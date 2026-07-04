Mnogi odustaju od uzgoja povrća jer misle da je za to neophodna velika bašta. Međutim, stručnjaci tvrde da je krompir jedna od kultura koja odlično uspeva čak i na balkonu, terasi ili u malom dvorištu.

Sve što vam je potrebno jeste veća saksija, kanta sa drenažnim otvorima ili posebna vreća za uzgoj. Uz malo nege, već za nekoliko nedelja možete da uživate u sopstvenom domaćem krompiru.

Zašto je krompir idealan za male prostore?

Za razliku od mnogih drugih biljaka, krompir raste uglavnom u dubinu, zbog čega ne zauzima mnogo prostora.

Amber Tani, stručnjak za hortikulturu iz vrtnih centara Cherry Lane, objašnjava da je upravo zato odličan izbor za uzgoj u posudama.

– Krompir je idealan za uzgoj u vrećama, velikim saksijama ili kantama sa drenažnim otvorima. Posude zauzimaju malo prostora, lako se pomeraju kako bi biljka dobila dovoljno sunca ili bila zaštićena od lošeg vremena, što omogućava bolju kontrolu uslova gajenja – kaže ona za portal Ideal Home.

Vreće za uzgoj imaju još jednu prednost

Specijalne vreće za uzgoj posebno su praktične za gradske bašte, balkone i terase.

Nakon berbe krompira mogu ponovo da se iskoriste za sadnju drugog povrća, poput:

šargarepe,

rotkvica,

crnog luka.

Stručnjakinja Lusi Bredli iz kompanije Easy Garden Irrigation ističe da mnogi baštovani koriste čak i prazne vreće od komposta.

– Dovoljno je da na dnu napravite nekoliko drenažnih rupa i dobićete praktičnu posudu za uzgoj, uz istovremeno smanjenje otpada – objašnjava ona.

Savršena biljka za početnike

Krompir važi za jednu od najjednostavnijih kultura za uzgoj.

Otporan je, ne zahteva mnogo iskustva, a jedna biljka može dati između pet i deset krtola.

Najbolje uspeva na mestu koje ima dovoljno svetlosti, ali nije neophodno da bude na direktnom suncu tokom celog dana.

Još jedna prednost je brz rast.

Prve mlade krompire moguće je vaditi već nakon osam do deset nedelja, dok rane sorte sazrevaju i nešto brže, zbog čega su posebno pogodne za uzgoj u posudama.

Trik koji povećava prinos

Stručnjaci savetuju da krompir posadite pri dnu posude, a kompost dodajete postepeno kako biljka raste.

Kada se pojave novi izdanci, prekrijte ih tankim slojem komposta i isti postupak ponavljajte tokom rasta.

Na taj način podstiče se formiranje novih krtola duž stabljike, što može značajno povećati ukupan rod.

Ne zaboravite redovno zalivanje

Iako nije zahtevna biljka, krompir ne podnosi dugotrajnu sušu.

Kompost bi trebalo da bude stalno umereno vlažan, naročito tokom toplih letnjih dana, jer nedostatak vode može umanjiti prinos i kvalitet krtola.

Berba je jednostavnija nego u bašti

Kada biljke počnu da cvetaju, vreme je za vađenje mladog krompira.

Jedna od najvećih prednosti uzgoja u vrećama ili saksijama jeste lakoća berbe. Dovoljno je da prevrnete posudu i krompir će ispasti napolje, bez kopanja i oštećivanja okolnih biljaka.

Zbog toga je ova metoda posebno pogodna za balkone, terase i mala dvorišta.

Ako želite da uzgajate svoje povrće, a nemate dovoljno prostora za klasičnu baštu, krompir je jedan od najboljih izbora. Uz običnu vreću, saksiju ili kantu i malo pažnje, možete da dobijete bogat rod i uživate u domaćem krompiru tokom cele sezone.