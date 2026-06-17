RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.45 Sportski dnevnik

13.00 Građanin

13.30 Veterinarska misija

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.15 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Engleska – Hrvatska, prenos

23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

00.10 Dnevnik

00.30 Kulturni dnevnik

00.45 Posle sunca, film

02.30 Dnevnik

03.05 Nevidljivi strip: Arhipelag Vostok

03.30 Građanin

04.00 Fudbal: SP, Engleska – Hrvatska

Najava

Posle sunca 00.45 RTS1

Sofi se priseća radosti i melanholije putovanja koje je provela sa ocem pre dvadeset godina. Uloge: Pol Meskal, Frenki Korio, Silija Rolson-Hol.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Večni sjaj detinjstva

09.25 Četiri puta tri

09.50 Majonez

10.10 Klima da nam štima

10.25 Uprirodi se

10.30 Čitalište, čitate li išta

11.05 Dobro je dobro je znati...

11.35 Naučni portal

12.05 Od pločnika do Caričinog grada

12.35 Hemija za sve

12.30 Pravo na sutra

13.00 Boje duše: Naseljavanje Donje zemlje

13.30 Lice i naličje: Sveti Sava

14.00 Šesti čovek, film

15.30 Put pobednika

16.00 Fudbal SP: Francuska - Senegal

18.00 Sat

18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Nevidljivi strip: Arhipelag Vostok

20.30 O ljubavi i gađenju

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi

22.30 Bunt

23.00 Na nišanu, serija

23.50 Volim klasiku

00.50 Gorka osveta, serija

01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.50 Sat

02.40 Put pobednika

03.05 Dobro je dobro je znati…

Najava

Bunt 22.30 RTS2

Predstojeći letnji muzički festivali i Bunt rok festival

I ovog leta će muzičari i bendovi Bunt rok festivala biti deo regionalne festivalske scene kroz "Bunt rok turneju". Ovaj projekat je sastavni deo kontigenta nagrada za najbolje na Bunt rok festivalu i već godinama doprinosi i afirmaciji i podršci mladim autorima i izvođačima.

PINK

05.30 Novo jutro, informativni program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 RTS3

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

20.50 Najbolji san, igrana serija

21.50 Taksi bluz, domaći igrani film

23.30 Glam i Drama

00.30 Svi putevi vodi u Rim, igrani film

02.15 Eksploziv

02.45 Porođajni bolovi, igrani film

04.10 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno

Najava

Taksi bluz 21.50 Prva

Glavni junak ove priče je Marko (42), simpatični propali dramaturg koji godinama radi kao taksista i čije ćemo avanture pratiti tokom jedne urnebesne noći.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Neprijatelj pred vratima, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

Najava

Neprijatelj pred vratima 22.15 B92

Fil Broker je bivši agent CIA i porodični čovek koji se sa kćerkom preselio u prividno miran gradić kako bi pobegao od problematične prošlosti.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Film. Dnevnik mašinovođe

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko

15.30 Život uživo

16.00 Falsifikator, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Između dva sveta, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Serija

21.00 Zdravlje nacije

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

00.35 Lepota slovačkog jezika

24 KITCHEN

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Patina meksička jela

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

08.25 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

15.45 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.15 Verni saputnik, igrani film

09.55 Zvezdani psi tropska avantura, film

11.15 Laki, igrani film

12.40 Manifest, film

14.15 Opasna Džejn, igrani film

15.50 Kadžaki istinita priča, film

17.35 Verni saputnik, igrani film

19.15 Orlovo krilo, igrani film

21.00 Sećanja na ubistvo, film

23.10 Iznenadni napad, film

00.40 U potrazi za slavom, film

SUPERSTAR

06.30 Besa, domaća igrana serija

07.25 Besa, domaća igrana serija

08.20 Tesna koža, domaći film

09.50 Oušnovih 12, igrani film

12.00 Roki 3, igrani film

13.45 Crveni udar, domaći film

15.35 Oušnovih 13, igrani film

17.55 Ledeni put, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Ubistvo u Beloj kući, igrani film

00.00 Sali, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Samo more zna, igrani film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Na terapiji

12.55 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.40 Serija Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.20 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film

03.20 Ceca šou

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza R

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Kadrovi vremena: USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča