SAD su započele novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska. Iran je odgovorio protivnapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

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Aksios: SAD prihvatile iranski nacrt sporazuma, napredak postignut po tri pitanja

Delegacija Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da "ponovo razmisli i pretrese sporazum", preneo je portal Aksios.

Pozivajući se na tri izvora, Aksios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će SAD prihvatiti.

Navodno, najveći napredak postignut je po tri tačke, i to o uspostavljanju mehanizma za odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu, aranžmanima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za vreme 60-dnevnog prekida vatre i o tome da će se pregovori o iranskom nuklearnom programu voditi tokom tog prekida vatre.

Izvori su istakli da su iranski zvaničnici obavesetili više zemalja da je tokom razgovora iranaca i kataraca u Teheranu postignut načelni sporazum, ali da je još potrebno da ga odobri vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei.

Pored toga, navodi se da su i iranska i katarska strana izrazile sumnje o pravim namerama američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što su SAD tokom noći pokrenuli nove raketne napade na Iran.

Tramp: Sporazum sa Iranom mogao biti potpisan u Evropi ovog vikenda

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uskoro očekuje da bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, Tramp je rekao da se ceremonija može održati "negde u Evropi" i da će joj prisustvovati potpredsednik SAD Džej Di Vnes.

"Trebalo da se to dogodi prilično brzo", rekao je Tramp.

Dodao je nedavno razgovarao sa liderima više zemalja, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i lidere zemalja Persijskog zaliva.

Ranije danas, Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati "u punoj snazi" sve dok "transakcija" ne bude izvršena.

Iran tvrdi da se još nije složio

Iran još nije prihvatio nijedan dokument ili memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, javlja iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

To protivreči Trampovoj objavi da su "konačne tačke, kako konceptualno tako i detaljno, odobrene od strane svih uključenih strana".

Tramp otkazao napade na Iran

Donald Tramp je objavio na Truth Social da je "otkazao zakazane napade i bombardovanja na Iran večeras".

"Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobreni, ja, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam zakazane napade i bombardovanja na Iran večeras", napisao je Tramp.

U objavi he takođe naveo da su "razgovori i završne tačke, kako konceptualno tako i detaljno, odobrene od strane svih uključenih strana, uključujući Sjedinjene Države, Izrael, Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge".

Tramp je napiso i da pomorska blokada ostaje na snazi dok se "transakcija ne finalizuje — vreme i mesto potpisivanja biće uskoro objavljeni",

Iran razmatra napad na imovinu Ilona Maska na Bliskom istoku

Iran razmatra da među legitimne mete u regionu Bliskog istoka uključi imovinu američkog milijardera Ilona Maska, nakon što je Teheran optužio američku i izraelsku vojsku da koriste Maskove internet usluge sistema Starlink, javlja danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore.

Kako se navodi, zemaljske stanice Starlinka koje se nalaze u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i akcionari kompanije Spejs Iks, nalaze se među metama koje se razmatraju.

“Islamska Republika Iran zadržava pravo da napadne sve objekte povezane sa imovinom kojom upravlja Mask u regionu i na okupiranim teritorijama“, rekao je vojni izvor za Fars.

Kompanija Spejs Iks, u vlasništvu Maska, pružala je tokom protesta u Iranu besplatnu satelitsku internet uslugu Starlink, a izvršni direktor američke organizacije "Holistic Resilience" Ahmad Ahmadijan potvrdio je tada da je ukinuta pretplata za Starlink i naveo da će to omogućiti pristup internetu bez plaćanja, korisnicima koji već poseduju prijemnike.

Mask je i ranije pružao besplatne Starlinkove usluge u geopolitičkim krizama, tako da sateliti te mreže omogućavaju internet građanima i vojsci Ukrajine od početka ruske invazije, dok je u januaru najavljeno i besplatno pružanje usluge građanima Venecuele nakon hapšenja predsednika Nikolasa Madura. Iako su Starlinkovi prijemnici u Iranu zabranjeni, veliki broj uređaja je prokrijumčaren u zemlju, a procenjuje se da ih ima više od 50.000.

Guteres: Libanu potreban prekid vatre i poštovanje suvereniteta

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izjavio je da sve strane moraju da rade na prekidu vatre i diplomatskom rešenju koje u potpunosti poštuje teritorijalni integritet, suverenitet i političku nezavisnost Libana.

Guteres je u objavi na platformi Iks naveo da mora da postoji sveobuhvatni prekid vatre u Libanu.

Istakao je da u potpunosti podržava monopol libanske vlade na oružje.

Guteres je izrazio nadu da će dalji pregovori doprineti trajnom miru i stabilnosti između Libana i Izraela.

Guteres je podsetio da je Izrael od marta intenzivirao operacije na libanskoj teritoriji, dok je libanska militantna grupa Hezbolah nastavila da napada izraelsku teritoriju.

Tramp: SAD će večeras snažno udariti Iran

Donald Tramp je objavio da će SAD večeras "veoma snažno udariti Iran" na Truth Social.

"Sjedinjene Države će večeras veoma snažno udariti Iran (čija su mornarica, vazduhoplovstvo, radar, protivvazdušna odbrana i svi ostali oblici odbrane, zajedno sa većinom njegovih ofanzivnih kapaciteta, NESTALI!). U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzećemo ostrvo Harg i druge tačke naftne infrastrukture i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, slično kao što smo to uradili sa Venecuelom, što odlično funkcioniše i za Venecuelu i za Sjedinjene Američke Države", napisao je Tramp.

Od početka sukoba, Tramp je više puta pretio da će zauzeti ostrvo Harg, malo ostrvo kod obale Irana na kojem se nalazi veliki naftni terminal.

Tramp: SAD pokušale da isporuče oružje iranskom narodu, Kurdi zadržali oružje za sebe

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države pokušale da isporuče oružje iranskom narodu u nastojanju da bude svrgnut režim u Teheranu, ali da su regionalni saveznici Kurdi "izneverili" i zadržali oružje za sebe, umesto da ga distribuiraju.

Tramp je rekao za Foks njuz da su SAD isporučile oružje Kurdima, regionalnim protivnicima Irana, ali da su oni zadržali oružje za sebe.

"Kurdi su nas izneverili. Ali zapamtiću to, Kurdi", naveo je Tramp.

On je rekao da je u početku bio protiv toga plana jer je, kako je naveo, sumnjao da će Kurdi zadržati oružje.

Masovni protesti u Iranu izbili su krajem 2025. godine kao demonstracije trgovaca u Teheranu i drugim gradovima zbog loše ekonomske situacije, a ubrzo su prerasli u šire demonstracije i pozive na smenu vlasti.

Protesti su okončani sredinom januara ove godine, nakon što su vlasti nasilno ugušile demonstracije i uvele potpunu blokadu interneta.

U vazdušni prostor Kuvajta ušla 24 drona za poslednjih 48 sati

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je za poslednjih 48 sati 24 drona ušlo u vazdušni prostor Kuvajta.

U saopštenju se navodi da u tim napadima nije bilo povređenih, a da je pričinjena manja materijalna šteta, prenosi Tanjug.

Ističe se da kuvajtske oružane snage efikasno obavljaju svoje dužnosti u cilju očuvanja bezbednosti građana.

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj.

Vojska SAD: Onesposobljen 3. tanker u Omanskom zalivu

Američka vojska saopštila je danas da je tokom noći onesposobila treći tanker za naftu u Omanskom zalivu dok je pokušavao da transportuje iransku naftu uprkos blokadi Sjedinjenih Američkih Država.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je na platformi X da je delovala protiv tankera koji je plovio pod zastavom Gvineje Bisao, a koji je pokušavao da transportuje naftu iz Irana kroz Omanski zaliv.

Ističe se da je američki avion ispalio dve rakete "hellfire" u mašinski prostor tankera nakon što posada nije poštovala uputstva američkih snaga.

Navodi se da je to treći komercijalni brod koji su američke snage onesposobile ove sedmice u Omanskom zalivu.

