RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.45 Sportski dnevnik

13.00 Trag

13.35 Ovo je Balkan

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

20.50 Fudbal: SP, Švajcarska - BIH, prenos

22.55 Jedan svet – jedna igra

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Konopac, film

01.20 Sisari

02.10 Dnevnik

02.45 Trag

03.15 Fudbal: SP, Švajcarska - BIH

Najava

Fudbal: SP, Švajcarska - BIH 20.50 RTS1

U prvim utakmicama obe selekcije su vodile i bile blizu trijumfa, ali su na kraju osvojile samo bod. BiH je odigrala 1 prema 1, protiv jednog od domaćina Kanade. Pokazali su timski duh i borbenost, ali ne i zavidan napadački potencijal. Švajcarci su protiv Katara izgubili dva boda i sada u duel ulaze sa većim pritiskom, jer će u poslednjem kolu za rivala imati Kanađane. Za Sergeja Barbareza bi novi remi bio pun pogodak, jer bi se tada sve rešavalo u poslednjem kolu, protiv ipak najslabije selekcije u grupi Katara. Utakmcia BiH - Švajcarska igra se u Los Anđelesu u 21 čas. Direktan prenos na Prvom programu, a komentator je Predrag Strajnić.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 TV vrtić - društvance

08.15 Džinovska zavrzlama

09.00 NTC kviz

09.50 Portreti epoha

10.20 Čitanje dozvoljeno

10.50 RTS lab

11.10 Edu global

11.35 Eko minijature

11.40 Vodič kroz budućnost

12.10 Hemija za sve

12.35 Put pobednika

13.05 Bardovi teatra: Svetlana Bojković

14.00 Posle sunca, film

15.45 Ženski raj, serija

16.00 Fudbal SP: Engeska - Hrvatska

18.00 Srbija na vezi

18.25 Lov i ribolov

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Tribina mladih – 50 godina kasnije

22.30 Gospodin Aznavur, film

01.00 Belgrade river fest 2023: Jasmin Levi

02.30 Gorka osveta, serija

03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.30 TV lica… kao sav normalan svet

Najava

Gospodin Aznavur 22.30 RTS2

Od njegovog trijumfa do neuspeha, od Pariza do Njujorka, biografski film o Šarlu Aznavuru otkriva životno putovanje umetnika koji je postao simbol francuske kulture. Uloge: Tahar Rahim, Mari-Žuli Bop, Kamil Mutavakil.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, enisija

11.15 Ekskluzivno, enisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Godine slatkog greha

23.00 Glam i Drama

00.00 Moj lični rat, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.30 Svi putevi vodi u Rim, igrani film

04.15 Pobednik, kviz

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Moj lični rat 00.00 Prva

Biografska drama o tragično preminuloj ratnoj reporterki Mari Kolvin čiji lik tumači nominovana za nagradu Oskar, Rozamund Pajk.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Grend Ajl, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Sa “Bi šta bi” otpadne parče fasade i padne Subotićki na glavu. Živan se obraduje, jer je to povod za rušenje, kuća je nebezbedna. TV Izvor javlja da je u centru Kladenca demolirana picerija u obračunu navijača. Toma preti Vedranu da će ga izbaciti iz kuće ukoliko se dokaže da je jedan od huligana. Vedran zamoli Viktora da mu bude alibi. Inspekcija zatvori pekaru zbog stenica. Sima ludi jer nije imao slobodan dan 40 godina. Itana se žali Marku da nema klijenata, on se žali na inspekciju.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Prim. Dr. Marija Đurović

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Falsifikator, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

16.00 Pad u raj, igrani film

17.30 Hype intervju - Filip i Jasmin Geljo

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

21.30 Zanatlije

22.00 Zanatlije - Kišobrandžija

22.30 Hype intervju - Fox

23.00 Neki drugi život, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

00.35 Iz naših krajeva

24 KITCHEN

13.00 Gladan ko vuk

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.45 Prijatno

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Božićni praznici sa Gregom Volasom

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911: Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

07.00 Orlovo krilo, igrani film

09.30 Laki, igrani film

11.00 Manifest, film

12.35 Moja Zoi, film

14.15 Kadžaki istinita priča, film

16.00 Vikend s mrtvacem, film

17.35 Orlovo krilo, igrani film

19.20 Krug prijatelja, igrani film

21.00 Umreti za, igrani film

22.45 Sećanja na ubistvo, film

00.55 Moderni vampiri, film

02.30 U potrazi za slavom, film

SUPERSTAR

06.45 Besa, domaća igrana serija

07.40 Besa, domaća igrana serija

08.35 Roki 3, igrani film

10.20 Oušnovih 13, igrani film

12.25 Roki 4, igrani film

14.05 Sluga, ruski igrani film

16.00 Oušnovih 8, igrani film

18.00 Zaštitnik, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 7 sekundi, igrani film

23.50 Rat Čarlija Vilsona, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Mali haos, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Dug moru, igrana serija

01.05 Balkanskom ulicom

02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.40 Metar moga sela

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča