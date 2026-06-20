Izjava stiže nakon saopštenja VJT u Beogradu u kome se navodi kako je, u svetlu novih informacija, pokrenuta istraga o korišćenju "zvučnog topa" u cilju otkrivanja da li je cela priča bila simulirana.

Marković je na RTS-u rekao:

"Prvo osnovno javno tužilaštvo je formiralo predmet i pokušavalo je da prikupi podatke koji se odnose upravo na to, na te događaje, odnosno te navodne povrede koje su građani prijavili. Taj predmet se još uvek nalazi kod njih. Moje tužilaštvo, Više javno tužilaštvo je danas poslalo njima dopis i tražilo je da nam hitno dostave taj predmet. Koliko je meni poznato, a mislim da sam dobro obavešten kad su te stvari u pitanju, oni od marta prošle godine pa do današnjeg dana nisu u tom predmetu došli ni do kakvog rezultata koji bi potkrepljivao tvrdnje da su da je bilo ko bio povređen upotrebom bilo kakvog akustičnog sredstva."

Tužilac je otkrio gde ide istraga i ko bi mogao u zatvor zbog laži o zvučnom topu:

"Služba za borbu protiv terorizma prikuplja potrebna obaveštenja radi utvrđivanja identiteta četiri grupe lica koja će biti posle toga procesuirana. Na prvom mestu, prvi segment čine organizatori. U dokumentima sa plenuna se njihov identitet krije. Druga grupa lica predstavljaju realizatori.

Ako imamo organizatore koji su osmislili čitavu ovu akciju, imamo one koji su rukovodili kretanjem mase, da se kreću po instrukcijama sa razglasa - prema fasadama. Treću grupu znači čine lica koja su predstavljala tu medijsku podršku, oni koji su objavljivali po društvenim mrežama ili u određenim medijima, i njihov identitet je manje-više poznat.

Četvrti segment su oni koji organizovali lekarske preglede dva-tri dana nakon što je protest 15. marta završen, a zbog navodnih smetnji koje je upotreba zvučnog topa prouzrokovala."

U nastavku pogledajte i rekonstrukciju događaja:

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