RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
10.25 Montevideo, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal SP: Francuska – Senegal, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra
23.10 Dnevnik
23.35 Kuluturni dnevnik
23.50 Šesti čovek, film
01.20 Sisai: Vrelina, dokumentarni film
02.45 Gastronomad
03.00 Fudbal: SP, Francuska – Senegal,r.
04.50 Nepobedivo srce , igrana serija
Najava
Fudbal SP: Francuska – Senegal 20.50 RTS1
Francuska je svakako jedan od glavnih kandidata za titulu prvaka sveta, ali već na startu ih očekuje ozbiljan rival. Senegal je unazad nekoliko decenija jedna od najboljih afričkih reprezentacija, a uz to francuski treneri su udarili temelje fudbala u Senegalu. Svi najtalentovaniji i najbolji igrači iz ove zemlje su bili ili jesu igrači najboljih francuskih timova. Napad Francuza sa Mbapeom, Deuom, Oliseom i najboljim igračem sveta Dembeleom je glavni adut selektora Dešampa. Sa druge strane selektor Senegala Pape Tijo ima igrače iz Bajerna , PSž-a ,
Totenhema, Čelsija, Monaka i drugih najjačih timova Evrope. Utakmica se igra u utorak od 21 čas . Direktan prenos na našem Prvom programu, a komentator je Nemanja Matić
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.30 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Plava ptica u Obali Surinama
09.10 Važne stvari
09.25 Par novih patika
09.45 Priđi bliže
10.35 Eko perspektive
11.00 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.25 Eko minijature
11.30 Eko perspektive
11.50 Hemija za sve
12.20 Lepota različitosti
12.40 Metamorfoze
13.25 Velika iluzija
14.00 Opusteli bes, film
15.45 Hemija za sve
16.00 Fudbal SP: Belgija – Egipat, snimak
18.05 Pravo na sutra
18.40 Boje duše: Naseljavanje donje zemlje
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Lica i naličja: Sveti Sava
22.20 Naučni portal
22.50 Savremeni profil mladih: Veštačka intelegencija u obrazovanju, Novi izazovi za nove generacije
23.20 Na nišanu, serija
00.05 Koncert - Kerber
01.05 Gorka osveta, serija
01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.05 Znanje imanje
03.00 Pravo na sutra
03.25 Eko perspektive
04.10 Lica i naličja: Sveti Sava
Najava
Savremeni profil mladih: Veštačka intelegencija u obrazovanju, Novi izazovi za nove generacije 22.50 RTS2
Školske sveske i udžbenici danas imaju novog saputnika – veštačku inteligenciju. Generacije mladih više ne uče samo iz knjiga već i iz razgovora sa mašinama koje nude objašnjenja, zadatke i ideje. Veštačka inteligencija može da ubrza znanje, pomogne u kreativnosti i otvori vrata ka svetu bez granica. Ali postavlja se pitanje – Koliko je dobro za mladu osobu da odgovore prebrzo pronalazi na ekranu? Pametni sistemi danas mogu da prilagode gradivo svakom učeniku ponaosob, da prepoznaju tempo učenja, slabosti i potencijale. Veštačka inteligencija nudi personalizovano obrazovanje, dodatnu podršku deci sa poteškoćama u učenju i alate koji nastavnicima olakšavaju pripremu i evaluaciju. Sagovornici u petoj epizodi su: Prof. dr Boško Nikolić - Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Dejana Milić Subić - Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ivan Davidović, pedagog u Zemunskoj gimnaziji i Pedagoškom društvu Srbije, dr Marko Pištalo - profesor istorije Pete beogradske gimnazije, Borislav Rakočević, profesor nemačkog jezika Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas" u Beogradu, Zlatinka Bumbić, pedagog Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas" u Beogradu, Andrijana Vasić, nastavnica elektro grupe predmeta Srednje škola za informacione tehnologije ITHS, Matija Dodović, student doktorskih studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, učenici Srednje škole za informacione tehnologije ITHS.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. Ognjen će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. U studio u Šimanovce dolaze: Dragan Pantić - Smederevac, 2Soma, Teodora Popovska, Marina Visković, Aca Ilić i Biljana Jevtić. Jedan od najprepoznatljivijih pevača sa domaće scene, Dragan Pantić Smederevac, stiže u "Amidži šou" da kroz smeh i anegdote evocira najzanimljivije trenutke iz višedecenijske karijere. Sa Ognjenom će govoriti o nastupima koji su obeležili njegov život, promenama na estradi, ali i o tome kako danas gleda na popularnost koju uživa kod više generacija publike. Mladi reper, 2Soma, koji poslednjih meseci privlači ogromnu pažnju publike dolazi da otkrije detalje o novim projektima, velikim ulaganjima u produkciju i planovima za predstojeće nastupe. U javnosti se dosta spekuliše i o njegovom privatnom životu, kao i o navodnoj vezi sa Teodorom Popovskom, pa će biti zanimljivo čuti šta ima da kaže o glasinama koje danima pune društvene mreže.Jedna od najatraktivnijih mladih pevačica i influenserki, Teodora Popovska, govoriće o popularnosti koju uživa na društvenim mrežama, nastupima koji