Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Austrija – Jordan

08.00  Skrivene priče Svetskog prvenstva

08.30  FIFA SP: Francuska – Senegal Fudbal

10.30  FIFA SP: Pregled dana 16.06.

11.00  Kapiteni Južne Amerike: Benhamin Galindo

12.00  Košarka NBA G6: Njujork - San Antonio, finale

14.30  FIFA SP: Priče iz gradova - Dalas

15.00  FIFA SP: Austrija – Jordan

17.00  FIFA SP: Argentina – Alžir

19.00  FIFA SP: Portugal - DR Kongo

21.00  FIFA SP: Studio

22.00  FIFA SP: Engleska – Hrvatska

00.00  FIFA SP: Studio

01.00  FIFA SP: Gana – Panama

03.00  Priče iz gradova: Toronto

03.45  Skrivene priče Svetskog prvenstva

04.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Uzbekistan – Kolumbija

 

Arena Premium 2

06.00  ABA liga G5: Dubai - Partizan

08.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Finale

10.00  Košarka VTB liga G6: UNICS - CSKA, finale

11.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Kina

14.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Srbija

16.30  Košarka Španska liga G4: Polufinale 2

18.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Belgija

20.30  Košarka: TBC - Bajern, finale

23.00  Košarka NBA G6: Njujork - San Antonio, finale

02.00  NHL: Karolina harikensi - Las Vegas Vegas golden najtsi, Finale G7

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

06.30  Snuker: Šampionat igrača, finale, Džon Higins - Zhao Xintong

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

09.35  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

10.05  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

13.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1

18.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1

19.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

20.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 1

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 2