Glumac Pavle Mensur već nekoliko dana je u centru pažnje javnosti zbog veze sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

Međutim, posebnu pažnju privlači njegova majka, Srna Lango (54), za koju mnogi ističu da u šestoj deceniji života izgleda izuzetno mladoliko i negovano.

Ona je ranije objavila i fotografiju u bikiniju, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

-Dobra vest je da sam bila na moru i bilo je… uh. Loša vest je da sam se onda probudila - poručila je tada duhovito uz objavu.

O izborima svojih sinova

Podsetimo, Srna se nije javno oglašavala povodom veze svog sina Pavla i Jelisavete, ali je ranije govorila o njegovim emotivnim izborima i odnosu prema njima.

-Ne mešam se u njegove emotivne izbore, to sebi nikada ne bih dozvolila. Dopadaju mi se izbori mojih sinova - izjavila je jednom prilikom.

Takođe je govorila i o tome da li sinu daje glumačke savete.

-Ponosna sam na njega, korak po korak ide ka svom cilju. Mi mu glumačke savete nismo davali, ja eventualno dam neki komentar kada nešto pogledam. Ali do ovog trenutka, mama ostaje mama. Davno sam naučila da manje govorim i smatram da oni treba sami da rade. Ponosna sam, znam šta radi i iskreno se radujem njegovom uspehu - konstatovala je za Blic.