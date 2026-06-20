Zlatan Ibrahimović po ko zna koji put pokazao je koliko voli muziku sa ovih prostora, a legendarni fudbaler oduševio je pevačicu Lepu Brenu tokom gostovanja na američkoj televiziji FOX, kada je u studiju pustio njen veliki hit „Luda za tobom“.

Ponesen atmosferom, Ibrahimović je počeo da peva i tapše u ritmu pesme, što je izazvalo iznenađenje njegovih kolega u studiju.

Posebno zbunjen bio je bivši američki fudbaler Alexi Lalas, koji je upitao Zlatana šta sluša i ko izvodi pesmu. Ibrahimović mu je potom objasnio o kojem hitu je reč i približio mu značenje stihova.

Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a među brojnim reakcijama izdvojila se i ona same Lepe Brene.

Pevačica nije krila oduševljenje, pa je Zlatanu ostavila kratak, ali upečatljiv komentar:

– Zlato zlaćano.

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