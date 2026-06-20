RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Trči Aone, ebu program za decu

11.15 Rozarka i kuvarice bez kuće, ebu program za decu

11.30 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet: Uživo

13.30 Rodoslavci

14.00 Gastronomad

14.20 Vesti

14.30 TV lica… kao sav normalan svet

15.20 Otmica, igrana serija

16.10 Više od igre, film

18.25 Kvadratura kruga

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica, igrana serija

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače, prenos

23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

00.10 Vesti

00.20 Više od igre, film

02.20 Dnevnik

02.55 Kvadratura kruga

03.20 Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače

Najava

Fudbal: SP, Nemačka – Obala Slonovače 21.50 RTS1

Obe selekcije odradile su veliki deo posla već u prvom kolu. Nemci su bili ubedljivi protiv Kurosaa, a Obala Slonovače je jednim golom došla do 3 boda u duelu sa Ekvadorom. Nemačka je naravno favorit i treba očekivati da će od prvog minuta igrati napadački. Obala Slonovače ima svoje adute, a uz to igraće bez velikog pritiska jer ako i izgube imaju svoju šansu u trećem kolu kada igraju protiv autsajdera reprezentacije Kurosaa. Utakmica se igra u Torontu u subotu sa početkom od 22 časa. Direktan prenos je na Prvom programu. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Porodica u divljini

09.00 Na slovo na slovo

09.30 Pustolov (2007)

09.55 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Nas je 10%

13.15 Studio znanja

14.15 Eko perspektive

15.05 Puls prirode

15.30 Velika iluzija

16.10 Fudbal: SP, Škotska – Maroko, snimak

17.00 Puls prirode

18.28 Verski kalendar

18.50 Fudbal: SP, Holandija – Švedska, prenos

20.55 Koncert Marije Šerifović – Dolazi ljubav

22.00 Na nišanu, serija

22.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Generalna proba samoubistva“

00.50 Fudbal: SP, Holandija – Švedska

02.00 SO RTS i Pačo Flores, truba

01.15 Specijalna emisija o Gabrijelu Felcu

04.00 Studio znanja

04.50 Eko perspektive

Najava

TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Generalna proba samoubistva“ 20.50 RTS2

Reč je o gorkoj komediji o lažima, drami o jednom propalom arhitekti, filmskom producentu i čoveku koji je došao do ograde mosta rešen da se strmekne u hladni Dunav. Njegova pripovest se može shvatiti i metaforički, kao priča o narodu koji je sebe doveo u istu poziciju, ona je slikovit opis stanja, ali i cinična konstatacija onoga što smo postigli, ili nismo postigli. Radnja se dešava u savremenom Beogradu, gde se prepoznaju drame apsurda i groteske, naša neposredna stvarnost se ukazuje kao inspiracija za višestruko ispletenu igru različitih žanrova, dramu u drami, tragediju u komediji, satiru u groteski, farsu u tragediji. U predstavi se izdvaja igra Branimira Brstine koji je precizno definisao svakog od tri lika koja tumači, trojicu braće po ludilu, i svakoga od njih je zadivljujuće slojevito iznijansirao. Slično njemu, i lik arhitekte-samoubice, u tumačenju Branislava Lečića, istovremeno je melanholični samoubica i razjareni lav koji svojim očajem pomera svet. Uloge: Branislav Lečić, Branimir Brstina, Igor Đorđević, Dubravka Kovjanić

