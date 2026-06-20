On je to rekao na konferenciji za novinare sa predsednikom Hondurasa Nasrijem Asfurom, i izneo niz kritika na račun beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, tvrdeći da režim u Minsku nastavlja da pomaže rusku vojnu kampanju, prenosi Kijev indipendent.

"Kada Lukašenko kaže da ne želi da bude uključen u rat, trebalo bi da bude iskren, barem prema svom narodu. Nije samo on taj koji bi mogao da bude uvučen u rat - cela njegova zemlja bi mogla da bude uvučena u to od strane Rusije", rekao je Zelenski.

Pojasnio je da se njegovo upozorenje odnosi na sisteme releja koji su postavljeni na komunikacione tornjeve u dva bjeloruska regiona koji se graniče sa Ukrajinom, a koji se koriste za koordinaciju ruskih napada dronova na civilna područja, a ne na aktivne položaje na prvoj liniji fronta.

"Na tim tornjevima postoje relejni sistemi. On može da ih ukloni. Ako zaista ne želi da bude deo rata, neka ukloni tu opremu i isključi je. Svaki dan naši civili umiru zbog ovoga. Ako on to ne isključi, mi hoćemo", rekao je on.

Dodao je i da Rusija koristi teritoriju Belorusije od najranijih dana sukoba i podsetio da su rakete lansirane iz Belorusije pogađale ciljeve unutar Ukrajine.

Spomenuo je i prethodne razgovore s Lukašenkom, ocenivši da je beloruski lider pokušao da se distancira od tih napada tvrdeći da su ih izvele isključivo ruske snage. Zelenski je optužio Belorusiju i da igra značajnu ulogu u snabdevanju gorivom koje koriste ruske snage.

"Danas je Bjelorusija jedan od glavnih dobavljača ruske vojske. Može li da se to zaustaviti? Uveren sam da je to u njegovoj moći", rekao je Zelenski. Kako se navodi izjave Zelenskog predstavljaju jedno od najdirektnijih javnih upozorenja Kijeva upućenih Minsku od početka potpune ruske invazije u februaru 2022. godine.