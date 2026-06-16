RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

10.25 Montevideo, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal SP: Francuska – Senegal, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra

23.10 Dnevnik

23.35 Kuluturni dnevnik

23.50 Šesti čovek, film

01.20 Sisai: Vrelina, dokumentarni film

02.45 Gastronomad

03.00 Fudbal: SP, Francuska – Senegal,r.

04.50 Nepobedivo srce , igrana serija

Najava

Fudbal SP: Francuska – Senegal 20.50 RTS1

Francuska je svakako jedan od glavnih kandidata za titulu prvaka sveta, ali već na startu ih očekuje ozbiljan rival. Senegal je unazad nekoliko decenija jedna od najboljih afričkih reprezentacija, a uz to francuski treneri su udarili temelje fudbala u Senegalu. Svi najtalentovaniji i najbolji igrači iz ove zemlje su bili ili jesu igrači najboljih francuskih timova. Napad Francuza sa Mbapeom, Deuom, Oliseom i najboljim igračem sveta Dembeleom je glavni adut selektora Dešampa. Sa druge strane selektor Senegala Pape Tijo ima igrače iz Bajerna , PSž-a ,

Totenhema, Čelsija, Monaka i drugih najjačih timova Evrope. Utakmica se igra u utorak od 21 čas . Direktan prenos na našem Prvom programu, a komentator je Nemanja Matić

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Plava ptica u Obali Surinama

09.10 Važne stvari

09.25 Par novih patika

09.45 Priđi bliže

10.35 Eko perspektive

11.00 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.25 Eko minijature

11.30 Eko perspektive

11.50 Hemija za sve

12.20 Lepota različitosti

12.40 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Opusteli bes, film

15.45 Hemija za sve

16.00 Fudbal SP: Belgija – Egipat, snimak

18.05 Pravo na sutra

18.40 Boje duše: Naseljavanje donje zemlje

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Lica i naličja: Sveti Sava

22.20 Naučni portal

22.50 Savremeni profil mladih: Veštačka intelegencija u obrazovanju, Novi izazovi za nove generacije

23.20 Na nišanu, serija

00.05 Koncert - Kerber

01.05 Gorka osveta, serija

01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.05 Znanje imanje

03.00 Pravo na sutra

03.25 Eko perspektive

04.10 Lica i naličja: Sveti Sava

Najava

Savremeni profil mladih: Veštačka intelegencija u obrazovanju, Novi izazovi za nove generacije 22.50 RTS2

Školske sveske i udžbenici danas imaju novog saputnika – veštačku inteligenciju. Generacije mladih više ne uče samo iz knjiga već i iz razgovora sa mašinama koje nude objašnjenja, zadatke i ideje. Veštačka inteligencija može da ubrza znanje, pomogne u kreativnosti i otvori vrata ka svetu bez granica. Ali postavlja se pitanje – Koliko je dobro za mladu osobu da odgovore prebrzo pronalazi na ekranu? Pametni sistemi danas mogu da prilagode gradivo svakom učeniku ponaosob, da prepoznaju tempo učenja, slabosti i potencijale. Veštačka inteligencija nudi personalizovano obrazovanje, dodatnu podršku deci sa poteškoćama u učenju i alate koji nastavnicima olakšavaju pripremu i evaluaciju. Sagovornici u petoj epizodi su: Prof. dr Boško Nikolić - Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Dejana Milić Subić - Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ivan Davidović, pedagog u Zemunskoj gimnaziji i Pedagoškom društvu Srbije, dr Marko Pištalo - profesor istorije Pete beogradske gimnazije, Borislav Rakočević, profesor nemačkog jezika Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas" u Beogradu, Zlatinka Bumbić, pedagog Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas" u Beogradu, Andrijana Vasić, nastavnica elektro grupe predmeta Srednje škola za informacione tehnologije ITHS, Matija Dodović, student doktorskih studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, učenici Srednje škole za informacione tehnologije ITHS.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. Ognjen će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. U studio u Šimanovce dolaze: Dragan Pantić - Smederevac, 2Soma, Teodora Popovska, Marina Visković, Aca Ilić i Biljana Jevtić. Jedan od najprepoznatljivijih pevača sa domaće scene, Dragan Pantić Smederevac, stiže u "Amidži šou" da kroz smeh i anegdote evocira najzanimljivije trenutke iz višedecenijske karijere. Sa Ognjenom će govoriti o nastupima koji su obeležili njegov život, promenama na estradi, ali i o tome kako danas gleda na popularnost koju uživa kod više generacija publike. Mladi reper, 2Soma, koji poslednjih meseci privlači ogromnu pažnju publike dolazi da otkrije detalje o novim projektima, velikim ulaganjima u produkciju i planovima za predstojeće nastupe. U javnosti se dosta spekuliše i o njegovom privatnom životu, kao i o navodnoj vezi sa Teodorom Popovskom, pa će biti zanimljivo čuti šta ima da kaže o glasinama koje danima pune društvene mreže.Jedna od najatraktivnijih mladih pevačica i influenserki, Teodora Popovska, govoriće o popularnosti koju uživa na društvenim mrežama, nastupima koji izazivaju brojne reakcije i planovima za nastavak karijere. Ognjen će sa njom otvoriti i temu odnosa sa publikom, komentara koje dobija na račun svog imidža, ali i tračeva da je u vezi sa mladom reperom koji će se naći sa njom u studiju.Posle povratka na muzičku scenu sa novom pesmom "Lesi", Marina Visković stiže da govori o novoj fazi svoje karijere, promenama koje je napravila u privatnom i poslovnom životu, kao i o velikim planovima za naredni period. Otkriće zbog čega kaže da se novim singlom vratila svojim muzičkim korenima, ali i kako danas gleda na ljubav, estradu i uspeh. Muzički par Aca Ilić i Biljana Jevtić, godinama uspešno neguje autentičan izraz govoriće o zajedničkom životu, muzici i projektima koji ih i dalje inspirišu. Zajedno će pričati o očuvanju tradicionalne muzike, porodičnim vrednostima i tome kako uspevaju da ostanu dosledni sebi uprkos trendovima koji se brzo menjaju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Porođajni bolovi, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.45 Pobednik

