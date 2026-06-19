23.10 UNA TV

Solt

Evelin Salt je agent CIA. Nakon što je optužena da je ruski agent, ona koristi sve svoje veštine i godine iskustva koje je stekla u službi da bi pobegla svojim progoniteljima i zaštitila svoju porodicu ili će najmoćnija svetska sila izbrisati svaki trag njenog postojanja. Uloge: Andželina Žoli, Lijev Šrajber, Čuetel Edžiofor.

19.20 RTS2

Tišina u meni

Anhela, gluva žena, očekuje dete sa svojim partnerom Ektorom koji čuje. Dolazak bebe izaziva krizu u njihovoj vezi, primoravajući Anhelu da se suoči sa izazovima odgajanja ćerke u uslovima koji nisu odgovarajući za osobe sa oštećenim sluhom. Ovaj film imao je premijeru na Berlinskom festivalu 2025. godine. Uloge: Mirijam Garlo, Alvaro Servantes, Elena Irureta.

23.35 RTS2

Pokrov

Pedesetogodišnji Karš je istaknuti biznismen. Nakon smrti svoje žene, izmišlja GraveTech, revolucionarnu i kontroverznu tehnologiju koja omogućava živima da se povežu sa pokojnicima preko njihovih mrtvačkih pokrova. Uloge: Vensan Kasel, Dajen Kruger, Gaj Pirs.