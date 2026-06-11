Arena Premium 1

06.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Austrija – Gvatemala

10.00  Crvena zvezda - IMT 19.10.

12.30  Košarka NBA G4: Njujork - San Antonio, finale

15.00  Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo - Priče iz gradova: Gvadalahara

16.00  Fudbal: Argentina – Francuska

19.30  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 2

20.00  Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Meksiko - Južna Afrika

23.00  Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio

01.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil – Belgija

04.00  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Južna Koreja – Češka

 

Arena Premium 2

08.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina

10.00  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

12.30  Košarka Španska liga G1: Polufinale 2

14.30  Košarka VTB liga G4: UNICS - CSKA, finale

17.00  Oslo Atletika Dijamantska liga

19.00  Vaterpolo Liga šampiona: Barseloneta - Ferencvaroš, polufinale 1

20.00  Košarka Španska liga G2: Barselona - Tenerife, polufinale

02.00  Hokej NHL G5: Karolina harikensi - Vegas golden najtsi, finale

 

Surosport1

05.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

06.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 2

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4

10.00  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

11.00  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

11.30  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

12.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5

17.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, muškarci

18.00  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

18.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije

19.45  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol

22.30 - 22.45 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Moć Olimpijskih igara

22.45  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 4