21.15 B92

Neprijatelj pred vratima

Fil Broker je bivši agent CIA i porodični čovek koji se s kćerkom preselio u prividno miran gradić kako bi pobegao od problematične prošlosti. Njegova supruga nedavno je preminula i sve što ima na ovome svetu je kćerka jedinica. Kada ona slučajno započne svađu s dečakom iz lokalne porodice i situacija eskalira, otkriće se ko je u stvari Broker. Gejtor Bodin pokušaće da ugrozi njihove živote, što će naterati Brokera u akciju kako bi spasao svoju porodicu i novi dom. Uloge: Džejson Stejtam, Džejms Franko, Kejt Bosvort, Vinona Rajder.

21.50 Prva

Taksi bluz

Glavni junak ove priče je Marko (42), simpatični propali dramaturg koji godinama radi kao taksista i čije ćemo avanture pratiti tokom jedne urnebesne noći. Naizgled jedan normalan dan na poslu će se pretvoriti u haos kada se u njegova kola ušunja dečak Damir koji je pobegao iz doma za nezbrinutu decu i koji je u potrazi za svojim ocem. Vožnja njih dvojice u taksiju tokom jedne noći će iznedriti gomilu suludih situacija koje će se smenjivati zajedno sa mnoštvom likova koji će prodefilovati kroz taksi kao mušterije. Uloge: Andrija Milošević, Milena Predić, Nikola Šuričko, Boris Milivojević, Sandra Silađev.

00.45 RTS1

Posle sunca

Sofi se priseća radosti i melanholije putovanja koje je provela sa ocem pre dvadeset godina. Izmišljena sećanja popunjavaju praznine između stvarnih, dok Sofi pokušava da uskladi sliku o ocu koga je poznavala sa čovekom koga nije. Ovaj film imao je premijeru na Kanskom festivalu 2022. godine, gde je dobio nagradu žirija, a glavni glumac Pol Meskal bio je nominovan za Oskara. Uloge: Pol Meskal, Frenki Korio, Silija Rolson-Hol.