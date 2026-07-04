-On nam gubi ugled, tražimo da se opasulju i da se vrati 'vamo ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović da ode u Bojaniće. Ne želimo takve, mi smo pristojna porodica, imamo doktora, majora, imamo lekara, i svi to zameraju, pogotovo kad viče Parandilović, nek viče ime ko je, šta je, ko pravi grešku, a ne tako!

Miloš Parandilović najavio je tužbu, mada se potpuno izgubio u sopstvenim lažima.

Drago Parandilović čas mu je deda - čas nije.

-Drago Parandilović je jedna protuva, koji nije samo bruka porodice Parandilović, nego i celog grada Prijepolja, kaže Miloš.

Međutim, samo nekoliko minuta kasnije, Drago više nije deo porodice, već samo "puki prezimenjak".

Poslušajte kako se mlađi Parandilović upetljao: