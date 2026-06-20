O tome je za RTS govorio prof. Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka.

- Ovde mora da postoji mozak operacije i logistika. Ova današnja izjava nije izjava studenata i mene zanima ko su - kaže on.

Ističe da glavnu reč ne vode studenti.

- Cilj je bio da se napravi jedna vrsta socijalnog animiranja, da se izazove reakcija širih razmera - naveo je on.

On je istakao da je sada svima jasno da tzv. studentski pokret ne vode studenti, već neko spolja.

- Za izvođenje operacija ovih vrsta, to zasigurno ne mogu politički aktivisti studenti. Ja pravim razliku između studentske populacije i mladih ljudi koji imaju indeks, a bave se politikom protivzakonito u okviru fakulteta. Ono što je ovde karakteristično da ovde mora da postoji mozak operacije, mora da postoji logistika, mora neko da da da izda određene vrste naloga i ova danas izjava, to nije izjava studenata. Ovde vodi neko mnogo ozbiljniji. Imamo podatke da postoje spolja određene vrste intencija, da postoje obaveštajne službe. Ovde je umrežen nevladin sektor, ja svaki put to javno kažem, određene interesne grupe.

Kaže da je cilj bio da se devastira policija i da se ona dehumanizuje i obeleži, kako bi se stvorila lažna predstava koja bi išla u formi glasina.

- Ideja svega ovoga je bila da se zloupotrebi izmišljotinom i da se potru svi rezultati vlasti i predsednika Aleksandra Vučića do sada postignuti - kazao je on.

Petričković kaže da je laž o zvučnom topu je trebala da bude motiv za obojenu revoluciju.

- Ja mislim da je dobar deo stanovništva u Srbiji bio svestan da je to u stvari bio pokušaj fingiranja i pokušaj nečega što bi se uzelo kao motiv u obojenim revolucijama kojoj mi svedočimo. To je prosto jedna vrsta orkestracije - da se na pokušaju stvaranja određenog takozvanog crnog labuda, potrebno je nešto da se veže energija a to je u ovom slučaju izmišljena priča o zvučnom topu - rekao je Petričković.