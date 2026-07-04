Broj poginulih u Venecueli usled dva zemljotresa koja su pogodila zemlju prošle nedelje porastao je na najmanje 2.645, prema najnovijim podacima koje su večeras saopštile vlasti.

Ministarstvo za informisanje te zemlje saopštilo je da je povređeno 12.666 osoba, dok je oko 15.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

Vršilac dužnosti predsednika Delsi Rodrigez juče je izjavila da je broj poginulih porastao na 2.595. Iako vlasti oklevaju da govore o nestalim osobama, Ujedinjene nacije procenjuju da bi taj broj mogao da dostigne čak 50.000.

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