Peskov: Zabrinuti smo za eskalaciju tenzija oko Irana

Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. "Najnovija runda eskalacije tenzija je puna novih, dodatnih negativnih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju u celini", rekao je Peskov. Prema njegovim rečima, Kremlj je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija oko Irana i poziva sve strane na uzdržanost. "Kremlj poziva strane u iranskom sukobu da se vrate pregovaračkom procesu", dodao je Peskov. (RIA, Tanjug)

Novi snimci napada na američke baze (VIDEO)

Jordan: Oboreno 20 iranskih raketa

Jordanska vojska saopštila je da je presrela 20 raketa lansiranih iz Irana, nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio da je gađao američki komandni centar u Jordanu.

"Jordanski sistemi PVO i Kraljevsko jordansko ratno vazduhoplovstvo presreli su i oborili 20 raketa koje su lansirane iz Irana. Presretanje je rezultiralo padom više fragmenata, bez ljudskih žrtava ili materijalne štete", dodaje se u saopštenju.

(Times of Israel)

Tri indijska mornara poginula u napadu američkog tankera

Tri indijska mornara su poginula u napadu SAD na tanker u Omanskom zalivu, potvrdio je indijski ministar brodarstva Sarbananda Sonoval.

Vest dolazi dan nakon što je američka vojska objavila da je njihov avion preciznim udarima pogodio mašinski prostor tankera M/T Setebelo, koji je plovio pod zastavom Palaua. Prema SAD, brod je pokušavao da probije američku pomorsku blokadu iranskih luka dok je prevozio pošiljku iranske nafte.

To je bio osmi trgovački brod koji su američke snage onesposobile u vodama kod Irana.

Indijsko ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da su tri indijska državljanina nestala nakon napada, dok je 21 član posade spašen. U saopštenju se ne pominju američka vojska niti pomorska blokada.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage upozorile posadu broda pre napada i dale im priliku da reaguju.

Sudbina trojice nestalih mornara sada je zvanično potvrđena, nakon što su indijske vlasti objavile da su poginuli u incidentu.

Američka vojska objavila snimak lansiranja Tomahavk rakete

Snimci iranskih balističkih projektila

Američka vojska: "Napadi su odgovor na iransku agresiju"

"Snage Ameri;ke centralne komande (CENTCOM) izvele su dodatne obrambene udare na niz ciljeva u Iranu, po yapovedi vrhovnog zapovednika", objavila je američka vojska.

"Američke snage napale su iranska vojna postrojenja za nadzor, komunikacijske sisteme i položaje protivvazdušne odbrane širom Irana. Američki marinci, ratno vazduhoplovstvo i mornarica ispalili su precizno vođenu municiju na iranske mete koje su ugrožavale američke snage i međunarodne trgovačke brodove u prolazu kroz regionalne vode", stoji u objavi vojske.

Kuvajt zatvorio svoj vazdušni prostor zbog iranskih napada

Kuvajt je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor zbog napada iz Irana, saopštio je danas Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva Kuvajta.

"Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva u Državi Kuvajt objavljuje privremeno zatvaranje kuvajtskog vazdušnog prostora počev od 4.50 ujutru danas, u četvrtak, i preusmeravanje letova na alternativne aerodrome u skladu sa odobrenim sporazumima i procedurama, kao meru predostrožnosti usmerenu na očuvanje bezbednosti vazdušne plovidbe i putnika", objavio je Direktorat na društvenoj mreži Iks.

Kako se navodi, "ova mera dolazi u svetlu činjenice da je Kuvajt izložena grešnim iranskim agresijama i potencijalnim rizicima koji mogu proizaći iz toga po civilni vazduhoplovni saobraćaj u regionu".

Iranski ambasador pri UN osudio najnovije Trampove pretnje Iranu





Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir- Said Iravani osudio je na sednici Saveta bezbednosti UN najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene Iranu.

Iravani je rekao da Iran neće popustiti pred pritiscima silom, ukazujući da održivi sporazum o okončanju rata ne može da se postgne pretnjama, zastrašivanjem i upotrebom sile, preneo je Skaj njuz.

Iravani je pozvao Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od pretnji kao što su one koje je danas izneo Tramp.