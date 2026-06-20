RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Trči Aone, ebu program za decu
11.15 Rozarka i kuvarice bez kuće, ebu program za decu
11.30 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet: Uživo
13.30 Rodoslavci
14.00 Gastronomad
14.20 Vesti
14.30 TV lica… kao sav normalan svet
15.20 Otmica, igrana serija
16.10 Više od igre, film
18.25 Kvadratura kruga
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, igrana serija
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače, prenos
23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
00.10 Vesti
00.20 Više od igre, film
02.20 Dnevnik
02.55 Kvadratura kruga
03.20 Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače
Najava
Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače 21.50 RTS1
Obe selekcije odradile su veliki deo posla već u prvom kolu. Nemci su bili ubedljivi protiv Kurosaa, a Obala Slonovače je jednim golom došla do 3 boda u duelu sa Ekvadorom. Nemačka je naravno favorit i treba očekivati da će od prvog minuta igrati napadački. Obala Slonovače ima svoje adute, a uz to igraće bez velikog pritiska jer ako i izgube imaju svoju šansu u trećem kolu kada igraju protiv autsajdera reprezentacije Kurosaa. Utakmica se igra u Torontu u subotu sa početkom od 22 časa. Direktan prenos je na Prvom programu. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Porodica u divljini
09.00 Na slovo na slovo
09.30 Pustolov (2007)
09.55 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Nas je 10%
13.15 Studio znanja
14.15 Eko perspektive
15.05 Puls prirode
15.30 Velika iluzija
16.10 Fudbal: SP, Škotska – Maroko, snimak
17.00 Puls prirode
18.28 Verski kalendar
18.50 Fudbal: SP, Holandija – Švedska, prenos
20.55 Koncert Marije Šerifović – Dolazi ljubav
22.00 Na nišanu, serija
22.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Generalna proba samoubistva“
00.50 Fudbal: SP, Holandija – Švedska
02.00 SO RTS i Pačo Flores, truba
01.15 Specijalna emisija o Gabrijelu Felcu
04.00 Studio znanja
04.50 Eko perspektive
Najava
TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Generalna proba samoubistva“ 20.50 RTS2
Reč je o gorkoj komediji o lažima, drami o jednom propalom arhitekti, filmskom producentu i čoveku koji je došao do ograde mosta rešen da se strmekne u hladni Dunav. Njegova pripovest se može shvatiti i metaforički, kao priča o narodu koji je sebe doveo u istu poziciju, ona je slikovit opis stanja, ali i cinična konstatacija onoga što smo postigli, ili nismo postigli. Radnja se dešava u savremenom Beogradu, gde se prepoznaju drame apsurda i groteske, naša neposredna stvarnost se ukazuje kao inspiracija za višestruko ispletenu igru različitih žanrova, dramu u drami, tragediju u komediji, satiru u groteski, farsu u tragediji. U predstavi se izdvaja igra Branimira Brstine koji je precizno definisao svakog od tri lika koja tumači, trojicu braće po ludilu, i svakoga od njih je zadivljujuće slojevito iznijansirao. Slično njemu, i lik arhitekte-samoubice, u tumačenju Branislava Lečića, istovremeno je melanholični samoubica i razjareni lav koji svojim očajem pomera svet. Uloge: Branislav Lečić, Branimir Brstina, Igor Đorđević, Dubravka Kovjanić
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Ekskluziv
15.00 Vesti
15.30 Specijalna emisija
20.05 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.30 Ekskluziv
01.55 Glam i Drama
02.43 Pobednik
