazin: Biciklizam
15.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova
16.45 Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled
17.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene
18.05 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci
19.15 Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled
19.45 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
22.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene
22.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
23.45 Magazin: Biciklizam
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