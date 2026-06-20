23.55 Superstar

Soba za bekstvo

Šestoro neznanaca dobija misteriozne pozivnice za učešće u najnovijoj, izuzetno kompleksnoj igri „soba za bekstvo“, gde pobednika čeka bogata novčana nagrada. Kada se okupe u zagonetnoj zgradi, oni ubrzo shvataju da igra nije obična zabava, već sadistička zamka u kojoj su sobe dizajnirane tako da iskoriste njihove najdublje strahove i tajne iz prošlosti. Dok se suočavaju sa smrtonosnim izazovima, preživeli moraju da udruže snage i upotrebe svu svoju inteligenciju kako bi dešifrovali tragove pre nego što vreme isteče. Uloge: Tejlor Rasel, Logan Miler, Džej Elis.

16.10 RTS1

Više od igre

Radnja filma se odvija u Gradini, izmišljenoj varošici u Srbiji i prati zbivanja u periodu od 1931. do 1941. godine - veliku ekonomsku krizu, sudar sa fašizmom, partizanski ustanak... Poseban segment priče čini i rivalstvo između dva fudbalska kluba - „Građanskog" i „Radničkog", gde je loptačka igra samo povod, a suština je sve ono što je „više od igre"... Uloge: Petar Božović, Nikola Simić, Žika Milenković, Ljiljana Dragutinović, Vlastimir Đuza Stojiljković, Mihajlo Bata Paskaljević, Pavle Vuisić, Slobodan Aligrudić.

20.00 B92

Ćao Inspektore 5: Doviđenja u Čikagu

Boki i Pajko, pošto su dobili otkaz iz službe, otvaraju u Beogradu detektivsku agenciju i upadaju u sukob sa novokomponovanim biznismenima. Tragajući za novcem štediša Mafiment banke učestvuju u obračunima sa mafijom, ali i sa zvaničnom policijom. Želja im je da posle ovog slučaja odu u Čikago u koji nikada neće stići... Uloge: Velimir Bata Živojinović, Nikola Simić, Lidija Vukićević.