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Ekskluziv

15.00 Vesti

15.30 Specijalna emisija

20.05 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.30 Ekskluziv

01.55 Glam i Drama

02.43 Pobednik

Najava

Zvezde Granda 21.00 Prva

Nakon meseci uzbudljivih nastupa, velikih emocija i vrhunskih muzičkih duela u najboljem muzičkom šouu "Zvezde Granda" na Prvoj televiziji uživo večeras od 21.00 saznajte ko će od takmičara biti proglašen za najboljeg. Kandidati ove sezone predstaviće se, ove subote, poslednji put milionskom auditorijumu i stručnom žiriju, koji će ove godine imati posebnu ulogu u odlučivanju o pobednicima. Finaliste sa nestrpljenjem očekuju i voditelji Ana Sević, Milan Mitrović i Voja Nedeljković, koji će zajedno sa publikom ispratiti završnicu još jedne nezaboravne sezone. Ali, ove godine biće proglašena čak dva pobednika. Jednog će izabrati publika, koja će svojim SMS glasovima odlučiti ko je tokom cele sezone zaslužio titulu pobednika „Zvezda Granda“ i najveću podršku gledalaca. A drugi pobednik je po odluci direktora Grand produkcije Gorana Šljivića i nosilac novoustanovljene nagrade „Saša Popović“, koja će prvi put biti dodeljena kandidatu po izboru stručnog žirija. - Na taj način biće odata počast čoveku koji je stvorio i decenijama gradio najuspešnije muzičko takmičenje na ovim prostorima - kaže Goran Šljivić. -Dobitnika nagrade „Saša Popović“ izabraće članovi stručnog žirija glasanjem po principu evrovizijskog sistema bodovanja. Važno je napomenuti da nijedan član žirija neće moći da glasa za kandidata kojem je bio mentor tokom takmičenja. Posebnu vrednost ovogodišnjem finalu daje i činjenica da je produkcija za pobednike i pojedine finaliste već pripremila nove pesme. Odabrani kandidati će tako odmah nakon završetka takmičenja dobiti priliku da započnu naredno poglavlje svojih karijera uz autorske kompozicije i podršku najveće muzičke produkcije u regionu. "Zvezde Granda" na Prvoj televiziji su potvrdile status najgledanijeg muzičkog takmičenja, zahvaljujući poverenju publike, kvalitetnim kandidatima, stručnom žiriju i dugogodišnjem kredibilitetu produkcije. Ne propustite spektakl koji će obeležiti kraj još jedne nezaboravne sezone, jer je eliko finale „Zvezda Granda“ u subotu 20. juna od 21.00 na Prvoj televiziji.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija

20.00 Ćao Inspektore 5: Doviđenja u Čikagu, domaći igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija

01.00 Aviondžije, domaća igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

U ambijentu Zvezdara teatra, svojevrsne druge kuće Milutina Mime Karadžića, nastala je nova epizoda emisije „Prva klasa“, autorke i voditeljke Dragane Radosavljević, koja je na programu televizije B92 danas od 13.00. Neposredno pred poslednje izvođenje predstave „To kad uvati ne pušta“ u ovoj sezoni, jedan od najvoljenijih glumaca regiona govorio je o svojoj bogatoj karijeri, životnim izborima, prijateljstvima koja traju decenijama, Beogradu koji ga je oblikovao i ljudima koji su ostavili najdublji trag u njegovom životu. Publika će imati priliku da čuje priče o počecima na Fakultetu dramskih umetnosti, generaciji kojoj su pripadali najveći glumački velikani, ali i o izazovima, uspesima i emocijama koje su obeležile njegov profesionalni i privatni put. U iskrenom i emotivnom razgovoru nije izostala ni poezija, priče o ljudima koje voli, o prijateljstvima koja su opstala uprkos vremenu, kao i o tome kako planira da provede ovo leto. Topla, duhovita i intimna epizoda emisije „Prva klasa“ donosi portret čoveka koga publika poznaje kao velikog glumca, ali i priliku da upozna Mimu Karadžića iz jednog drugačijeg, ličnijeg ugla.

