RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.25 Lov i ribolov

14.00 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportksi program

20.50 Fudbal: SP, Belgija – Egipat, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportksi program

23.10 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.45 Opusteli bes , film

01.25 Sisari

02.15 Dnevnik

02.50 Lov i ribolov

03.20 Fudbal: SP, Belgija – Egipat

Najava

Fudbal: SP, Belgija – Egipat 20.50 RTS1

Belgijanci i Egipćani su favoriti u grupi G u konkurenciji Novog Zelanda i Irana. U međusobnom duelu videćemo ko je trenutno u boljoj formi. Igrački gledano Belgijanci su kvalitnija selekcija, jer imaju asove poput de Brujnea, Trosara veterana Lukakua.Egipćane predvodi Mohamed Salah za kojeg je pitanje u kakvoj formi dolazi na Svetsko Prvenstvo. Komentator je Predrag Strajnić.

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.55 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.50 Radoznalci

10.10 Žena u senci: Mileva Marić Ajnštajn

10.30 Anin svet

10.45 U susret snovima

11.15 Život sa muzikom

11.45 Nauka 2026: Petar Veliki

12.20 Hemija za sve

12.30 E-TV

12.55 Mesto za nas

13.30 Savremeni svetski pisci

14.00 Detektiv Madigan, film

15.50 Ženski raj, serija

16.25 Za stolom sa Apostolom

17.45 Drita

18.20 Andre Riju – Dobro došli u moj svet

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Metamorfoze: Nebojša Bradić

22.20 Moj Marčelo, film

00.30 Jeloustoun, serija

01.20 Big bend i Hor RTS: Veče Geršvina i Vajla

02.30 Gorka osveta, serija

03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.30 Život sa muzikom

Najava

Moj Marčelo 20.20 RTS2

Ovo je priča o ženi po imenu Kjara. Ona je ćerka Marčela Mastrojanija i Katrin Denev. Tokom leta počne da joj se razvija kriza stvarnosti i Kjara odlučuje da počne da živi kao njen otac. Oblači se kao on, razgovara kao on, diše kao on. Kjarino lažno predstavljanje toliko je uverljivo da ljudi oko nje počinju da veruju u ovu transformaciju. Zovu je Marčelo. Uloge: Kjara Mastrojani, Katrin Denev, Fabris Lukini.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 22.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno

Najava

Glam i Drama 00.00 Prva

„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, domaća igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Savršeno oružje, igrani film

00.00 Teorije zavera

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Violeta i Dragan su vedri, nasmejani i zanimljivi ljudi koji svojom energijom osvajaju sve oko sebe. Pred nama je epizoda puna smeha, dobre atmosfere i neobičnih izazova. Dragan je predsednik bokserskog kluba u Zaječaru, pa će Miki ovog puta morati da navuče rukavice i okuša se u bokserskom ringu. Sa druge strane, Violeta zajedno sa sestrom vodi salon lepote, gde Mikija očekuje iskustvo koje sigurno nije planirao – manikir. A kao da to nije dovoljno, Miki će imati priliku da proba i čuvene vlaške palačinke. Kako će se Miki snaći u ulozi boksera? Da li će mu se dopasti tradicionalne vlaške palačinke? Kako će izgledati njegov prvi manikir? I mogu li Violeta i Dragan da pokažu da su smeh i ljubav najbolji recept za uspešan brak?

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

03.07 Posle ručka

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

08.00 Mahalske priče - gost: Farah Explores

09.00 Mobil auto

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.05 Bumbin put, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.30 Chit chat gost: Dragutin i Ljubica Tajević

16.30 Doručak sa đavolom, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Podcast: Opa šou - gosti: Slobodan Batjarević Cobe, Žana Krajnović, Slobodanka Taneva i David Grujevski

23.30 Bila sam jača, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

13.00 Džejmijeve povoljne gozbe

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.45 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Amonit

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

16.10 Do poslednjeg čoveka

16.40 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

06.50 Mrtvi, film

08.10 Princip domina, igrani film

10.45 Zvezdani psi tropska avantura, film

12.05 Bez ljubavi, film

14.10 Fantastična braća Bejker, igrani film

16.00 Pištoljdžija, film

17.35 Princip domina, igrani film

19.15 Dvojnik, film

21.00 Sibir, igrani film

22.40 Kad me je pronašla, film

00.20 Otkup za milijardera, film

02.05 Opaka zemlja, igrani film

SUPERSTAR

06.35 Balkanski špijun, domaći igrani film

08.15 Moljac, domaći igrani film

09.45 Sedef magla, domaći igrani film

12.00 Roki, igrani film

14.05 Gnjurac, domaći igrani film

15.40 Oušnovih 11, igrani film

17.45 Noćna potera, igrani film

20.05 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Putnik 57, igrani film

23.35 Filadelfija, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 U mrtvom uglu, igrani film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Balkanskom ulicom

13.00 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Metar moga sela

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Scena

19.25 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.15 Nije srpski ćutati

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.20 Karaula, igrani film

02.55 Na terapiji

03.50 Metar moga sela

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Kadrovi vremena. Dekade

11.00 Presek plus

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Kadrovi vremena. Dekade

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Kadrovi vremena: Proces

22.30 Kadrovi vremena. USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča