Pita učiteljica đaka Zemunca:
• Koliko je pet minus tri?
Zemunac ćuti, nema pojma.
• Dobro - smireno će učiteljica - imaš pet jabuka, i neko ti uzme tri, koliko ti ostane?
• Šta da mi uzme?!
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Vic dana: Pita učiteljica đaka Zemunca...
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Pita učiteljica đaka Zemunca:
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