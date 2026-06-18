22.15 B92

Grend Ajl

Volter Frenklin je bivši marinac koji je lak na okidaču i koji živi sam sa svojom suprugom Fensi u viktorijanskoj kući na tihom ostrvu u Luizijani. Kad Voltera probudi uljez usred noći, brzo ga ustreli, ali pritom uništi svoju ogradu. Volter ubrzo zaposli Badija da mu popravi ogradu, ali to će ipak sačekati nakon što uragan zatoči Badija kod Frenklinovih preko noći. Međutim, Volter ne veruje Badiju sa svojom zavodljivom suprugom, i kad mu ponudi nešto što ne može da odbije, veče se pretvara u obilje pohlepe, seksa, nasilja i neverovatnih otkrića koja prisile Voltera da mladiću smesti ubistvo. Uloge: Nikolas Kejdž, Kadi Strikland.

00.00 Prva

Moj lični rat

Biografska drama o tragično preminuloj ratnoj reporterki Mari Kolvin. Film je zasnovan na članku Mari Brener iz 2012. godine – Lični rat Mari Kolvin – koji je bio objavljen u „Veniti feru“, a prati mukotrpno izveštavanje iz raznih ratnih zona u koje je neustrašiva Kolvinova odlazila. Izveštavala je sa svakog velikog sukoba u svetu, od Čečenije do Šri Lanke, gde je i izgubila levo oko 2001. godine. Njena misija je bila da pokaže prave posledice rata, zajedno s poznatim ratnim fotografom, Polom Konrojem (Džejmi Dornan). Ubijena je 2012. godine u Siriji tokom jednog napada, dok je izveštavala za britanski „Sandej tajms“, zajedno s fotografom s kojim je putovala. Uloge: Rozamund Pajk, Džejmi Dornan.

23.55 RTS1

Konopac

Brendon i Filip žive dele stan u Njujorku. Smatraju da su intelektualno superiorni u odnosu na njihovog druga Dejvida, pa ga ubijaju. Zadave ga konopcem, smeste leš u kovčeg i naprave žurku. Među zvanicama su Dejvidov otac i verenica, kao i stari profesor Rupert od koga su pogrešno preuzeli ideje o superiornosti. Tokom večeri, Rupert počinje da sumnja... Uloge: Džejms Stjuart, Džon Dal, Farli Grejndžer.