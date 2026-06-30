RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signal, igrana serija
21.15 Jedan svet – Jedna igra
22.50 Fudbal: SP, Francuska - Švedska, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra
01.10 Vesti
01.20 Kuluturni dnevnik
01.35 Od zlata jabuka
02.00 Dnevnik
02.50 Fudbal SP: Mekisko – Ekvador, prenos
Najava
Fudbal: SP, Francuska - Švedska 22.50 RTS1
Francuska je do sada opravdala epitet jednog od glavnih kandidata za titulu. Ostvarili su tri ubedljive pobede u grupi uz gol razliku 10 prema 2, uz to i Mbape i Dembele su u sjajnoj formi, što ukazuje da će Švedska odbrana u utakmici, koja se igra u Njujorku biti na velikim mukama. Švedska je na ovom šampionatu ušla u istoriju kao reprezentacija, koja je pobedila 5 prema 1 Tunis, a odmah zatim izgubila istim rezultatom od Holandije. Remi sa Japanom presudio je da se plasiraju u šesnaestinu finala. Komentator je Miloš Krivokapić
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.30 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Vaga za tačno merenje
09.40 Šašava flaša
10.00 Priđi bliže
10.35 Eko perspektive
11.00 Tenis: Vimbldon , prenos
11.00 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.25 Eko minijature
11.30 Eko perspektive
12.00 Plus prirode
12.20 Hemija za sve
12.30 Barkod 6
12.30 Metamorfoze
13.15 Velika iluzija
14.00 Ženski raj, serija
14.40 Fudbal SP:snimak
16.20 Košarka ( U – 17 ): Srbija – Obala Slonovače, prenos
18.20 Trag
18.50 Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška, prenos
21.00 Ženski raj, serija
22.00 Savremeni svetski pisci: Ansrej Makin
22.30 Naučni portal
23.05 Savremeni profil mladih: Ekologija i mladi, planeta u rukama mladih
23.30 Na nišanu, serija
00.10 Lazarevo obretenje
01.10 Košarka ( U – 17 ): Srbija – Obala Slonovače
03.00 Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška,
04.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
Najava
Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška 18.55 RTS2
Biće ovo jedan neizvestan duel u kojem ni jednoj reprezentaciji ne pripada uloga favorita. Bez obzira što Norvežani imaju sjajnog Holanda, neće biti iznenađenje da se Obala Slonovače nađe među 16 najboljih selekcija sveta. Oni su pobedili Kurosao i Ekvador, a protiv Nemačke su imali šansu za pobedu. Nisu je iskoristili i primili su gol u poslednjim trenucima utakmice. Direktan prenos je na našem Drugom programu, a komentator je Nemanja Matić.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Gledaoci će imati priliku da uživaju u jošjednoj uzbudljivoj epizodi „Amidži šoua", a autor ivoditelj Ognjen Amidžić ugostiće pravu plejadu istaknutnih popularnih ličnosti i zanimljivih gostiju. U studiju će mu se pridružiti Barbara Bobak, Sajfer, Anica Milenković, Milica Veličković, Goran Marković i Simona Manojlović.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Kako uhvatiti neženju?, igrani film
01.30 Ekskluziv
02.00 Hajde da se volimo
03.00 Praktična žena
04.00 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
„Hajde da se volimo“ ovog utorka na Prvoj televiziji od 22.00 donosi gledaocima priče o upornosti, ljubavi, velika iznenađenja i ostvarenje sna za one koji su se tome najmanje nadali. Emisiju otvaramo našom emotivnom rubrikom "Iz srca", gde slučajni prolaznici imaju priliku da voljenoj osobi pošalju poruku ljubavi i zahvalnosti. Nakon toga u studio nam dolazi bračni par Stančić. Sanja i Miloš prošli su sve nedaće u nadi da dobiju dete, a njihova emotivna ispovest nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Emisija potom donosi neverovatnu priču o ženi koja je poželela da postane voditeljka na jedan dan, a za naš tim ni to nije bio zahtev nemoguć za ostvarenje. Pogledajte kako se Snežana Nešić snašla u ulozi voditeljke emisije "Glam i drama". Naravno, nismo zaboravili ni one koji nemaju strah od javnog nastupa, samo do sada za to nisu imali priliku. To je svakako zaslužio ulični svirač Neven Kogović, koji je stao na binu i zasenio publiku u samo nekoliko minuta. Kroz niz emotivnih ispovesti, iznenađenja i ostvarenih snova, ova epizoda još jednom slavi ljude koji svojim delima inspirišu, povezuju i podsećaju nas koliko je važno da se volimo.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, domaća igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Pretnja u etru, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Lola i Raša odlučuju da u potpunosti otkažu veliku svadbu. Marko se oseća nespremnim za maraton uprkos upornom treniranju. Itana shvata da njemu zapravo treba mentalni trening. Vladan ima teoriju da Vedran diluje na Vencu i od Damjana zahteva da on i Vedran sarađuju, da se ne bi umešale Vladanove kolege sa odeljenja narkotika, jer će tako sve postati mnogo ozbiljnije. Lidija se vraća sa vikendice, jedva je preživela Gradimira, Olgu i Marina na jednom mestu. Ljubinka odere Simu u pokeru.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, igrana serija
00.33 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Ljubica Hadžistević, Bobana Simović
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.05 Let sudbine, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa šou, gosti: Ivana Minović, Sexy Sandra, Dejan Drašković i Goran Vukošić
16.00 Subotom uveče, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Milica i Saša Bošković
23.00 Američka rapsodija, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Rik Stajn: Put do Meksika
15.45 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.45 Prijatno
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
STAR LIFE
00.15 Svi vole Rejmonda
00.45 Čikago u plamenu
01.40 Čikago u plamenu
02.30 Mali požari svuda
03.15 Baštensko društvo Gros Pointa
04.05 Visok potencijal
04.50 Ljubavni život
05.15 Mali požari svuda
06.00 Do poslednjeg čoveka
06.20 Do poslednjeg čoveka
06.45 Do poslednjeg čoveka
CINEMANIA
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
15.45 Do poslednjeg čoveka
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
SUPERSTAR
06.50 Besa, domaća igrana serija
07.45 Besa, domaća igrana serija
08.45 Čavka, domaći igrani film
10.25 Policijska akademija, igrani film
12.05 Policijska akademija 2, igrani film
13.40 Mi nismo anđeli, domaći film
15.30 Nemoguće, igrani film
17.30 Savršen svet, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.00 Nepobedivi 2, igrani film
23.50 Tri kralja, igrani film
PRVA PLUS
06.50 Besa, serija
07.45 Besa, serija
08.45 Čavka, domaći film
10.25 Policijska akademija, film
12.05 Policijska akademija 2, igrani film
13.40 Mi nismo anđeli, film
15.30 Nemoguće, igrani film
17.30 Savršen svet, igrani film
20.00 Besa, serija
21.00 Besa, serija
22.00 Nepobedivi 2, igrani film
23.50 Tri kralja, igrani film
Blic TV
06.10 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.00 Elif, igrana serija
14.10 Domaćica
14.40 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Sportal: Mundijalske priče
19.25 Elif, igrana serija
20.35 Šeherezada, igrana serija
21.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Dug moru, igrana serija
00.40 Lepa sela lepo gore, igrani film
02.50 Život u balansu
03.40 Sportal: Mundijalske priče
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story
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