Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Engleska – Hrvatska

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana 17.06.

11.00  Kapiteni Južne Amerike: Alvaro Rekoba

12.00  Fudbal FIFA SP: Uzbekistan – Kolumbija

14.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija

16.30  Arhiva Šampiona: Dragan Mance

17.00  Priče iz gradova: Atlanta

18.00  Fudbal FIFA SP: Češka - Južna Afrika

20.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.00  Fudbal FIFA SP: Švajcarska – BiH

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – Katar

02.00  Priče iz gradova: Vankuver

03.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Koreja

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga G5: Polufinale 1

08.00  Košarka ABA liga G5: Dubai - Partizan, finale

10.30  Trka Moto Sport Formula 1: Barselona

13.00  Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale

15.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland – Bugarska

18.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Francuska

20.30  Košarka Italijanska liga G4: Finale

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija

00.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Brazil

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

09.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1

10.05  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2

12.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

13.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1

13.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 2

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2

18.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2

18.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 2

19.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, finale

21.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 3