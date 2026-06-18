Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Engleska – Hrvatska
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana 17.06.
11.00 Kapiteni Južne Amerike: Alvaro Rekoba
12.00 Fudbal FIFA SP: Uzbekistan – Kolumbija
14.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija
16.30 Arhiva Šampiona: Dragan Mance
17.00 Priče iz gradova: Atlanta
18.00 Fudbal FIFA SP: Češka - Južna Afrika
20.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.00 Fudbal FIFA SP: Švajcarska – BiH
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – Katar
02.00 Priče iz gradova: Vankuver
03.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Koreja
Arena Premium 2
06.00 Košarka Španska liga G5: Polufinale 1
08.00 Košarka ABA liga G5: Dubai - Partizan, finale
10.30 Trka Moto Sport Formula 1: Barselona
13.00 Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale
15.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland – Bugarska
18.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Francuska
20.30 Košarka Italijanska liga G4: Finale
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija
00.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Brazil
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1
10.05 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2
12.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
13.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1
13.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 2
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2
18.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2
18.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 2
19.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, finale
21.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 3
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