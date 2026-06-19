RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.45 Sportski dnevnik

13.00 Građanin

13.40 Zdravstveni dnevnik

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, SAD - Australija, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra

23.10 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.50 Fudbal: SP, Škotska – Maroko, prenos

02.00 Dnevnik

02.35 Oko/Oko magazin

03.05 Fudbal: SP, SAD -Australija

Najava

Fudbal: SP, SAD - Australija 20.50 RTS1

Obe selekcije pobedama su startovale na Svetskom prvenstvu, tako da će im duel u Sijetlu biti šansa da već posle dve utakmice obezbede plasman u sledeću fazu takmičenja. Amerikancima pripada uloga blagog favorita ne samo zbog domaćeg terena već i zbog većeg broja iskusnijih igrača. Australija je protiv Turske pokazala da sjajno igra na kontranapade. Jaka defanziva i brzi napadači su nihov adut i protiv Amerikanaca. Sa druge strane Amerikanci su protiv Paragvaj a postigli 4 gola, a posebno se istakao centarfor Balogun sa dva gola. Komentator je Predrag Strajnić.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Plešimo uz rokenrol

08.45 Poruka u boci - Neptun

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Moja odluka

09.45 Plava ptica u Nikaragvi

09.45 Zanimanje dete

10.05 Treniraj sa šampionom

10.30 Inkluzija – Tišina svoje zvuke ima

11.05 Eko minijature

11.10 Ekologizacija

11.35 Prevaspitani

12.10 Savremeni profil mladih

12.30 Dozvolite

13.00 Vremenska kapsula

13.30 Do detalja

14.00 Konopac, film

16.00 Fudbal SP: Švajcarska – BIH

18.00 Da nam nije

18.15 Dekodiranje nauke

18.50 Naučni portal

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.20 Festival na RTS: Tišina u meni, film

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Čas anatomije

23.40 Studio znanja

23.35 Pokrov, film

01.45 Di Luna bluz bend – Prvih 30 godina

02.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.55 Ekologizacija

03.20 Vodič kroz budućnost

03.45 Dekodiranje nauke

Najava

Tišina u meni 19.20 RTS2

Anhela, gluva žena, očekuje dete sa svojim partnerom Ektorom koji čuje. Dolazak bebe izaziva krizu u njihovoj vezi, primoravajući Anhelu da se suoči sa izazovima odgajanja ćerke u uslovima koji nisu odgovarajući za osobe sa oštećenim sluhom. Uloge: Mirijam Garlo, Alvaro Servantes, Elena Irureta.

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita –uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Zvezde Granda - polufinale

01.00 Glam i Drama

02.00 Na mestu zločina sa Mašanom

02.30 Bekstvo iz divljine, igrani film

04.40 Pobednik

Najava

Zvezde Granda - polufinale 21.00 Prva

Na Prvoj televiziji od ove večeri od 21.00 počinje pravi, gradiozni vikend u kojem ćete uživati. Na progamu Prve večeras od 21.00 pogledajte polufinalnu emisiju "Zvezde Granda". Na velikoj, grandioznoj sceni tokom prethodnih meseci nastupilo je mnogo talentovanih pevača, a ovog petak videćemo ko od njih odlazi u finalno izdanje ovog najvećeg muzičkog nadmetanja u regionu. Program Prve televizije ponovo svojim gldaocima pruža pravo uživanje za muzičke sladokusce i obećava sjajan provod.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Nindža 2: Senka jecaja, film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Živan vodi Gavru u razgledanje Draškove kuće. Sima rasklanja stare stvari iz kuće i nosi ih s Marinom na buvljak. Uspešno prodaju deo stvari. Vedran i Iskra se smuvaju na zvaničnom dejtu za koji su se oboje lepo doterali. Emilija odlučuje da proda radnju “Kladeksu”, pa zbog toga mora da naplati sva zaostala dugovanja po komšiluku. Stenice su se proširile i na kuću Bukvića, a preko Jane i na Damjana. Iva je umorna od treninga, žali se da je drugarica Drina sa treninga užasna. Objavila je Ivinu sliku na mreže i napisala da Iva ima šugu.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg proleće

11.05 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 Dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.15 Neustrašive žene Srbije

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

22.55 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

00.30 Biljana za vas

01.20 TV Šopingmanija

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Banaćanke

13.00 Srpski ekran

13.30 Pet za 5

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova

14.35 Drugačiji razgovori o prirodi

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.34 Tv šifonjer

16.48 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

18.00 Razglednice

19.00 Zbornica, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija, kulturni magazin

22.45 Sa druge strane

23.10 To su bili dani - TV kabare

00.03 Banaćanke

00.25 Knjiga je bolja

Najava

Na putu svile sa Džoanom Lamli 11.05 RTV1

Upoznajte fascinantnu mrežu puteva koja je nekada spajala istok i zapad. Epsko putovanje od Venecije do granica Kine. Na putu svile sa Džoanom Lamli.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.25 Besa, domaća igrana serija

07.20 Besa, domaća igrana serija

08.20 Roki 4, igrani film

10.00 Oušnovih 13, igrani film

11.55 Roki 5, igrani film

13.45 Hotel Beograd, ruski igrani film

15.35 Troja, igrani film

18.25 Drugi čovek, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Detonator, igrani film

23.50 Divan dan u komšiluku, igrani film

Najava

Hotel Beograd 13.45 Superstar

Pavle je bogati naslednik i vlasnik prestižnog hotela „Beograd“, poznat po svojim burnim izlascima i raskalašnom načinu života.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Čovek koji je ubio Don Kihota, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, serija

11.50 Karaula, film

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Preživeti Beograd, serija

19.10 Sportal

19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.10 Biseri

UNA TV

10.10 Esmeralda, igrana serija

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.05 Hešteg: Prosidba, film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze, igrana serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.25 Esmeralda

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Hitna isporuka, igrani film

23.10 Solt, igrani film

01.00 Da Vinčijev kod, igrani film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Zanatlije - Kišobrandžija

09.30 Klan, serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Pad u raj, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, serija

15.00 (NE) dokazani - Sara Bero

16.05 Aleks i IV, film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, serija

22.00 Mahalske priče - gost: Marjan Mijajlović

23.00 Odlazak po Kodi, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

09.05 Jakari spektakularno putovanje, film

10.25 Moja Zoi, film

12.05 Ukradena lepota, film

14.00 Vikend s mrtvacem, film

15.35 Zajedno, film

17.25 Krug prijatelja, igrani film

19.05 U potrazi za blagom Atine, igrani film

21.00 Vreli dani u Alabami, film

23.05 Umreti za, film

00.50 Zlatna planina, igrani film

02.50 Moderni vampiri, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Kadrovi vremena

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča

24 kitchen

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Ukusi 2 generacije

15.15 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Božićni praznici sa Gregom Volasom

Star Movies

05.30 Komšiluk u Los Anđelesu, serija

06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija

06.20 Let kući, film

08.25 Krive su zvezde, igrani film

10.45 Spajdermen: Daleko od kuće, igrani film

13.30 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film

15.40 Bitka za Božić, igrani film

17.45 Albert Nobs, igrani film

20.00 Venom 2, film

22.05 Potera, igrani film

Star Life

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Skrivena ljubav, igrani film

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode