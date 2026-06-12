"Uvođenje novih nezakonitih sankcija i spoljnih ograničenja ne sprečava ruske banke da zadrže potpunu stabilnost, ostvare snažan profit i nastave da se šire", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući planove Evropske unije da uvede nove restrikcije ruskom bankarskom sistemu.



"Generišu profit i očuvaju najviše ocene pouzdanosti", poručio je Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.



On je dodao da kompanije koje posluju na tržištu i dalje pružaju kompletan spektar usluga u vezi sa spoljnotrgovinskim transakcijama.

"Situacija pod apsolutnom kontrolom"

Portparol Kremlja je naglasio da opšta situacija u ruskom bankarskom sektoru ostaje potpuno stabilna i pod kontrolom države.

"Baš juče, tokom sastanka sa Vladom, predsednik Vladimir Putin je rekao da uprkos određenim poteškoćama, trendovima uzdržanosti investicija ili usporavanja aktivnosti, situacija ipak ostaje apsolutno stabilna i pod punom kontrolom. Isto se može reći i za bankarski sektor", naveo je zvaničnik Kremlja.

Peskov je podsetio i da je ruski finansijski megaregulator (Centralna banka Rusije) više puta ukazao na stabilnost sistema, ističući da pažljivo prati situaciju na terenu i preduzima sve neophodne mere kako bi se održala stabilnost bankarskog sektora u uslovima ekonomskog pritiska sa Zapada.

(TASS)