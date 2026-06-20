Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Škotska - Maroko

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana 19.06.

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD – Australija

13.00  Porodica FIFA: Ljubavna priča Dokumentarni film

14.00  Fudbal Priče iz gradova: Monterej

15.00  Fudbal FIFA SP: Brazil - Haiti

19.00  Fudbal FIFA SP: Holandija - Švedska

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Nemačka - Obala Slonovače

00.00  Fudbal FIFA SP: Studio

02.00  Fudbal FIFA SP: Ekvador – Kurasao

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Nemačka liga G4: Alba - Bajern, finale

08.00  Košarka Francuska liga G3: Monako - Paris, finale

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD- Italija

12.00  Odbojka LN (Ž): Holandija - Poljska

15.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Brazil

20.00  Košarka Španska liga G1, finale

22.00  Oni vole Srbiju - Itan Hord, drugi deo

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Nemačka

00.30  FIBA 3x3 World Tour, Amsterdam, grupna faza

04.30  Halifaks, dan 1 Jedrenje SailGP

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3

06.30  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

07.50  Formula E: Monako, Pregled

08.50  Formula E: Sanja, Trka

10.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 3

10.35  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 4

13.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3

13.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4

15.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4

17.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, Žene

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, Muškarci

18.45  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Pariz, Skakanje

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 5