Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Češka - Južna Afrika

08.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska - BiH

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Dominikanska Republika – Srbija

12.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 18.06.

12.30  Kapiteni Južne Amerike: Danijel Osvaldo

13.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – Katar

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Koreja

18.00  Košarka VTB LIGA G7 CSKA - UNICS, finale

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD – Australija

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Škotska – Maroko

02.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Brazil – Haiti

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija

08.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija - Brazil

10.00  Košarka VTB LIGA G6: UNICS - CSKA, finale

12.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Ukrajina – Holandija

14.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Češka

16.00  Košarka Španska liga: G5Polufinale 2

18.30  Boks

23.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Kina

01.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Nemačka

04.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Kanada

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 2

06.30  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, Žene, Finale

09.35  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Enduro, Pregled

10.05  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 3

12.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 2

13.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 2

15.35  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3

17.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze, Elite, Žene

18.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze, Elite, Muškarci

19.15  Konjički sport: Liga Nacija, Roterdam, Skakanje

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 4