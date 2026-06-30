RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signal, igrana serija

21.15 Jedan svet – Jedna igra

22.50 Fudbal: SP, Francuska - Švedska, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra

01.10 Vesti

01.20 Kuluturni dnevnik

01.35 Od zlata jabuka

02.00 Dnevnik

02.50 Fudbal SP: Mekisko – Ekvador, prenos

Najava

Fudbal: SP, Francuska - Švedska 22.50 RTS1

Francuska je do sada opravdala epitet jednog od glavnih kandidata za titulu. Ostvarili su tri ubedljive pobede u grupi uz gol razliku 10 prema 2, uz to i Mbape i Dembele su u sjajnoj formi, što ukazuje da će Švedska odbrana u utakmici, koja se igra u Njujorku biti na velikim mukama. Švedska je na ovom šampionatu ušla u istoriju kao reprezentacija, koja je pobedila 5 prema 1 Tunis, a odmah zatim izgubila istim rezultatom od Holandije. Remi sa Japanom presudio je da se plasiraju u šesnaestinu finala. Komentator je Miloš Krivokapić

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Vaga za tačno merenje

09.40 Šašava flaša

10.00 Priđi bliže

10.35 Eko perspektive

11.00 Tenis: Vimbldon , prenos

11.00 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.25 Eko minijature

11.30 Eko perspektive

12.00 Plus prirode

12.20 Hemija za sve

12.30 Barkod 6

12.30 Metamorfoze

13.15 Velika iluzija

14.00 Ženski raj, serija

14.40 Fudbal SP:snimak

16.20 Košarka ( U – 17 ): Srbija – Obala Slonovače, prenos

18.20 Trag

18.50 Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška, prenos

21.00 Ženski raj, serija

22.00 Savremeni svetski pisci: Ansrej Makin

22.30 Naučni portal

23.05 Savremeni profil mladih: Ekologija i mladi, planeta u rukama mladih

23.30 Na nišanu, serija

00.10 Lazarevo obretenje

01.10 Košarka ( U – 17 ): Srbija – Obala Slonovače

03.00 Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška,

04.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

Najava

Fudbal SP: Obala Slonovače – Norveška 18.55 RTS2

Biće ovo jedan neizvestan duel u kojem ni jednoj reprezentaciji ne pripada uloga favorita. Bez obzira što Norvežani imaju sjajnog Holanda, neće biti iznenađenje da se Obala Slonovače nađe među 16 najboljih selekcija sveta. Oni su pobedili Kurosao i Ekvador, a protiv Nemačke su imali šansu za pobedu. Nisu je iskoristili i primili su gol u poslednjim trenucima utakmice. Direktan prenos je na našem Drugom programu, a komentator je Nemanja Matić.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Gledaoci će imati priliku da uživaju u jošjednoj uzbudljivoj epizodi „Amidži šoua", a autor ivoditelj Ognjen Amidžić ugostiće pravu plejadu istaknutnih popularnih ličnosti i zanimljivih gostiju. U studiju će mu se pridružiti Barbara Bobak, Sajfer, Anica Milenković, Milica Veličković, Goran Marković i Simona Manojlović.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Kako uhvatiti neženju?, igrani film

01.30 Ekskluziv

02.00 Hajde da se volimo

03.00 Praktična žena

04.00 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

„Hajde da se volimo“ ovog utorka na Prvoj televiziji od 22.00 donosi gledaocima priče o upornosti, ljubavi, velika iznenađenja i ostvarenje sna za one koji su se tome najmanje nadali. Emisiju otvaramo našom emotivnom rubrikom "Iz srca", gde slučajni prolaznici imaju priliku da voljenoj osobi pošalju poruku ljubavi i zahvalnosti. Nakon toga u studio nam dolazi bračni par Stančić. Sanja i Miloš prošli su sve nedaće u nadi da dobiju dete, a njihova emotivna ispovest nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Emisija potom donosi neverovatnu priču o ženi koja je poželela da postane voditeljka na jedan dan, a za naš tim ni to nije bio zahtev nemoguć za ostvarenje. Pogledajte kako se Snežana Nešić snašla u ulozi voditeljke emisije "Glam i drama". Naravno, nismo zaboravili ni one koji nemaju strah od javnog nastupa, samo do sada za to nisu imali priliku. To je svakako zaslužio ulični svirač Neven Kogović, koji je stao na binu i zasenio publiku u samo nekoliko minuta. Kroz niz emotivnih ispovesti, iznenađenja i ostvarenih snova, ova epizoda još jednom slavi ljude koji svojim delima inspirišu, povezuju i podsećaju nas koliko je važno da se volimo.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, domaća igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Pretnja u etru, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Lola i Raša odlučuju da u potpunosti otkažu veliku svadbu. Marko se oseća nespremnim za maraton uprkos upornom treniranju. Itana shvata da njemu zapravo treba mentalni trening. Vladan ima teoriju da Vedran diluje na Vencu i od Damjana zahteva da on i Vedran sarađuju, da se ne bi umešale Vladanove kolege sa odeljenja narkotika, jer će tako sve postati mnogo ozbiljnije. Lidija se vraća sa vikendice, jedva je preživela Gradimira, Olgu i Marina na jednom mestu. Ljubinka odere Simu u pokeru.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, igrana serija

00.33 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Ljubica Hadžistević, Bobana Simović

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.05 Let sudbine, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa šou, gosti: Ivana Minović, Sexy Sandra, Dejan Drašković i Goran Vukošić

16.00 Subotom uveče, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Milica i Saša Bošković

23.00 Američka rapsodija, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Rik Stajn: Put do Meksika

15.45 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.45 Prijatno

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

STAR LIFE

00.15 Svi vole Rejmonda

00.45 Čikago u plamenu

01.40 Čikago u plamenu

02.30 Mali požari svuda

03.15 Baštensko društvo Gros Pointa

04.05 Visok potencijal

04.50 Ljubavni život

05.15 Mali požari svuda

06.00 Do poslednjeg čoveka

06.20 Do poslednjeg čoveka

06.45 Do poslednjeg čoveka

CINEMANIA

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

15.45 Do poslednjeg čoveka

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

SUPERSTAR

06.50 Besa, domaća igrana serija

07.45 Besa, domaća igrana serija

08.45 Čavka, domaći igrani film

10.25 Policijska akademija, igrani film

12.05 Policijska akademija 2, igrani film

13.40 Mi nismo anđeli, domaći film

15.30 Nemoguće, igrani film

17.30 Savršen svet, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.00 Nepobedivi 2, igrani film

23.50 Tri kralja, igrani film

PRVA PLUS

06.50 Besa, serija

07.45 Besa, serija

08.45 Čavka, domaći film

10.25 Policijska akademija, film

12.05 Policijska akademija 2, igrani film

13.40 Mi nismo anđeli, film

15.30 Nemoguće, igrani film

17.30 Savršen svet, igrani film

20.00 Besa, serija

21.00 Besa, serija

22.00 Nepobedivi 2, igrani film

23.50 Tri kralja, igrani film

Blic TV

06.10 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.00 Elif, igrana serija

14.10 Domaćica

14.40 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Sportal: Mundijalske priče

19.25 Elif, igrana serija

20.35 Šeherezada, igrana serija

21.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Dug moru, igrana serija

00.40 Lepa sela lepo gore, igrani film

02.50 Život u balansu

03.40 Sportal: Mundijalske priče

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story