Slavna glumica Šarliz Teron bukvalno se popela na ogroman bilbord iznad Tajms skvera.

U trenutku kada se pojavila na visini, mnogi su stali i gledali u neverici, pokušavajući da shvate o čemu se radi i da li je to na visini stvarno - Šarliz Teron.

Prilikom ovog opasnog poduhvata glumica je imala kompletnu opremu za penjanje. Ona se popela na veštačku stenu postavljenu pored velikog bilborda, a kada je stigla do vrha, mahnula je gomili i izazvala oduševljenje publike koja se okupila ispod nje.

Ali, iako je scena izgledala kao spontani adrenalinski poduhvat, ubrzo je postalo jasno da iza svega stoji - promocija filma.

Naime, reč je o kampanji za novi akcioni triler „Apeks“, u kojem Teron igra penjačicu koja se nalazi u smrtonosnoj igri preživljavanja u divljini. Za ovu ulogu, glumica je prošla ozbiljnu fizičku pripremu i prvi put se intenzivno susrela sa penjanjem, trenirajući sa profesionalnim instruktorima kako bi što ubedljivije izvela zahtevne scene.

U saopštenju koje prati promociju filma navedeno je da je Šarliz Teron provela više nedelja vežbajući sa kultnom penjačicom Bet Roden, pripremajući se za strmi, visoko rizični teren filma, prenosi magazin People.