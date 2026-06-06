Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić odlučili su da se razvedu nakon devet godina braka, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, bivši supružnici su ostali u korektnim i civilizovanim odnosima, a njihov rastanak protekao je mirno.

Odluku o razvodu doneli su zajednički, nakon što su, kako se ističe, shvatili da su im se životni putevi razišli.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za Blic.

O naslednicima

Podsetimo, bivši ljubavni par ima dvoje dece, sina Bogdana i ćerku Petru.

Glumica je ranije govorila o tome da ne želi da nameće deci svoje ambicije i očekivanja.

- Iskreno bih volela da se okrenu onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Želim im da vole svoj posao - izjavila je ona.

Govoreći o ćerki Petri, istakla je da se deca stalno menjaju i razvijaju.

- To se menja svaki dan, tu ne može ništa da se nasledi. To su različite faze, ali polako, ona je svoja, definitivno - navela je iskreno.

Inače, Teodosić se delimično vratio u rodni kraj, te u Valjevu razvija i nove poslovne aktivnosti.

Alo/Blic