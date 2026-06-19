Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Češka - Južna Afrika
08.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska - BiH
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Dominikanska Republika – Srbija
12.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 18.06.
12.30 Kapiteni Južne Amerike: Danijel Osvaldo
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – Katar
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Koreja
18.00 Košarka VTB LIGA G7 CSKA - UNICS, finale
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD – Australija
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Škotska – Maroko
02.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Brazil – Haiti
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Italija
08.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija - Brazil
10.00 Košarka VTB LIGA G6: UNICS - CSKA, finale
12.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Ukrajina – Holandija
14.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Češka
16.00 Košarka Španska liga: G5Polufinale 2
18.30 Boks
23.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Kina
01.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Nemačka
04.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Kanada
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 2
06.30 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, Žene, Finale
09.35 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Enduro, Pregled
10.05 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 3
12.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 2
13.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 2
15.35 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3
17.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze, Elite, Žene
18.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze, Elite, Muškarci
19.15 Konjički sport: Liga Nacija, Roterdam, Skakanje
21.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 3
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 3
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 4
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