Najava
Zvezde Granda 21.00 Prva
Nakon meseci uzbudljivih nastupa, velikih emocija i vrhunskih muzičkih duela u najboljem muzičkom šouu "Zvezde Granda" na Prvoj televiziji uživo večeras od 21.00 saznajte ko će od takmičara biti proglašen za najboljeg. Kandidati ove sezone predstaviće se, ove subote, poslednji put milionskom auditorijumu i stručnom žiriju, koji će ove godine imati posebnu ulogu u odlučivanju o pobednicima. Finaliste sa nestrpljenjem očekuju i voditelji Ana Sević, Milan Mitrović i Voja Nedeljković, koji će zajedno sa publikom ispratiti završnicu još jedne nezaboravne sezone. Ali, ove godine biće proglašena čak dva pobednika. Jednog će izabrati publika, koja će svojim SMS glasovima odlučiti ko je tokom cele sezone zaslužio titulu pobednika „Zvezda Granda“ i najveću podršku gledalaca. A drugi pobednik je po odluci direktora Grand produkcije Gorana Šljivića i nosilac novoustanovljene nagrade „Saša Popović“, koja će prvi put biti dodeljena kandidatu po izboru stručnog žirija. - Na taj način biće odata počast čoveku koji je stvorio i decenijama gradio najuspešnije muzičko takmičenje na ovim prostorima - kaže Goran Šljivić. -Dobitnika nagrade „Saša Popović“ izabraće članovi stručnog žirija glasanjem po principu evrovizijskog sistema bodovanja. Važno je napomenuti da nijedan član žirija neće moći da glasa za kandidata kojem je bio mentor tokom takmičenja. Posebnu vrednost ovogodišnjem finalu daje i činjenica da je produkcija za pobednike i pojedine finaliste već pripremila nove pesme. Odabrani kandidati će tako odmah nakon završetka takmičenja dobiti priliku da započnu naredno poglavlje svojih karijera uz autorske kompozicije i podršku najveće muzičke produkcije u regionu. "Zvezde Granda" na Prvoj televiziji su potvrdile status najgledanijeg muzičkog takmičenja, zahvaljujući poverenju publike, kvalitetnim kandidatima, stručnom žiriju i dugogodišnjem kredibilitetu produkcije. Ne propustite spektakl koji će obeležiti kraj još jedne nezaboravne sezone, jer je eliko finale „Zvezda Granda“ u subotu 20. juna od 21.00 na Prvoj televiziji.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija
20.00 Ćao Inspektore 5: Doviđenja u Čikagu, domaći igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija
01.00 Aviondžije, domaća igrana serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
U ambijentu Zvezdara teatra, svojevrsne druge kuće Milutina Mime Karadžića, nastala je nova epizoda emisije „Prva klasa“, autorke i voditeljke Dragane Radosavljević, koja je na programu televizije B92 danas od 13.00. Neposredno pred poslednje izvođenje predstave „To kad uvati ne pušta“ u ovoj sezoni, jedan od najvoljenijih glumaca regiona govorio je o svojoj bogatoj karijeri, životnim izborima, prijateljstvima koja traju decenijama, Beogradu koji ga je oblikovao i ljudima koji su ostavili najdublji trag u njegovom životu. Publika će imati priliku da čuje priče o počecima na Fakultetu dramskih umetnosti, generaciji kojoj su pripadali najveći glumački velikani, ali i o izazovima, uspesima i emocijama koje su obeležile njegov profesionalni i privatni put. U iskrenom i emotivnom razgovoru nije izostala ni poezija, priče o ljudima koje voli, o prijateljstvima koja su opstala uprkos vremenu, kao i o tome kako planira da provede ovo leto. Topla, duhovita i intimna epizoda emisije „Prva klasa“ donosi portret čoveka koga publika poznaje kao velikog glumca, ali i priliku da upozna Mimu Karadžića iz jednog drugačijeg, ličnijeg ugla.
