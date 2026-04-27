Iako nije retkost da se učesnici u Beloj kući opuste i povremeno prekrše određena pravila boravka, ovog puta su naišli na nepremostivu prepreku i veoma strogu reakciju. Veliki šef je jasno stavio do znanja da preko nekih stvari više ne namerava da prelazi, te da je poštovanje osnovnih pravila u rijalitiju "Elita" apsolutni prioritet za sve takmičare.



Do hitne reakcije i izricanja sankcija došlo je zbog nepoštovanja jedne od najosnovnijih obaveza takmičara Elite.

Naime, utvrđeno je da je više učesnika spavalo u nedozvoljeno vreme, čime su direktno ignorisali pravila produkcije o rasporedu i aktivnostima. Ovaj postupak nije prošao nezapaženo, pa je Veliki šef doneo beskompromisnu odluku kako bi održao disciplinu u kući i pokazao da se ovakvo ponašanje ne toleriše.

Njih devetoro kažnjeno

Odlukom Velikog šefa, čak devetoro učesnika će morati da snosi ozbiljne posledice za svoje ponašanje. Takmičari koji su kažnjeni zbog ignorisanja pravila i spavanja u vreme kada to nije odobreno su: Sandra Todić, Sara Stojanović, Miki Dudić, Viktor Gagić, Jovana Cvijanović, Anastasija Brčić, Hana Duvnjak, Nerio Ružanji i Jovana Advokatica.

Ova masovna kazna predstavlja jasan signal svim ostalim stanovnicima Bele kuće da "pljušte kazne" za svaki sličan prestup i da se kršenje najvažnijih propisa "Elite" ni u budućnosti neće ignorisati.