STB

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Pravi jutarnji program

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.40 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.25 Subotom u 5

18.40 TV Šopingmanija

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.00 Vesti

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.00 Vesti

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.25 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.25 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV Šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

09.50 Deciklopedija

10.00 Vesti

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

11.52 Hiljadu reči

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.10 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

15.20 Otkačene trudnice, Igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Manifest, igrani film

21.39 Tv šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.25 Grad bez pravila, igrana serija

00.12 Moja priča

00.37 Tri note

01.02 Sa druge strane

Najava

Manifest 20.05 RTV1

Film „Manifest“ je vizuelni umetnički projekat koji je režirao Džulijan Rozfeld. Glavna uloga je poverena oskarovki Kejt Blanšet, koja glumi čak 13 različitih likova. Svaki lik recituje poznate umetničke i političke manifeste iz 19. i 20. veka, poput komunizma, dadaizma i pop-arta. Projekat istražuje ulogu umetnika u modernom društvu. Glavna uloga: Kejt Blanšet.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Po vašem izboru

00.35 Deca su ukras sveta

01.10 Komnet Srbija

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.55 Besa, domaća igrana serija

07.50 Besa, domaća igrana serija

08.50 Gnjurac, domaći igrani film

10.25 Hotel Beograd, ruski igrani film

12.15 Putnik 57, igrani film

13.45 Igra smrti, igrani film

15.30 Ubistvo u Beloj kući, igrani film

17.25 7 sekundi, igrani film

19.10 Detonator, igrani film

21.00 12 reči, domaća igrana serija

21.55 Potera, igrani film

23.55 Soba za bekstvo, igrani film

Najava

Putnik 57 12.15 Superstar

Opasnog međunarodnog teroristu Čarlsa Ranea policija već godinama uzaludno nastoji da uhvati, ali joj on uvek u poslednjem trenutku izmakne.

Prva Plus

05.45 Hotel, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Izvan dometa, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Ljubi, ljubi, al’ glavu ne gubi, igrani film

12.15 Ivkova slava, igrani film

14.25 Metar moga sela

14.55 Na terapiji

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.20 Šeherezada, igrana serija

23.00 Neka ostane među nama, igrani film

00.35 Balkanskom ulicom

01.50 Ceca šou

UNA TV

06.30 Krugovi, domaći film

08.25 Jesen samuraja, domaći film

10.30 Esmeralda, igrana serija

11.25 Zabranjena ljubav, igrana serija

12.15 Loši momci 2, igrani film

15.05 SportUna

16.05 Holivudski panduri, igrani film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, igrana serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija

21.25 Loši momci zauvek, igrani film

23.55 Pritajeno zlo: Istrebljenje, igrani film

01.35 Invazija sveta: Bitka Los Anđeles, igrani film

03.30 Dan nezavisnosti: Nova pretnja, igrani film

HYPE TV

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 ABS Šou

11.00 Aleks i IV, igrani film

13.00 Odlazak po Kodi, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić

17.00 Džesi i vilenjak, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

22.30 Pretres, gost - Milena Plavšić

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

12.15 Legenda o Sarili, film

13.35 Zajedno, film

15.25 Smrdljiva bajka, igrani film

17.00 U potrazi za blagom Atine, igrani film

18.55 Momci iz Brazila, film

21.00 Sedam i po, igrani film

22.50 Vreli dani u Alabami, igrani film

00.55 Piromani, igrani film

02.30 Zlatna planina, igrani film

04.30 Nakon oluje, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

18.30 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi praznični ukusi

20.00 Jedi, lutaj, uživaj

20.30 Jedi, lutaj, uživaj

21.00 Patina meksička jela

Star Movies

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.45 Marmadjuk, igrani film

08.35 Veličanstveni šoumen, film

10.45 Spajdermen: Put bez povratka, igrani film

13.50 Radnik meseca, igrani film

16.05 Vanzemaljci sa tavana, igrani film

18.00 Rat sa dekom, igrani film

20.00 Džuli i Džulija, igrani film

22.30 Novi svet, igrani film

Star Life

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

11.10 911

12.05 Prvi vitez

13.45 Ti i ja

14.20 Darma i Greg

14.50 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film

22.20 911