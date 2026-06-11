RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Pravo na sutra
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program Fudbal: SP, ceremnoja otvaranja, prenos
20.50 Fudbal: SP, Meksiko – Južna Afrika, prenos
22.55 Jedan svet – jedna igra
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Senka sumnje, film
01.50 Dnevnik
02.20 Gastronomad
02.45 Fudbal: SP, Meksiko – Južna Afrika
04.50 Nepobedivo srce, igrana serija
Najava
Jedan svet – Jedna igra 20.05 RTS1
Svetsko fudbalsko prvenstvo počinje 11. juna i trajaće čak 39 dana. RTS će kao i prethodnih decenija u direktnim prenosima pratiti najznačajniji sportski događaji na Planeti. Osim prenosa, fudbalski spektakl na kojem će učestvovati rekordnih 48 reprezentacija biće ispraćen i našom emisijom "Jedan svet jedna igra". Emisije ćemo gledati u večernjim terminima i najčešće će biti pregledi dana...
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Kapetan Džon Piplfoks
09.05 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.25 Čitanje dozvoljeno
10.50 RTS lab
11.15 Edu global
11.40 Eko minijature
11.45 Vodič kroz budućnost
12.10 Hemija za sve
12.30 Rodoslavci
13.00 Kulturni centar
13.35 Veliki pisci na malim ekranima
14.00 Đavolov vrt, film
15.50 Ženski raj, serija
16.40 TV lica… kao sav normalan svet
17.45 RTS lab
17.05 Grozd
18.35 Lov i ribolov
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Kažem Rom i mislim
22.20 Loš glumac, film
00.35 35 godina grupe Alisa, najbolje iz zemlje čuda
02.05 Gorka osveta, serija
02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.10 TV lica… kao sav normalan svet
03.55 Edu global
04.20 Vodič kroz budućnost
Najava
Loš glumac 22.20 RTS2
Tokom snimanja filma, glumica Sandra Navaro optužuje glumca Danijela Zavalu da ju je zlostavljao tokom scene seksa. Uloge: Alfonso Dosal, Fiona Palomo.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Godine slatkog greha
23.00 Glam i Drama
00.00 Bekstvo iz divljine, igrani film
02.15 Dah života, igrani film
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Pogodi cenu tačno 19.00 Prva
Ono što ovaj kviz izdvaja od ostalih je činjenica da vam u njemu treba i znanja i sreće. U kvizu koji će zaokupiti celu porodicu važno je da znate cene.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, igrana serija
13.45 TV prodaja - Telestar
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Detektiv Najt: Nezavisnost, igrani film
00.00 Leteći start
Najava
Detektiv Najt: Direktno sa Minjom Miletić 20.00 B92
Koliko su mediji i javnost u stanju da se saglase oko osnovnih činjenica pre nego što počnu različita politička tumačenja? I u kakvoj atmosferi se odvija javni i politički život kada izbori još nisu raspisani, a političke tenzije već oblikuju javni prostor? U emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na B92 od 20.00 govoriće novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević, novinarka Ljiljana Smajlović i sociolog Vladimir Vuletić.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Sonero
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Pijavice, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Zbogom budale, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Zanatlije - Šeširdžija
22.00 Hype intervju
23.00 Apstrakcija, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Serija
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 David Skoko: Mesto za mene
14.00 Španija: Rik Stajn
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
19.30 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
08.30 Nekažnjeno ubistvo, film
10.05 Čekajući Anju, igrani film
11.50 Itaka, film
13.20 99 domova, igrani film
15.10 Gadna gomila, igrani film
17.05 Golih pesnica, igrani film
18.40 Janošik, film
21.00 Vikend s mrtvacem, film
22.35 Kadžaki istinita priča, film
00.20 Pobeđuje ko se usudi,
igrani film
01.40 Nezamislivo, igrani film
SUPERSTAR
07.05 Besa, domaća igrana serija
08.00 Besa, domaća igrana serija
08.55 Moljac, domaći igrani film
10.20 Megalodon 2, igrani film
12.30 Supermen 2, igrani film
14.40 Balkanski špijun, domaći film
16.20 Gas do daske 2, igrani film
18.00 XxX 2, film
20.00 Besa, igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
21.55 Misionar, igrani film
23.45 Ptice grabljivce i fantastična emancipacija Harli Kvin, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Andelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Iz sveg glasa, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, igrana serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Ceca šou
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
18.00 Vesti
18.30 Preživeti Beograd, igrana serija
19.15 Scena
19.35 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Dug moru, igrana serija
01.05 Balkanskom ulicom
02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.40 Metar moga sela
04.05 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.30 Top story evening
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