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

U novoj epizodi emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj televiziji od 22.00 očekuju vas priče koje će vas nasmejati, raznežiti i podsetiti da ljubav dolazi u mnogo različitih oblika. Od bake Ljubice iz Smedereva, koja je rešila da unuku Marku pronađe devojku, a sebi buduću snajku, na nesvakidašnji način. Od spontanih trenutaka i novih prilika za upoznavanje, pa sve do velike romantične priče iz Banjaluke, gde je jedno rođendansko iznenađenje postalo dokaz da prava ljubav može da vrati veru u život. Donosimo vam priču o Silvani iz Jagodine, supruzi i majci dvoje dece koja, kada je saznala da joj sin odlazi u "Legiju stranaca" odlučila da promeni i svoj i život svoje porodice, kao i život jedne devojčice kojoj su potrebne stalna nega i pažnja. Ispunjavamo snove i želje budućih Zvezda! Predstavljamo vam talentovanu umetnicu Lana-Asiju Dabović čiji životni put je krenuo od Crne Gore preko Italije do Beograda. - Ovu emisiju smo začinili vrcavim humorom i ljubavnom pričom između Srpkinje Gale i komičara Migela iz Španije - najavljuje voditeljka Danijela Pantić Conić. - Uz mnogo emocija, humora, iznenađenja i iskrenih ljudskih trenutaka, nova epizoda emisije "Hajde da se volimo" donosi priče koje nas podsećaju da nikada nije kasno za ljubav, prijateljstvo i lepe gestove koji ostaju zauvek u sećanju.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Zločin na talasima, film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Itana otvara kancelariju na Pelagijinom vencu, ponosna je na sebe i srećna - dok se ne pojavi njen brat Gavra sa Živanom. Gavra je doneo sestri na poklon sliku velikog formata i sve vreme se žali da je Itananina zabava povodom otvaranja kancelarije nikakva. Marin saopštava Itani da je odustao od tužbe za klevetu, pa koristi situaciju da sve na zabavi ispita ko im je lepši Nataša ili Darinka, a Kosta se naljuti zbog toga.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Nenad Janjetović i Jelena Nikolić

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Doručak sa đavolom, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa šou, gosti: Slobodan Batjarević Cobe, Žana Krajnović, Slobodanka Taneva i David Grujevski

16.00 Dnevnik mašinovođe, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Sara Bero

23.00 Ćerkice iz pakla, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.35 Buna ziua!

20.00 Serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Rik Stajn

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Pecite sa Akisom

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

07.15 Princip domina, igrani film

09.00 Dvojnik, film

10.55 Bez ljubavi, film

13.00 Laki, igrani film

14.25 Pištoljdžija, igrani film

16.00 Opasna Džejn, igrani film

17.35 Dvojnik, film

19.20 Verni saputnik, igrani film

21.00 Iznenadni napad, film

22.30 Sibir, igrani film

00.10 Beki, igrani film

01.40 Otkup za milijardera, igrani film

03.25 Ja Frankenštajn, igrani film

SUPERSTAR

06.45 Besa, domaća igrana serija

07.35 Besa, domaća igrana serija

08.30 Gnjurac, domaći igrani film

10.00 Oušnovih 11, igrani film

12.00 Roki 2, igrani film

14.05 Stići pre svitanja, domaći igrani film

15.50 Oušnovih 12, igrani film

18.00 Putnik, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Igra smrti, igrani film

23.50 Forest Gamp, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Dah života, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče ep. 01

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Dug moru, igrana serija

00.40 Lude godine, igrana serija

02.00 Podkast: Životna priča

03.05 Scena

03.25 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena. Dekade

23.30 Top story