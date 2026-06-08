UNIFIL je na svečanoj ceremoniji u Bejrutu odao počast naredniku Milovanu Jovanoviću (36) iz Republike Srbije, mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo prošlog četvrtka nakon što je teško povređen kada su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Mardžajuna. Šef misije i komandant snaga, general-major Diodato Abanjara, odao je počast životu i službi narednika Jovanovića (36) na ceremoniji održanoj na aerodromu u Bejrutu. On je sedmi mirovnjak koji je platio najveću cenu za mir na jugu Libana od obnavljanja neprijateljstava početkom marta.

„Kao i svi mi, Milovan je napustio svoju domovinu i svoje voljene da bi služio misiji posvećenoj stabilnosti, dijalogu i miru“, rekao je general-major Abanjara. „Vaš primer nas podseća na važnost brige jedni o drugima i rada kao jednog tima.“ „Dragi Milovana, danas te ispraćamo na tvoje poslednje putovanje kući. Hvala ti na tvojoj službi, na tvojoj posvećenosti, što si uz nas za mir“, nastavio je šef UNIFIL-a.

„Divimo se tvojim osećajem dužnosti i žrtvovanja. Tvoja dužnost je ispunjena, mi ćemo je preuzeti odavde.“ Za narednikom Jovanovićem su ostali supruga, ćerka i sin. Kada je u januaru ove godine stigao da služi u UNIFIL-u, ovo je bilo njegovo prvo raspoređivanje u inostranstvo. Dva druga mirovnjaka, povređena u napadu u četvrtak, su stabilna i primaju lečenje u medicinskoj ustanovi UNIFIL-a na jugu Libana.

Ceremoniji u Bejrutu prisustvovali su i ambasador Republike Srbije Milan Trojanović; ambasador Kraljevine Španije Migel de Lukas Gonzalez; predstavnik libanskog Ministarstva nacionalne odbrane i libanske vojske, brigadni general Marun Azi; rezidentni koordinator UN za humanitarna pitanja u Libanu Imran Riza, koji je takođe predstavljao specijalnog koordinatora UN za Liban, i drugi mirovni saradnici.

Namerni napadi na mirovne snaga predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i rezolucije 1701 Saveta bezbednosti i mogu se smatrati ratnim zločinima. Moraju se hitno istražiti, a počinioci moraju biti krivično gonjeni i pozvani na odgovornost.

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