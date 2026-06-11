RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Pravo na sutra

13.50 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program Fudbal: SP, ceremnoja otvaranja, prenos

20.50 Fudbal: SP, Meksiko – Južna Afrika, prenos

22.55 Jedan svet – jedna igra

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Senka sumnje, film

01.50 Dnevnik

02.20 Gastronomad

02.45 Fudbal: SP, Meksiko – Južna Afrika

04.50 Nepobedivo srce, igrana serija

Najava

Jedan svet – Jedna igra 20.05 RTS1

Svetsko fudbalsko prvenstvo počinje 11. juna i trajaće čak 39 dana. RTS će kao i prethodnih decenija u direktnim prenosima pratiti najznačajniji sportski događaji na Planeti. Osim prenosa, fudbalski spektakl na kojem će učestvovati rekordnih 48 reprezentacija biće ispraćen i našom emisijom "Jedan svet jedna igra". Emisije ćemo gledati u večernjim terminima i najčešće će biti pregledi dana...

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Kapetan Džon Piplfoks

09.05 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.25 Čitanje dozvoljeno

10.50 RTS lab

11.15 Edu global

11.40 Eko minijature

11.45 Vodič kroz budućnost

12.10 Hemija za sve

12.30 Rodoslavci

13.00 Kulturni centar

13.35 Veliki pisci na malim ekranima

14.00 Đavolov vrt, film

15.50 Ženski raj, serija

16.40 TV lica… kao sav normalan svet

17.45 RTS lab

17.05 Grozd

18.35 Lov i ribolov

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Kažem Rom i mislim

22.20 Loš glumac, film

00.35 35 godina grupe Alisa, najbolje iz zemlje čuda

02.05 Gorka osveta, serija

02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.10 TV lica… kao sav normalan svet

03.55 Edu global

04.20 Vodič kroz budućnost

Najava

Loš glumac 22.20 RTS2

Tokom snimanja filma, glumica Sandra Navaro optužuje glumca Danijela Zavalu da ju je zlostavljao tokom scene seksa. Uloge: Alfonso Dosal, Fiona Palomo.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Godine slatkog greha

23.00 Glam i Drama

00.00 Bekstvo iz divljine, igrani film

02.15 Dah života, igrani film

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Pogodi cenu tačno 19.00 Prva

Ono što ovaj kviz izdvaja od ostalih je činjenica da vam u njemu treba i znanja i sreće. U kvizu koji će zaokupiti celu porodicu važno je da znate cene.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

13.45 TV prodaja - Telestar

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Detektiv Najt: Nezavisnost, igrani film

00.00 Leteći start

Najava

Detektiv Najt: Direktno sa Minjom Miletić 20.00 B92

Koliko su mediji i javnost u stanju da se saglase oko osnovnih činjenica pre nego što počnu različita politička tumačenja? I u kakvoj atmosferi se odvija javni i politički život kada izbori još nisu raspisani, a političke tenzije već oblikuju javni prostor? U emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na B92 od 20.00 govoriće novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević, novinarka Ljiljana Smajlović i sociolog Vladimir Vuletić.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Sonero

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Pijavice, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Zbogom budale, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Zanatlije - Šeširdžija

22.00 Hype intervju

23.00 Apstrakcija, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Serija

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 David Skoko: Mesto za mene

14.00 Španija: Rik Stajn

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

19.30 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911: Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.30 Nekažnjeno ubistvo, film

10.05 Čekajući Anju, igrani film

11.50 Itaka, film

13.20 99 domova, igrani film

15.10 Gadna gomila, igrani film

17.05 Golih pesnica, igrani film

18.40 Janošik, film

21.00 Vikend s mrtvacem, film

22.35 Kadžaki istinita priča, film

00.20 Pobeđuje ko se usudi,

igrani film

01.40 Nezamislivo, igrani film

SUPERSTAR

07.05 Besa, domaća igrana serija

08.00 Besa, domaća igrana serija

08.55 Moljac, domaći igrani film

10.20 Megalodon 2, igrani film

12.30 Supermen 2, igrani film

14.40 Balkanski špijun, domaći film

16.20 Gas do daske 2, igrani film

18.00 XxX 2, film

20.00 Besa, igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

21.55 Misionar, igrani film

23.45 Ptice grabljivce i fantastična emancipacija Harli Kvin, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Andelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Iz sveg glasa, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, igrana serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

18.00 Vesti

18.30 Preživeti Beograd, igrana serija

19.15 Scena

19.35 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Dug moru, igrana serija

01.05 Balkanskom ulicom

02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.40 Metar moga sela

04.05 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening