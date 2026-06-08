Koliko ove godine koštaju namirnice u Grčkoj jedno je od najčešćih pitanja među turistima koji planiraju letovanje. Upravo zato veliku pažnju privukla je objava u popularnoj Fejsbuk grupi „Grčka info“, gde su srpski turisti podelili cene voća i povrća iz letovališta Nei Pori.

Fotografija sa cenama brzo je izazvala brojne komentare, a mnogi su upoređivali iznose sa cenama u Srbiji.

Trešnje 2,50 evra, kajsije već od 49 centi

Prema objavljenim cenama, kilogram trešanja u Nei Poriju košta 2,50 evra, dok su kajsije među najpovoljnijim voćem i prodaju se za svega 0,49 evra po kilogramu.

Za nektarine i breskve potrebno je izdvojiti po 0,50 evra, dok banane koštaju 1,50 evra po kilogramu.

Ljubitelji dinje za kilogram će platiti 1,50 evra, dok je lubenica znatno jeftinija i košta 0,69 evra po kilogramu.

Koliko košta povrće?

Kada je reč o povrću, cene su takođe privukle pažnju turista.

Beli luk prodaje se po ceni od 0,50 evra, dok je za kilogram crnog luka potrebno izdvojiti jedan evro.

Paradajz i paprika koštaju po jedan evro za kilogram, dok je cena krastavca 0,50 evra.

Zelena paprika nešto je skuplja i prodaje se po ceni od 0,90 evra za kilogram.

Turisti već upoređuju cene sa Srbijom

Objava iz Nei Porija pokrenula je brojne komentare među članovima grupe „Grčka info“. Dok pojedini smatraju da su cene sasvim očekivane za početak letnje sezone, drugi ističu da su pojedine vrste voća i povrća trenutno povoljnije nego u Srbiji.

Kako sezona bude odmicala, očekuje se da će ponuda sezonskog voća biti još bogatija, pa bi u pojedinim mestima cene mogle dodatno da se menjaju.

Za turiste koji ovog leta putuju u Grčku, ovakve objave predstavljaju koristan vodič za planiranje troškova i kupovinu tokom odmora.