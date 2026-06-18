RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.45 Sportski dnevnik
13.00 Trag
13.35 Ovo je Balkan
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
20.50 Fudbal: SP, Švajcarska - BIH, prenos
22.55 Jedan svet – jedna igra
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Konopac, film
01.20 Sisari
02.10 Dnevnik
02.45 Trag
03.15 Fudbal: SP, Švajcarska - BIH
Najava
Fudbal: SP, Švajcarska - BIH 20.50 RTS1
U prvim utakmicama obe selekcije su vodile i bile blizu trijumfa, ali su na kraju osvojile samo bod. BiH je odigrala 1 prema 1, protiv jednog od domaćina Kanade. Pokazali su timski duh i borbenost, ali ne i zavidan napadački potencijal. Švajcarci su protiv Katara izgubili dva boda i sada u duel ulaze sa većim pritiskom, jer će u poslednjem kolu za rivala imati Kanađane. Za Sergeja Barbareza bi novi remi bio pun pogodak, jer bi se tada sve rešavalo u poslednjem kolu, protiv ipak najslabije selekcije u grupi Katara. Utakmcia BiH - Švajcarska igra se u Los Anđelesu u 21 čas. Direktan prenos na Prvom programu, a komentator je Predrag Strajnić.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 TV vrtić - društvance
08.15 Džinovska zavrzlama
09.00 NTC kviz
09.50 Portreti epoha
10.20 Čitanje dozvoljeno
10.50 RTS lab
11.10 Edu global
11.35 Eko minijature
11.40 Vodič kroz budućnost
12.10 Hemija za sve
12.35 Put pobednika
13.05 Bardovi teatra: Svetlana Bojković
14.00 Posle sunca, film
15.45 Ženski raj, serija
16.00 Fudbal SP: Engeska - Hrvatska
18.00 Srbija na vezi
18.25 Lov i ribolov
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Tribina mladih – 50 godina kasnije
22.30 Gospodin Aznavur, film
01.00 Belgrade river fest 2023: Jasmin Levi
02.30 Gorka osveta, serija
03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.30 TV lica… kao sav normalan svet
Najava
Gospodin Aznavur 22.30 RTS2
Od njegovog trijumfa do neuspeha, od Pariza do Njujorka, biografski film o Šarlu Aznavuru otkriva životno putovanje umetnika koji je postao simbol francuske kulture. Uloge: Tahar Rahim, Mari-Žuli Bop, Kamil Mutavakil.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, enisija
11.15 Ekskluzivno, enisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Godine slatkog greha
23.00 Glam i Drama
00.00 Moj lični rat, igrani film
02.00 Ekskluziv
02.30 Svi putevi vodi u Rim, igrani film
04.15 Pobednik, kviz
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Moj lični rat 00.00 Prva
Biografska drama o tragično preminuloj ratnoj reporterki Mari Kolvin čiji lik tumači nominovana za nagradu Oskar, Rozamund Pajk.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Grend Ajl, igrani film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
Najava
Pelagijin venac 21.00 B92
Sa “Bi šta bi” otpadne parče fasade i padne Subotićki na glavu. Živan se obraduje, jer je to povod za rušenje, kuća je nebezbedna. TV Izvor javlja da je u centru Kladenca demolirana picerija u obračunu navijača. Toma preti Vedranu da će ga izbaciti iz kuće ukoliko se dokaže da je jedan od huligana. Vedran zamoli Viktora da mu bude alibi. Inspekcija zatvori pekaru zbog stenica. Sima ludi jer nije imao slobodan dan 40 godina. Itana se žali Marku da nema klijenata, on se žali na inspekciju.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Prim. Dr. Marija Đurović
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Falsifikator, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
16.00 Pad u raj, igrani film
17.30 Hype intervju - Filip i Jasmin Geljo
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
21.30 Zanatlije
22.00 Zanatlije - Kišobrandžija
22.30 Hype intervju - Fox
23.00 Neki drugi život, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
00.35 Iz naših krajeva
24 KITCHEN
13.00 Gladan ko vuk
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.45 Prijatno
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Božićni praznici sa Gregom Volasom
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
CINEMANIA
07.00 Orlovo krilo, igrani film
09.30 Laki, igrani film
11.00 Manifest, film
12.35 Moja Zoi, film
14.15 Kadžaki istinita priča, film
16.00 Vikend s mrtvacem, film
17.35 Orlovo krilo, igrani film
19.20 Krug prijatelja, igrani film
21.00 Umreti za, igrani film
22.45 Sećanja na ubistvo, film
00.55 Moderni vampiri, film
02.30 U potrazi za slavom, film
SUPERSTAR
06.45 Besa, domaća igrana serija
07.40 Besa, domaća igrana serija
08.35 Roki 3, igrani film
10.20 Oušnovih 13, igrani film
12.25 Roki 4, igrani film
14.05 Sluga, ruski igrani film
16.00 Oušnovih 8, igrani film
18.00 Zaštitnik, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 7 sekundi, igrani film
23.50 Rat Čarlija Vilsona, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Mali haos, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Ceca šou
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Dug moru, igrana serija
01.05 Balkanskom ulicom
02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.40 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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