Arena Premium 1
06.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Austrija – Gvatemala
10.00 Crvena zvezda - IMT 19.10.
12.30 Košarka NBA G4: Njujork - San Antonio, finale
15.00 Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo - Priče iz gradova: Gvadalahara
16.00 Fudbal: Argentina – Francuska
19.30 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 2
20.00 Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Meksiko - Južna Afrika
23.00 Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio
01.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil – Belgija
04.00 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Južna Koreja – Češka
Arena Premium 2
08.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina
10.00 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
12.30 Košarka Španska liga G1: Polufinale 2
14.30 Košarka VTB liga G4: UNICS - CSKA, finale
17.00 Oslo Atletika Dijamantska liga
19.00 Vaterpolo Liga šampiona: Barseloneta - Ferencvaroš, polufinale 1
20.00 Košarka Španska liga G2: Barselona - Tenerife, polufinale
02.00 Hokej NHL G5: Karolina harikensi - Vegas golden najtsi, finale
Surosport1
05.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
06.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 2
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4
10.00 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
11.00 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
11.30 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
12.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5
17.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, muškarci
18.00 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
18.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije
19.45 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol
22.30 - 22.45 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Moć Olimpijskih igara
22.45 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 4
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