Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić su odlučili da stave tačku na brak. O njihovom odnosu ranije se već pisalo, budući da su, kako se navodilo, pre dve godine imali bračnu krizu. Ipak, uprkos pokušajima da privatni život sačuvaju od javnosti, vest o navodnom razvodu ponovo je pokrenula priče o njihovoj ljubavi, ali i o vezama koje su imali pre nego što su se upoznali.

Jelisaveta Orašanin je svojevremeno otvoreno govorila o tome koliko su se ona i Teodosić kratko zabavljali pre nego što su odlučili da se venčaju.

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

Njih dvoje su se venčali 2017. godine, a tokom braka dobili su dvoje dece. Iako su oboje poznate ličnosti, Jelisaveta i Miloš nikada nisu važili za par koji privatnost često deli na društvenim mrežama.

Veza sa Vukom Kostićem

I pre nego što je upoznala Teodosića, emotivni život Jelisavete Orašanin bio je zanimljiv javnosti. Njena najpoznatija veza pre braka bila je ona sa glumcem Vukom Kostićem. Njih dvoje nisu krili ljubav, a u javnosti se svojevremeno spekulisalo i da bi mogli da stanu na ludi kamen. Ipak, nakon pet godina veze, Jelisaveta i Vuk su se 2015. godine rastali.

Osim Vuka Kostića, Jelisavetu su ranije povezivali i sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem, koji je javnosti poznat i kao bivši partner pevačice Rade Manojlović. Pisalo se i o njenoj navodnoj vezi sa manekenom Dušanom Šušnjarom.

I ljubavni život Miloša Teodosića godinama je bio pod lupom javnosti. Nekadašnji košarkaš je od 2009. do 2013. godine bio u vezi sa odbojkašicom Majom Ognjenović, sa kojom je živeo u Atini.

Za njihovu vezu se pisalo da je bila ozbiljna i da su bili nadomak braka, ali je posle četiri godine ipak došlo do raskida. Nakon raskida sa Majom, Teodosić se, kako su mediji pisali, kratko zabavljao sa glumicom Sofijom Rajović, Jelisavetinom koleginicom. Pominjala se i njegova navodna veza sa manekenkom Jelenom Kuveljić, ali Miloš o tome nikada nije javno govorio.

Podsetimo, nakon rastanka od Teodosića, Jelisaveta Orašanin je trenutno u vezi sa kolegom Pavlom Mensurom. Glumac je nedavno na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj se vidi silueta devojke, a posle i samo noga njegove izabranice. Da je u pitanju Jelisaveta odala ga je nanogica koju je nosila.

Pavle je, inače, mlađi od Jelisavete 11 godina.

BONUS VIDEO: