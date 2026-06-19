SVE JE JASNO
Više javno tužilaštvo došlo do šokantnih dokaza
Puko lažni zvučni top!
Dva meseca pred miting, 15. marta prošle godine, na sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG) počela priprema za operaciju „zvučni top“, čiji je cilj bio da izazove paniku koja je trebalo da dovede do građanskih sukoba i nasilne promene vlasti
Sagovornici Alo! VUČIĆ IM BIO GLAVNA META, STRANE SLUŽBE SVE OSMISLILE
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