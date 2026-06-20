Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Škotska - Maroko
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana 19.06.
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD – Australija
13.00 Porodica FIFA: Ljubavna priča Dokumentarni film
14.00 Fudbal Priče iz gradova: Monterej
15.00 Fudbal FIFA SP: Brazil - Haiti
19.00 Fudbal FIFA SP: Holandija - Švedska
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Nemačka - Obala Slonovače
00.00 Fudbal FIFA SP: Studio
02.00 Fudbal FIFA SP: Ekvador – Kurasao
Arena Premium 2
06.00 Košarka Nemačka liga G4: Alba - Bajern, finale
08.00 Košarka Francuska liga G3: Monako - Paris, finale
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD- Italija
12.00 Odbojka LN (Ž): Holandija - Poljska
15.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Brazil
20.00 Košarka Španska liga G1, finale
22.00 Oni vole Srbiju - Itan Hord, drugi deo
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Nemačka
00.30 FIBA 3x3 World Tour, Amsterdam, grupna faza
04.30 Halifaks, dan 1 Jedrenje SailGP
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3
06.30 Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
07.50 Formula E: Monako, Pregled
08.50 Formula E: Sanja, Trka
10.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 3
10.35 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 4
13.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3
13.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4
17.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, Žene
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, Muškarci
18.45 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Pariz, Skakanje
21.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 5
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