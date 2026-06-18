23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 3

08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

00.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Brazil

22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija

18.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Francuska

15.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland – Bugarska

02.00 Priče iz gradova: Vankuver

17.00 Priče iz gradova: Atlanta

14.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija

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