STB
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Pravi jutarnji program
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.40 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.25 Subotom u 5
18.40 TV Šopingmanija
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.00 Vesti
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.00 Vesti
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.25 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.25 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV Šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
09.50 Deciklopedija
10.00 Vesti
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
11.52 Hiljadu reči
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.10 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
15.20 Otkačene trudnice, Igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Manifest, igrani film
21.39 Tv šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.25 Grad bez pravila, igrana serija
00.12 Moja priča
00.37 Tri note
01.02 Sa druge strane
Najava
Manifest 20.05 RTV1
Film „Manifest“ je vizuelni umetnički projekat koji je režirao Džulijan Rozfeld. Glavna uloga je poverena oskarovki Kejt Blanšet, koja glumi čak 13 različitih likova. Svaki lik recituje poznate umetničke i političke manifeste iz 19. i 20. veka, poput komunizma, dadaizma i pop-arta. Projekat istražuje ulogu umetnika u modernom društvu. Glavna uloga: Kejt Blanšet.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Po vašem izboru
00.35 Deca su ukras sveta
01.10 Komnet Srbija
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.55 Besa, domaća igrana serija
07.50 Besa, domaća igrana serija
08.50 Gnjurac, domaći igrani film
10.25 Hotel Beograd, ruski igrani film
12.15 Putnik 57, igrani film
13.45 Igra smrti, igrani film
15.30 Ubistvo u Beloj kući, igrani film
17.25 7 sekundi, igrani film
19.10 Detonator, igrani film
21.00 12 reči, domaća igrana serija
21.55 Potera, igrani film
23.55 Soba za bekstvo, igrani film
Najava
Putnik 57 12.15 Superstar
Opasnog međunarodnog teroristu Čarlsa Ranea policija već godinama uzaludno nastoji da uhvati, ali joj on uvek u poslednjem trenutku izmakne.
Prva Plus
05.45 Hotel, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Izvan dometa, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Ljubi, ljubi, al’ glavu ne gubi, igrani film
12.15 Ivkova slava, igrani film
14.25 Metar moga sela
14.55 Na terapiji
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.20 Šeherezada, igrana serija
23.00 Neka ostane među nama, igrani film
00.35 Balkanskom ulicom
01.50 Ceca šou
UNA TV
06.30 Krugovi, domaći film
08.25 Jesen samuraja, domaći film
10.30 Esmeralda, igrana serija
11.25 Zabranjena ljubav, igrana serija
12.15 Loši momci 2, igrani film
15.05 SportUna
16.05 Holivudski panduri, igrani film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, igrana serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija
21.25 Loši momci zauvek, igrani film
23.55 Pritajeno zlo: Istrebljenje, igrani film
01.35 Invazija sveta: Bitka Los Anđeles, igrani film
03.30 Dan nezavisnosti: Nova pretnja, igrani film
HYPE TV
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 ABS Šou
11.00 Aleks i IV, igrani film
13.00 Odlazak po Kodi, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić
17.00 Džesi i vilenjak, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
22.30 Pretres, gost - Milena Plavšić
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
12.15 Legenda o Sarili, film
13.35 Zajedno, film
15.25 Smrdljiva bajka, igrani film
17.00 U potrazi za blagom Atine, igrani film
18.55 Momci iz Brazila, film
21.00 Sedam i po, igrani film
22.50 Vreli dani u Alabami, igrani film
00.55 Piromani, igrani film
02.30 Zlatna planina, igrani film
04.30 Nakon oluje, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
18.30 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi praznični ukusi
20.00 Jedi, lutaj, uživaj
20.30 Jedi, lutaj, uživaj
21.00 Patina meksička jela
Star Movies
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.45 Marmadjuk, igrani film
08.35 Veličanstveni šoumen, film
10.45 Spajdermen: Put bez povratka, igrani film
13.50 Radnik meseca, igrani film
16.05 Vanzemaljci sa tavana, igrani film
18.00 Rat sa dekom, igrani film
20.00 Džuli i Džulija, igrani film
22.30 Novi svet, igrani film
Star Life
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
11.10 911
12.05 Prvi vitez
13.45 Ti i ja
14.20 Darma i Greg
14.50 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film
22.20 911
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