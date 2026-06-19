Nakon najnovijih detalja koje je objavilo Više javno tužilaštvo, korisnici društvenih mreža ponovo dele snimak Vladimira Šiškina iz Leskovca, nekadašnjeg visokog funkcionera pokreta Srbija centar, koji je među prvima javno govorio o navodnim posledicama „zvučnog topa“, a sada Đilasovog bota.

Upravo zbog te izjave njegovo ime se ponovo našlo u centru pažnje na društvenim mrežama, gde korisnici postavljaju pitanje na osnovu čega su pojedinci još tada sa tolikom sigurnošću govorili o navodnoj upotrebi zabranjenog sredstva.

Dodatnu pažnju izazvala je i objava naloga „Vožd“, u kojoj se navodi:

„Blokaderi, spavanja više nema. Da li vas drži nesanica od posledica zvučnog topa ili vas već budi ruka pravde što kuca na vrata? Nema više laži, nema više blokada, nema više mira za one koji su Srbiju hteli da pretvore u haos.“

Podsetimo, Vladimir Šiškin je godinama bio jedan od najglasnijih kritičara vlasti. Politički angažman započeo je u Pokretu slobodnih građana, a kasnije je prešao u pokret Srbija centar Zdravka Ponoša, a sada je nakon što je izbačen iz Ponoševe stranke, postao Đilasov bot. A ko je zaista Vladimir Šiškin?

Njegovo ime, međutim, godinama je pratilo više kontroverzi o kojima su izveštavali pojedini mediji. Posebnu pažnju izazvalo je njegovo hapšenje u Nišu, kada su mediji objavili da je policijska akcija izvedena u jednoj ilegalnoj kockarnici, kao i da su tokom pretresa pronađeni narkotici i novac. U samom vrhu pokreta Srbija centar tada je potvrđeno da će se stranka naknadno oglasiti o tom slučaju.

Šiškin se ranije našao u centru pažnje i zbog incidenta u jednom leskovačkom lokalu, koji je u javnosti pokušavao da predstavi kao politički motivisan napad. Međutim, kasnije su se pojavile drugačije verzije događaja, a pojedini učesnici tvrdili su da pozadina incidenta nije imala veze sa politikom.

Mediji su kasnije objavili da su postojale razlike između njegovih prvobitnih i naknadnih iskaza pred tužilaštvom. Pojedini akteri tog događaja iznosili su tvrdnje da je od njih tražen novac u zamenu za promenu iskaza, dok je posrednik u navodnom dogovoru tvrdio da je spreman da o svemu svedoči i pred sudom.

Objavljen je i video-snimak tuče iz jednog leskovačkog lokala, za koji su pojedini mediji tvrdili da pokazuje drugačiji sled događaja od onoga koji je ranije predstavljan javnosti. Ceo slučaj dobio je i političku dimenziju, pošto je Šiškin tvrdio da iza napada stoji atmosfera koju stvara vlast, dok su njegovi kritičari tvrdili da se radi o pokušaju da se privatni sukob predstavi kao politički obračun.