RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, serija
11.50 Istorija nauke
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Veterinarska misija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.05 Povratni udar, film
23.25 Dnevnik
23.50 Kulturni dnevnik
00.05 Đavovlov vrt, film
01.55 Dnevnik
02.25 Zemlja nije moj dom
03.50 Jedan dan
04.30 Gastronomad
04.50 Nepobedivo srce , igrana serija
05.40 Verski kalendar
Najava
Povratni udar 21.05 RTS1
Dvojica zavađene braće nastavljaju herojsku porodičnu tradiciju kao vatrogasci u Čikagu. Uloge: Kurt Rasel, Vilijam Boldvin, Robert de Niro.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Četiri puta tri
09.30 Mačka amajlija
09.50 Klima da nam štima
10.00 Upriordi se
10.10 Čitalište, čitate li išta
10.40 Dobro je dobro je znati...
11.20 Naučni portal
11.45 Slikari naive: Seobe I snovi – Jan Glozik
12.10 Hemija za sve
12.25 Trag: Krf, pružena ruka za sva vremena
12.55 Utopija
13.25 Čitanje pozorišta
14.00 Najbogatija žena na svetu, film
16.05 Ženski raj, serija
16.50 Sat
17.40 Rodoslavci
18.10 Veliki pisci na malim ekranima
18.45 Socijalizam ili kapitalizam
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.15 Zemlja nije moj dom
21.40 Ženski raj, serija
22.35 Savremeni svetski pisci: Lejla Slimani
23.05 Kulturni centar
23.30 Bunt rok festival u Vršcu 2026.
00.05 Na nišanu, serija
00.50 Volim klasiku
01.40 Gorka osveta, serija
02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.35 Rodoslavci
03.05 Dobro je dobro je znati…
03.40 Slikari naive: Seobe I snovi – Jan Glozik
04.05 Socijalizam ili kapitalizam
04.30 Savremeni svetski pisci: Lejla Slimani
Najava
Zemlja nije moj dom 20.15 RTS2
Dokumentarni film o kantautoru Nenadu Mariću, koji stoji iza pseudonima Kralj Čačka, njegovom bratu Marku i ostalim saradnicima iz benda.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana dserija
20.50 Najbolji san, igrana serija
21.50 Radna akcija sa Tamarom
23.10 Glam i Drama
00.00 Dah života, igrani film
02.00 Eksploziv
02.30 Jednaki, igrani film
04.00 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva
Omiljena i rado gledana emisija "Radna akcija sa Tamarom" ove srede na Prvoj televiziji od 21.45 je svojevrsna retrospektiva sezone za nama. - Ovu sezonu obeležila je izuzetno velika udaljenost porodica od magistralnih puteva, pa nam je nepristupačnost zadavala dodatne muke. I to ne samo nama, več i svim prijateljima emisije. Takođe imali smo i veoma teške porodične priče. Uprkos svemu tome uspeli smo da pomognemo mnogim porodicama - zaključuje Tamara Grujić. Tamara i ekipa njenih vrednoh majstora u ovoj sezoni obeležila je 280 uspešnih akcija širom naše zemlje. Gledaoci su uživali u ozbiljnim i izuzetno teškim građevinskim akcijama u okolini Kuršumlije, pa preko sela Topličke doline, Aleksandrovačke Župe, okoline Kraljeva, Niša, Paraćina, zatim Velike Plane, Lazarevca, do krajnjeg zapada, okoline Bajine Bašte, Loznice, Šapca, Bogatića sve do Malog Iđoša. - Prešli smo više od 10.000 kilometara i renovirali više od 1500 kvadrata životnog prostora, uredili mnoge pristupne puteve, obezbedili plastenike, prikazali interesantne komšije, kulturu kraja u kom smo boravili. Još jedna uspešna sezona je za nama, a mi nastavljamo dalje - poručuje nam Tamara u svoje ime i u ime celog svog svog tima.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Detektiv Najt: Iskupljenje, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.00 B92
Toma uzbuđen odlazi na posao, jer nekako mora da reši situaciju sa šefom i štrajkačima. Draginja je tužna zato što je Toma zabravio da im je godišnjica, ali Vedran neočekivano rešava problem. Leo uči Zdravka da vozi bicikl. Raša potpisuje podršku "Pela Skveru" da bi se zamenile stare instalacije u “Ko nekad u osam”. Vladan počinje da prati Živana, kako bi saznao na koji način je povezan sa Natašom.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Pretres, gost - Nada Macura
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 San, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Darko Ivić
15.30 Život uživo
16.00 Tišina je moja publika, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Pijavice, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Serija
21.00 Zdravlje nacije
22.35 Lice nacije
23.35 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Patina meksička jela
14.00 Španija: Rik Stajn
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911: Nešvil
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
08.05 Opasna Džejn, igrani film
10.30 Premijer, film
12.25 Čekajući Anju, igrani film
14.10 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film
16.05 99 domova, igrani film
17.55 Nekažnjeno ubistvo, film
19.25 Golih pesnica, igrani film
21.00 Kadžaki istinita priča, igrani film
22.45 Opasna Džejn, igrani film
00.20 Nezamislivo, igrani film
SUPERSTAR
06.15 Besa, domaća igrana serija
07.10 Besa, domaća igrana serija
08.05 Balkan ekspres 2, domaći film
10.00 Megalodon, igrani film
12.00 Supermen, igrani film
14.30 Moljac, domaći igrani film
16.00 Gas do daske, igrani film
17.45 XxX, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Atentat u Pragu, igrani film
23.45 Samoubilački odred, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Andelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Dečak, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
12.55 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.20 Munje, igrani film
02.45 Ceca šou
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek 4
22.30 Kadrovi vremena. USA Originals
23.30 Top story evening
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