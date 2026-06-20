Jedan od najpotresnijih događaja koji je poslednjih godina potresao Sjedinjene Američke Države dogodio se u aprilu 2018. godine, kada je šesnaestogodišnji Kajl Pliš iz Sinsinatija izgubio život nakon nesrećnog slučaja u porodičnom automobilu. Njegova smrt pokrenula je brojna pitanja o funkcionisanju sistema za hitne pozive, radu policije i načinu reagovanja nadležnih službi u vanrednim situacijama.

Kajl je tog dana došao na parking škole Seven Hills kako bi iz porodičnog kombija uzeo opremu za predstojeći teniski meč. U trenutku kada je pokušavao da dohvati stvari iz zadnjeg dela vozila, sedište trećeg reda se iznenada preklopilo i priklještilo ga. Ostao je zarobljen u veoma nezgodnom položaju, bez mogućnosti da se sam oslobodi ili pozove pomoć na uobičajen način.

Pošto nije mogao da dohvati mobilni telefon, aktivirao je glasovnog asistenta Siri i uspeo da pozove broj 911. Tokom razgovora sa dispečerom objasnio je da je zaglavljen u zlatnoj Honda Odyssey na parkingu svoje škole i da mu je hitno potrebna pomoć. Upozorio je da se nalazi u životnoj opasnosti i da bi mogao da umre ukoliko ga niko ne pronađe.

Iako je policija upućena na lokaciju, službenici nisu uspeli da pronađu vozilo. Prema kasnijim izveštajima, nisu detaljno pregledali ceo parking niti su izašli iz patrolnog automobila kako bi izvršili detaljniju pretragu terena. U međuvremenu, Kajl je uspeo da uputi i drugi poziv hitnim službama, ponavljajući da situacija nije šala i da se nalazi na ivici smrti. Međutim, ni taj poziv nije doveo do efikasnije reakcije.

Tek kasnije tog dana, kada se mladić nije vratio kući, njegov otac je krenuo u potragu za njim. Koristeći aplikaciju za praćenje lokacije, stigao je do školskog parkinga i pronašao porodični kombi. Nakon što je otvorio vozilo, uočio je sinove stvari, ali ne i njega. Tek pregledom zadnjeg dela automobila otkrio je Kajla zarobljenog ispod preklopljenog sedišta. Pokušao je da mu pruži pomoć i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, ali je bilo prekasno.

Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti gušenje izazvano pritiskom na grudni koš, a slučaj je zvanično okarakterisan kao nesrećan događaj. Ipak, tragedija je izazvala veliku pažnju javnosti i otvorila raspravu o propustima u radu hitnih službi. Porodica je tvrdila da je njihov sin jasno objasnio gde se nalazi i da je mogao biti spasen da je reakcija bila brža i efikasnija.

Nakon višegodišnje pravne borbe, porodica je tužila grad Sinsinati zbog načina na koji su obrađeni hitni pozivi. Spor je okončan nagodbom vrednom šest miliona dolara, a gradske vlasti su se obavezale da unaprede sistem hitnih komunikacija. Uvedene su dodatne obuke za dispečere, angažovani novi operateri i unapređena tehnička oprema.

Kajlova porodica je potom osnovala fondaciju čiji je cilj podrška zaposlenima u centrima za hitne pozive i unapređenje rada službi za vanredne situacije širom zemlje. Na taj način, iz velike porodične tragedije proistekla je inicijativa koja bi u budućnosti mogla da pomogne da se slični slučajevi više nikada ne ponove.

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