Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Austrija – Jordan
08.00 Skrivene priče Svetskog prvenstva
08.30 FIFA SP: Francuska – Senegal Fudbal
10.30 FIFA SP: Pregled dana 16.06.
11.00 Kapiteni Južne Amerike: Benhamin Galindo
12.00 Košarka NBA G6: Njujork - San Antonio, finale
14.30 FIFA SP: Priče iz gradova - Dalas
15.00 FIFA SP: Austrija – Jordan
17.00 FIFA SP: Argentina – Alžir
19.00 FIFA SP: Portugal - DR Kongo
21.00 FIFA SP: Studio
22.00 FIFA SP: Engleska – Hrvatska
00.00 FIFA SP: Studio
01.00 FIFA SP: Gana – Panama
03.00 Priče iz gradova: Toronto
03.45 Skrivene priče Svetskog prvenstva
04.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Uzbekistan – Kolumbija
Arena Premium 2
06.00 ABA liga G5: Dubai - Partizan
08.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Finale
10.00 Košarka VTB liga G6: UNICS - CSKA, finale
11.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Kina
14.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Srbija
16.30 Košarka Španska liga G4: Polufinale 2
18.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Belgija
20.30 Košarka: TBC - Bajern, finale
23.00 Košarka NBA G6: Njujork - San Antonio, finale
02.00 NHL: Karolina harikensi - Las Vegas Vegas golden najtsi, Finale G7
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
06.30 Snuker: Šampionat igrača, finale, Džon Higins - Zhao Xintong
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
09.35 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
10.05 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
13.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1
18.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1
19.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
20.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
21.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 2
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