izazivaju brojne reakcije i planovima za nastavak karijere. Ognjen će sa njom otvoriti i temu odnosa sa publikom, komentara koje dobija na račun svog imidža, ali i tračeva da je u vezi sa mladom reperom koji će se naći sa njom u studiju.Posle povratka na muzičku scenu sa novom pesmom "Lesi", Marina Visković stiže da govori o novoj fazi svoje karijere, promenama koje je napravila u privatnom i poslovnom životu, kao i o velikim planovima za naredni period. Otkriće zbog čega kaže da se novim singlom vratila svojim muzičkim korenima, ali i kako danas gleda na ljubav, estradu i uspeh. Muzički par Aca Ilić i Biljana Jevtić, godinama uspešno neguje autentičan izraz govoriće o zajedničkom životu, muzici i projektima koji ih i dalje inspirišu. Zajedno će pričati o očuvanju tradicionalne muzike, porodičnim vrednostima i tome kako uspevaju da ostanu dosledni sebi uprkos trendovima koji se brzo menjaju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Porođajni bolovi, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
04.45 Pobednik
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
U novoj epizodi emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj televiziji od 22.00 očekuju vas priče koje će vas nasmejati, raznežiti i podsetiti da ljubav dolazi u mnogo različitih oblika. Od bake Ljubice iz Smedereva, koja je rešila da unuku Marku pronađe devojku, a sebi buduću snajku, na nesvakidašnji način. Od spontanih trenutaka i novih prilika za upoznavanje, pa sve do velike romantične priče iz Banjaluke, gde je jedno rođendansko iznenađenje postalo dokaz da prava ljubav može da vrati veru u život. Donosimo vam priču o Silvani iz Jagodine, supruzi i majci dvoje dece koja, kada je saznala da joj sin odlazi u "Legiju stranaca" odlučila da promeni i svoj i život svoje porodice, kao i život jedne devojčice kojoj su potrebne stalna nega i pažnja. Ispunjavamo snove i želje budućih Zvezda! Predstavljamo vam talentovanu umetnicu Lana-Asiju Dabović čiji životni put je krenuo od Crne Gore preko Italije do Beograda. - Ovu emisiju smo začinili vrcavim humorom i ljubavnom pričom između Srpkinje Gale i komičara Migela iz Španije - najavljuje voditeljka Danijela Pantić Conić. - Uz mnogo emocija, humora, iznenađenja i iskrenih ljudskih trenutaka, nova epizoda emisije "Hajde da se volimo" donosi priče koje nas podsećaju da nikada nije kasno za ljubav, prijateljstvo i lepe gestove koji ostaju zauvek u sećanju.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Zločin na talasima, film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Itana otvara kancelariju na Pelagijinom vencu, ponosna je na sebe i srećna - dok se ne pojavi njen brat Gavra sa Živanom. Gavra je doneo sestri na poklon sliku velikog formata i sve vreme se žali da je Itananina zabava povodom otvaranja kancelarije nikakva. Marin saopštava Itani da je odustao od tužbe za klevetu, pa koristi situaciju da sve na zabavi ispita ko im je lepši Nataša ili Darinka, a Kosta se naljuti zbog toga.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Nenad Janjetović i Jelena Nikolić
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Doručak sa đavolom, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa šou, gosti: Slobodan Batjarević Cobe, Žana Krajnović, Slobodanka Taneva i David Grujevski
16.00 Dnevnik mašinovođe, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Sara Bero
23.00 Ćerkice iz pakla, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.35 Buna ziua!
20.00 Serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Rik Stajn
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Pecite sa Akisom
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.15 Princip domina, igrani film
09.00 Dvojnik, film
10.55 Bez ljubavi, film
13.00 Laki, igrani film
14.25 Pištoljdžija, igrani film
16.00 Opasna Džejn, igrani film
17.35 Dvojnik, film
19.20 Verni saputnik, igrani film
21.00 Iznenadni napad, film
22.30 Sibir, igrani film
00.10 Beki, igrani film
01.40 Otkup za milijardera, igrani film
03.25 Ja Frankenštajn, igrani film
SUPERSTAR
06.45 Besa, domaća igrana serija
07.35 Besa, domaća igrana serija
08.30 Gnjurac, domaći igrani film
10.00 Oušnovih 11, igrani film
12.00 Roki 2, igrani film
14.05 Stići pre svitanja, domaći igrani film
15.50 Oušnovih 12, igrani film
18.00 Putnik, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Igra smrti, igrani film
23.50 Forest Gamp, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Dah života, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Nije srpski ćutati
12.50 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče ep. 01
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Dug moru, igrana serija
00.40 Lude godine, igrana serija
02.00 Podkast: Životna priča
03.05 Scena
03.25 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena. Dekade
23.30 Top story
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