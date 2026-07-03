Arena Premium 1

07.00  Radost fudbala, Dokumentarni film

08.00  Kolumbija '86 Dokumentarni film

08.15  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

08.30  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo Premijera: Pregled dana 02.07.

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1H - 2J

13.00  Kolumbija '86 Dokumentarni film

13.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2K - 2L

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1B - 3E

17.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 02.07.

18.00  Radost fudbala, Dokumentarni film

19.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2D - 2G

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla

22.45  Kolumbija '86, dokumentarni film

23.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1J - 2H

02.00  Radost fudbala, Dokumentarni film

03.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1K - 3D

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Portugal - Crna Gora

08.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: BIH – Turska

10.00  Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale

12.15  Trka Moto Sport MOTO GP: Holandija

13.45  Trka Moto Sport Formula 1: Austrija

16.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija

18.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Estonija – Slovenija

20.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Ulaanbaatar, polufinala i finala

22.30  Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka

01.00  The Best of NBA Plej-of

03.30  The Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

04.00  Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18

07.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19

08.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene

09.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale

11.00  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

15.00  Magazin: Biciklizam

15.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova

16.45  Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled

17.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene

18.05  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci

19.15  Brdski biciklizam: Val di Fassa Trentino, Enduro, Pregled

19.45  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

22.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, žene

22.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Kratke staze, Elite, muškarci

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

23.45  Magazin: Biciklizam