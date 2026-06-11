Iranske vlasti tvrde da su tokom najnovijih raketnih udara pogodile američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu i uništile hangare u kojima su bili smešteni borbeni avioni F-35.

Prema saopštenju Korpusa čuvara Islamske revolucije (KSIR), objavljenom 10. juna, pogođene su četiri ključne mete na teritoriji Jordana. Među njima se, kako navode iranski izvori, nalaze hangari sa lovcima F-35, kao i centar za upravljanje i kontrolu američkih snaga u Ez-Zubajdi.

Teheran tvrdi da napadi nisu bili ograničeni samo na Jordan. Prema navodima KSIR-a, ukupno je pogođen 21 cilj povezan sa američkim vojnim prisustvom širom Bliskog istoka.

Iranska strana takođe navodi da je u iranskom vazdušnom prostoru oboren američki bespilotni avion MQ-9.

– Oružane snage Islamske Republike spremne su da odlučno odgovore na svaku novu agresiju, a odgovornost za dalju eskalaciju snosiće američki neprijatelj – poručio je KSIR.

Novi talas sukoba

Aktuelna eskalacija usledila je posle višemesečnog relativnog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon što su krajem februara SAD i Izrael pokrenuli vojnu kampanju protiv Irana, od aprila su vođeni pregovori između Vašingtona i Teherana. Međutim, 1. juna Iran je objavio prekid kontakata sa SAD, navodeći da je razlog nastavak izraelskih udara na Liban.

Dodatne tenzije izazvao je incident od 8. juna, kada se američki helikopter AH-64 Apache srušio u blizini Ormuskog moreuza. Predsednik SAD Donald Tramp tada je izjavio da je letelicu oborila iranska vojska i najavio odgovor.

Već u noći između 9. i 10. juna američke snage obnovile su napade na iranske ciljeve, nakon čega je usledio odgovor Teherana.

Prema tvrdnjama iranskih vlasti, među metama su bile i snage Pete američke flote u Bahreinu, koje su navodno napadnute bespilotnim letelicama.

Navode iranske strane o uništenju hangara sa avionima F-35 i drugim vojnim ciljevima nije bilo moguće nezavisno potvrditi.