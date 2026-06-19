RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.45 Sportski dnevnik
13.00 Građanin
13.40 Zdravstveni dnevnik
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, SAD - Australija, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra
23.10 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.50 Fudbal: SP, Škotska – Maroko, prenos
02.00 Dnevnik
02.35 Oko/Oko magazin
03.05 Fudbal: SP, SAD -Australija
Najava
Fudbal: SP, SAD - Australija 20.50 RTS1
Obe selekcije pobedama su startovale na Svetskom prvenstvu, tako da će im duel u Sijetlu biti šansa da već posle dve utakmice obezbede plasman u sledeću fazu takmičenja. Amerikancima pripada uloga blagog favorita ne samo zbog domaćeg terena već i zbog većeg broja iskusnijih igrača. Australija je protiv Turske pokazala da sjajno igra na kontranapade. Jaka defanziva i brzi napadači su nihov adut i protiv Amerikanaca. Sa druge strane Amerikanci su protiv Paragvaj a postigli 4 gola, a posebno se istakao centarfor Balogun sa dva gola. Komentator je Predrag Strajnić.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Plešimo uz rokenrol
08.45 Poruka u boci - Neptun
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Moja odluka
09.45 Plava ptica u Nikaragvi
09.45 Zanimanje dete
10.05 Treniraj sa šampionom
10.30 Inkluzija – Tišina svoje zvuke ima
11.05 Eko minijature
11.10 Ekologizacija
11.35 Prevaspitani
12.10 Savremeni profil mladih
12.30 Dozvolite
13.00 Vremenska kapsula
13.30 Do detalja
14.00 Konopac, film
16.00 Fudbal SP: Švajcarska – BIH
18.00 Da nam nije
18.15 Dekodiranje nauke
18.50 Naučni portal
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.20 Festival na RTS: Tišina u meni, film
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Čas anatomije
23.40 Studio znanja
23.35 Pokrov, film
01.45 Di Luna bluz bend – Prvih 30 godina
02.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.55 Ekologizacija
03.20 Vodič kroz budućnost
03.45 Dekodiranje nauke
Najava
Tišina u meni 19.20 RTS2
Anhela, gluva žena, očekuje dete sa svojim partnerom Ektorom koji čuje. Dolazak bebe izaziva krizu u njihovoj vezi, primoravajući Anhelu da se suoči sa izazovima odgajanja ćerke u uslovima koji nisu odgovarajući za osobe sa oštećenim sluhom. Uloge: Mirijam Garlo, Alvaro Servantes, Elena Irureta.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita –uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Zvezde Granda - polufinale
01.00 Glam i Drama
02.00 Na mestu zločina sa Mašanom
02.30 Bekstvo iz divljine, igrani film
04.40 Pobednik
Najava
Zvezde Granda - polufinale 21.00 Prva
Na Prvoj televiziji od ove večeri od 21.00 počinje pravi, gradiozni vikend u kojem ćete uživati. Na progamu Prve večeras od 21.00 pogledajte polufinalnu emisiju "Zvezde Granda". Na velikoj, grandioznoj sceni tokom prethodnih meseci nastupilo je mnogo talentovanih pevača, a ovog petak videćemo ko od njih odlazi u finalno izdanje ovog najvećeg muzičkog nadmetanja u regionu. Program Prve televizije ponovo svojim gldaocima pruža pravo uživanje za muzičke sladokusce i obećava sjajan provod.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Nindža 2: Senka jecaja, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Živan vodi Gavru u razgledanje Draškove kuće. Sima rasklanja stare stvari iz kuće i nosi ih s Marinom na buvljak. Uspešno prodaju deo stvari. Vedran i Iskra se smuvaju na zvaničnom dejtu za koji su se oboje lepo doterali. Emilija odlučuje da proda radnju “Kladeksu”, pa zbog toga mora da naplati sva zaostala dugovanja po komšiluku. Stenice su se proširile i na kuću Bukvića, a preko Jane i na Damjana. Iva je umorna od treninga, žali se da je drugarica Drina sa treninga užasna. Objavila je Ivinu sliku na mreže i napisala da Iva ima šugu.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.05 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
22.55 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
00.30 Biljana za vas
01.20 TV Šopingmanija
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Banaćanke
13.00 Srpski ekran
13.30 Pet za 5
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.34 Tv šifonjer
16.48 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Zbornica, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija, kulturni magazin
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.03 Banaćanke
00.25 Knjiga je bolja
Najava
Na putu svile sa Džoanom Lamli 11.05 RTV1
Upoznajte fascinantnu mrežu puteva koja je nekada spajala istok i zapad. Epsko putovanje od Venecije do granica Kine. Na putu svile sa Džoanom Lamli.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.25 Besa, domaća igrana serija
07.20 Besa, domaća igrana serija
08.20 Roki 4, igrani film
10.00 Oušnovih 13, igrani film
11.55 Roki 5, igrani film
13.45 Hotel Beograd, ruski igrani film
15.35 Troja, igrani film
18.25 Drugi čovek, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Detonator, igrani film
23.50 Divan dan u komšiluku, igrani film
Najava
Hotel Beograd 13.45 Superstar
Pavle je bogati naslednik i vlasnik prestižnog hotela „Beograd“, poznat po svojim burnim izlascima i raskalašnom načinu života.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Čovek koji je ubio Don Kihota, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Karaula, film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Sportal
19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.10 Biseri
UNA TV
10.10 Esmeralda, igrana serija
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.05 Hešteg: Prosidba, film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Hitna isporuka, igrani film
23.10 Solt, igrani film
01.00 Da Vinčijev kod, igrani film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Zanatlije - Kišobrandžija
09.30 Klan, serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Pad u raj, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, serija
15.00 (NE) dokazani - Sara Bero
16.05 Aleks i IV, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, serija
22.00 Mahalske priče - gost: Marjan Mijajlović
23.00 Odlazak po Kodi, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
09.05 Jakari spektakularno putovanje, film
10.25 Moja Zoi, film
12.05 Ukradena lepota, film
14.00 Vikend s mrtvacem, film
15.35 Zajedno, film
17.25 Krug prijatelja, igrani film
19.05 U potrazi za blagom Atine, igrani film
21.00 Vreli dani u Alabami, film
23.05 Umreti za, film
00.50 Zlatna planina, igrani film
02.50 Moderni vampiri, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Kadrovi vremena
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
24 kitchen
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Ukusi 2 generacije
15.15 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Božićni praznici sa Gregom Volasom
Star Movies
05.30 Komšiluk u Los Anđelesu, serija
06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija
06.20 Let kući, film
08.25 Krive su zvezde, igrani film
10.45 Spajdermen: Daleko od kuće, igrani film
13.30 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film
15.40 Bitka za Božić, igrani film
17.45 Albert Nobs, igrani film
20.00 Venom 2, film
22.05 Potera, igrani film
Star Life
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Skrivena ljubav, igrani film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
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