RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.45 Sportski dnevnik
13.00 Građanin
13.30 Veterinarska misija
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.15 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Engleska – Hrvatska, prenos
23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
00.10 Dnevnik
00.30 Kulturni dnevnik
00.45 Posle sunca, film
02.30 Dnevnik
03.05 Nevidljivi strip: Arhipelag Vostok
03.30 Građanin
04.00 Fudbal: SP, Engleska – Hrvatska
Najava
Posle sunca 00.45 RTS1
Sofi se priseća radosti i melanholije putovanja koje je provela sa ocem pre dvadeset godina. Uloge: Pol Meskal, Frenki Korio, Silija Rolson-Hol.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Večni sjaj detinjstva
09.25 Četiri puta tri
09.50 Majonez
10.10 Klima da nam štima
10.25 Uprirodi se
10.30 Čitalište, čitate li išta
11.05 Dobro je dobro je znati...
11.35 Naučni portal
12.05 Od pločnika do Caričinog grada
12.35 Hemija za sve
12.30 Pravo na sutra
13.00 Boje duše: Naseljavanje Donje zemlje
13.30 Lice i naličje: Sveti Sava
14.00 Šesti čovek, film
15.30 Put pobednika
16.00 Fudbal SP: Francuska - Senegal
18.00 Sat
18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Nevidljivi strip: Arhipelag Vostok
20.30 O ljubavi i gađenju
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi
22.30 Bunt
23.00 Na nišanu, serija
23.50 Volim klasiku
00.50 Gorka osveta, serija
01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.50 Sat
02.40 Put pobednika
03.05 Dobro je dobro je znati…
Najava
Bunt 22.30 RTS2
Predstojeći letnji muzički festivali i Bunt rok festival
I ovog leta će muzičari i bendovi Bunt rok festivala biti deo regionalne festivalske scene kroz "Bunt rok turneju". Ovaj projekat je sastavni deo kontigenta nagrada za najbolje na Bunt rok festivalu i već godinama doprinosi i afirmaciji i podršci mladim autorima i izvođačima.
PINK
05.30 Novo jutro, informativni program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 RTS3
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
20.50 Najbolji san, igrana serija
21.50 Taksi bluz, domaći igrani film
23.30 Glam i Drama
00.30 Svi putevi vodi u Rim, igrani film
02.15 Eksploziv
02.45 Porođajni bolovi, igrani film
04.10 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno
Najava
Taksi bluz 21.50 Prva
Glavni junak ove priče je Marko (42), simpatični propali dramaturg koji godinama radi kao taksista i čije ćemo avanture pratiti tokom jedne urnebesne noći.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Neprijatelj pred vratima, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
Najava
Neprijatelj pred vratima 22.15 B92
Fil Broker je bivši agent CIA i porodični čovek koji se sa kćerkom preselio u prividno miran gradić kako bi pobegao od problematične prošlosti.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Film. Dnevnik mašinovođe
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko
15.30 Život uživo
16.00 Falsifikator, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Između dva sveta, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Serija
21.00 Zdravlje nacije
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
00.35 Lepota slovačkog jezika
24 KITCHEN
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Patina meksička jela
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
08.25 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
15.45 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911: Nešvil
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
08.15 Verni saputnik, igrani film
09.55 Zvezdani psi tropska avantura, film
11.15 Laki, igrani film
12.40 Manifest, film
14.15 Opasna Džejn, igrani film
15.50 Kadžaki istinita priča, film
17.35 Verni saputnik, igrani film
19.15 Orlovo krilo, igrani film
21.00 Sećanja na ubistvo, film
23.10 Iznenadni napad, film
00.40 U potrazi za slavom, film
SUPERSTAR
06.30 Besa, domaća igrana serija
07.25 Besa, domaća igrana serija
08.20 Tesna koža, domaći film
09.50 Oušnovih 12, igrani film
12.00 Roki 3, igrani film
13.45 Crveni udar, domaći film
15.35 Oušnovih 13, igrani film
17.55 Ledeni put, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Ubistvo u Beloj kući, igrani film
00.00 Sali, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Samo more zna, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
12.55 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.40 Serija Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.20 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film
03.20 Ceca šou
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza R
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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