Najvažnije:

Ukrajina izvela najveći napad dronovima na Moskvu u poslednje dve godine.

U napadu pogođena Moskovska rafinerija nafte, nakon čega je izbio požar.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio da će Moskva nastaviti redovne udare na ciljeve u Ukrajini važne za borbenu gotovost.

Kijev najavio nastavak napada na rusku teritoriju, uz obrazloženje da time primorava Rusiju na mir.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov pohvalio ruske akcije u Donjeckoj oblasti.

Belorusija uputila protestnu notu Ukrajini zbog napada dronom na autobus sa beloruskim državljanima.

Volodimir Zelenski razgovarao sa američkim i francuskim predsednikom nakon samita G7, ocenivši razgovor kao veoma važan.

Rat u Ukrajini jedna od glavnih tema samita EU u Briselu, gde se raspravlja o pomoći Kijevu, mirovnim inicijativama i evropskim integracijama Ukrajine.

Lideri svih 27 članica EU jednoglasno produžili sankcije Rusiji za još godinu dana.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta uspostavio diplomatski kontakt sa Rusijom.

UŽIVO

Zamrznuće linije rata na trenutnim pozicijama?

Sjedinjene Države i Ukrajina razmatraju zamrzavanje rata duž trenutne linije fronta.

Prema pisanju časopisa „The Economist“, jedan predlog bi ograničio vojnu aktivnost na zonu širine 50–70 km sa obe strane linije kontakta, nakon čega bi usledili napori ka širem sporazumu. Međutim, Kijev ostaje oprezan. Visoki ukrajinski zvaničnik rekao je da je malo verovatno da će Moskva napraviti bilo kakve značajne ustupke pre oktobra.

Kremlj bi mogao pokušati da iskoristi pregovore kako bi uticao na srednjoročne izbore u SAD ili produžio razgovore do sledećeg proleća. U takvom scenariju, Rusija bi mogla da se osloni na još jednu zimsku kampanju raketnih i bespilotnih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine u pokušaju da izvrši pritisak na Kijev na ustupke.

Dok se diskusije o zamrzavanju sukoba nastavljaju, vojni dobici Ukrajine ove godine čine velike jednostrane ustupke malo verovatnim. Bilo koji budući sporazum bi verovatno zahtevao snažne bezbednosne garancije i značajan uticaj na Rusiju.

Putin sazvao sednicu Saveta bezbednosti

Glavna tema sednice je, kako su preneli rusi mediji, spoljna politika.

Izveštaj je podneo šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Na sastanku su učestvovali i premijer Mihail Mišustin, predsednik Saveta Federacije Valentina Matvijenko, predsednik Dume Vjačeslav Volodin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, sekretar Saveta bezbednosti Sergej Šojgu, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev, šef FSB Aleksandar Bortnjikov i šef Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin.

Ima mrtvih u napadu na Odesku oblast

Najmanje jedna osoba je poginula, a četiri su povređene danas u ruskom napadu na Odesku oblast, saopštio je šef vojne uprave oblasti Oleg Kiper.

Kiper je objavio na Fejsbuku da su ruske snage napale parking za kamione na jugu Odeske oblasti, što je izazvalo požar u praznim kamionima za gorivo i cisternama za gorivo.

Istakao je da su spasioci brzo ugasili požar.

Kiper je naveo da su službe za vanredne situacije angažovane na mestu napada.

Izveštaj Ministarstva odbrane RF

Ruska vojska je za poslednjih nedelju dana oslobodila pet naselja u DNR, između ostalog i mesto Jurkovka u DNR u poslednja 24 sata;

U Konstantinovki se nastavlja likvidacija opkoljenog protivnika na jugozapadu i ofanziva u drugim delovima grada; Za nedelju dana oslobođeno je 627 zgrada i likvidirano 540 ukrajinskih vojnika;

Za poslednjih nedelju dana ruska vojska je izvela jedan intenzivni i šest grupnih udara na teritoriji Ukrajine, kao odgovor na terorističke napade Kijeva na teritoriji Rusije;

Pripadnici grupe "Zapad" oslobodili su više od 250 zgrada u Krasnom Limanu;

PVO je za nedelju dana oborila osam krstarećih raketa "flamingo", 89 navođenih avijacionih bombi i 3.909 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga;

Za nedelju dana u ukrajinskoj vojsci iz stroja je izbačeno 9.525 vojnika.

Ruske snage uništile ključni energetski objekat ukrajinskih snaga u oblasti Harkova

Ruske oružane snage uništile su ključni energetski objekat koji su koristile ukrajinske oružane snage u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da je dron "geranium" korišćen za uništenje tog energetskog objekta, preneo je TASS. Rusko ministarstvo je objavilo snimke napada na energetski objekat u blizini Zoločiva.

Bombardovani Harkov i Dnjepar

Rusija je pokrenula odmazdne napade na Ukrajinu, a navođenim bombama FAB-500 su, kako se navodi, uništene privremene ukrajinske vojne položaje u Harkovskoj i Dnjeparskoj oblasti.

Najmanje šest osoba povređeno u ruskom napadu na Harkov

Najmanje šest osoba, uključujući troje dece, povređeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na severoistoku Ukrajine, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov.

On je objavio na Telegramu da je u napadu oštećeno više od 40 kuća, kao i jedno skladište, preneo je Ukrinform.

Terehov je naveo da je izbio požar kao posledica napada. Rekao je da su službe za hitne slučajeve na licu mesta.

Moskovljani se žale na crnu kišu nakon najvećeg ukrajinskog napada na rafineriju nafte

Čestice crnog ulja pale su na deo Moskve nakon što je rafinerija pogođena tokom najvećeg ukrajinskog napada od početka rata velikih razmera, a blizu 200 dronova ispaljeno je prema ruskoj prestonici.

Stubovi gustog dima dizali su se visoko u nebo, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, prema rečima lokalnog guvernera Andreja Vorobjova.

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su za BBC da je sitna kiša ostavila „neprijatne crne mrlje“ na njihovoj odeći.

Lideri EU stižu na samit Evropskog saveta

Lideri EU stižu na samit Evropskog saveta o Ukrajini, konkurentnosti i sledećem budžetu EU (ili „višegodišnjem finansijskom okviru“ na žargonu EU).

Poljski Donald Tusk je među prvima koji je stigao i razgovarao sa novinarima i naglašava izglede da Poljska vidi stalno raspoređivanje američkih trupa na svojoj teritoriji.

On kaže da predlog izgleda napreduje brže nego što je očekivao i da su stvari „na pravom putu“, iako još uvek nije doneta konačna odluka.

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