Državljanin Ukrajine Stanislav Z. (47) osumnjičen je da je prošle subote gurnuo svoju suprugu (46) sa balkona petog sprata zgrade u Zagorskoj ulici u Zagrebu, usled čega je žena preminula na licu mesta. Kada je došla policija rekao je da „nema ženu“.

Posebnu pažnju istražitelja privuklo je njegovo ponašanje neposredno nakon tragedije. Kada su policajci stigli na adresu, osumnjičeni je, prema dostupnim informacijama, tvrdio da u stanu žive samo on i njegov sin, navodeći da nema suprugu. Nakon toga je zatvorio vrata, pokušavajući da izbegne dalju komunikaciju sa policijom. Međutim, istraga je ubrzo krenula u potpuno drugom smeru.

- U tom trenutku bio je potpuno pijan. Kada je policija došla na vrata njegovog doma, čak im je rekao da u stanu žive samo on i njegov sin i da nema suprugu. Već sledećeg trenutka zatvorio je vrata. Međutim, mozaik zločina se kasnije složio, a Ukrajinac je prijavljen za teško ubistvo supruge - naveo je izvor za hrvatske medije.

Policija je prvobitno postupala po prijavi o padu žene sa zgrade, a okolnosti događaja nisu odmah ukazivale na krivično delo. Ipak, detaljnim proverama i prikupljanjem iskaza svedoka počela je da se stvara sasvim drugačija slika tragedije.

Ključne informacije dali su članovi porodice. Deca preminule žene ispričala su inspektorima da su odnosi između njihovih roditelja dugo bili narušeni. Prema njihovim navodima, otac je često konzumirao alkohol i bio nasilan prema majci, koja je navodno planirala razvod.

Sumnje je dodatno pojačalo svedočenje komšije koji je kobnog dana oko 16.30 časova čuo snažan udarac. Kada je pogledao kroz prozor, ugledao je telo žene ispred zgrade. Potom je podigao pogled ka višim spratovima i na balkonu primetio muškarca.

Tokom uviđaja utvrđeno je da je žrtva bila 46-godišnja državljanka Ukrajine sa regulisanim boravkom u Hrvatskoj. U stanu je zatečen njen suprug, takođe ukrajinski državljanin, koji je, prema navodima policije, bio vidno rastrojen i u alkoholisanom stanju.

Nakon opsežne kriminalističke istrage usledio je potpuni preokret. Istražitelji su prikupili dovoljno dokaza da muškarca uhapse zbog sumnje da je počinio teško ubistvo žene koju je prethodno zlostavljao. Sud mu je odredio istražni pritvor zbog težine dela, mogućnosti uticaja na svedoke i opasnosti od bekstva, s obzirom na to da je strani državljanin.

Istraga o svim okolnostima ovog zločina se nastavlja.