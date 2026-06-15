RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.25 Lov i ribolov
14.00 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportksi program
20.50 Fudbal: SP, Belgija – Egipat, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportksi program
23.10 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.45 Opusteli bes , film
01.25 Sisari
02.15 Dnevnik
02.50 Lov i ribolov
03.20 Fudbal: SP, Belgija – Egipat
Najava
Fudbal: SP, Belgija – Egipat 20.50 RTS1
Belgijanci i Egipćani su favoriti u grupi G u konkurenciji Novog Zelanda i Irana. U međusobnom duelu videćemo ko je trenutno u boljoj formi. Igrački gledano Belgijanci su kvalitnija selekcija, jer imaju asove poput de Brujnea, Trosara veterana Lukakua.Egipćane predvodi Mohamed Salah za kojeg je pitanje u kakvoj formi dolazi na Svetsko Prvenstvo. Komentator je Predrag Strajnić.
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.55 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.50 Radoznalci
10.10 Žena u senci: Mileva Marić Ajnštajn
10.30 Anin svet
10.45 U susret snovima
11.15 Život sa muzikom
11.45 Nauka 2026: Petar Veliki
12.20 Hemija za sve
12.30 E-TV
12.55 Mesto za nas
13.30 Savremeni svetski pisci
14.00 Detektiv Madigan, film
15.50 Ženski raj, serija
16.25 Za stolom sa Apostolom
17.45 Drita
18.20 Andre Riju – Dobro došli u moj svet
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Metamorfoze: Nebojša Bradić
22.20 Moj Marčelo, film
00.30 Jeloustoun, serija
01.20 Big bend i Hor RTS: Veče Geršvina i Vajla
02.30 Gorka osveta, serija
03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.30 Život sa muzikom
Najava
Moj Marčelo 20.20 RTS2
Ovo je priča o ženi po imenu Kjara. Ona je ćerka Marčela Mastrojanija i Katrin Denev. Tokom leta počne da joj se razvija kriza stvarnosti i Kjara odlučuje da počne da živi kao njen otac. Oblači se kao on, razgovara kao on, diše kao on. Kjarino lažno predstavljanje toliko je uverljivo da ljudi oko nje počinju da veruju u ovu transformaciju. Zovu je Marčelo. Uloge: Kjara Mastrojani, Katrin Denev, Fabris Lukini.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 22.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno
Najava
Glam i Drama 00.00 Prva
„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, domaća igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Savršeno oružje, igrani film
00.00 Teorije zavera
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Violeta i Dragan su vedri, nasmejani i zanimljivi ljudi koji svojom energijom osvajaju sve oko sebe. Pred nama je epizoda puna smeha, dobre atmosfere i neobičnih izazova. Dragan je predsednik bokserskog kluba u Zaječaru, pa će Miki ovog puta morati da navuče rukavice i okuša se u bokserskom ringu. Sa druge strane, Violeta zajedno sa sestrom vodi salon lepote, gde Mikija očekuje iskustvo koje sigurno nije planirao – manikir. A kao da to nije dovoljno, Miki će imati priliku da proba i čuvene vlaške palačinke. Kako će se Miki snaći u ulozi boksera? Da li će mu se dopasti tradicionalne vlaške palačinke? Kako će izgledati njegov prvi manikir? I mogu li Violeta i Dragan da pokažu da su smeh i ljubav najbolji recept za uspešan brak?
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
03.07 Posle ručka
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
08.00 Mahalske priče - gost: Farah Explores
09.00 Mobil auto
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.05 Bumbin put, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.30 Chit chat gost: Dragutin i Ljubica Tajević
16.30 Doručak sa đavolom, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Podcast: Opa šou - gosti: Slobodan Batjarević Cobe, Žana Krajnović, Slobodanka Taneva i David Grujevski
23.30 Bila sam jača, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.45 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Amonit
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
16.10 Do poslednjeg čoveka
16.40 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
CINEMANIA
06.50 Mrtvi, film
08.10 Princip domina, igrani film
10.45 Zvezdani psi tropska avantura, film
12.05 Bez ljubavi, film
14.10 Fantastična braća Bejker, igrani film
16.00 Pištoljdžija, film
17.35 Princip domina, igrani film
19.15 Dvojnik, film
21.00 Sibir, igrani film
22.40 Kad me je pronašla, film
00.20 Otkup za milijardera, film
02.05 Opaka zemlja, igrani film
SUPERSTAR
06.35 Balkanski špijun, domaći igrani film
08.15 Moljac, domaći igrani film
09.45 Sedef magla, domaći igrani film
12.00 Roki, igrani film
14.05 Gnjurac, domaći igrani film
15.40 Oušnovih 11, igrani film
17.45 Noćna potera, igrani film
20.05 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Putnik 57, igrani film
23.35 Filadelfija, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 U mrtvom uglu, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Balkanskom ulicom
13.00 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Metar moga sela
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Scena
19.25 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.20 Karaula, igrani film
02.55 Na terapiji
03.50 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena. Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Kadrovi vremena. Dekade
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Kadrovi vremena: Proces
22.30 Kadrovi vremena. USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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