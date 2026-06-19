Više javno tužilaštvo u Beogradu danas je najavilo istragu među studentima blokaderima o dogovoru za simulaciju upotrebe "zvučnog topa" na protestu 15. maja u Beogradu.

Tog 15. maja, oko 21 časa i 20 minuta, prvu objavu da je upotrebljen zvučni top daje Zdravko Ponoš. Njegovo angažovanje trebalo je da uveri širu javnost da je stvarno korišćeno nešto što nije dozvoljeno i to na okupljenim građanima.

Nakon njegovog oglašavanja počele su i druge objave o zvučnom topu gde se tražila istraga od strane Međunarodne zajednice, ali morali su da krenu sa gostovanjima ljudi poznatim javnosti, kao analitičari u domenu bezbednosti da bi narativ o zvučnom top što više bio zastupljen kao istina među populacijom.