RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, serija

11.50 Istorija nauke

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.45 Jedan dan

14.35 Veterinarska misija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.05 Povratni udar, film

23.25 Dnevnik

23.50 Kulturni dnevnik

00.05 Đavovlov vrt, film

01.55 Dnevnik

02.25 Zemlja nije moj dom

03.50 Jedan dan

04.30 Gastronomad

04.50 Nepobedivo srce , igrana serija

05.40 Verski kalendar

Najava

Povratni udar 21.05 RTS1

Dvojica zavađene braće nastavljaju herojsku porodičnu tradiciju kao vatrogasci u Čikagu. Uloge: Kurt Rasel, Vilijam Boldvin, Robert de Niro.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Četiri puta tri

09.30 Mačka amajlija

09.50 Klima da nam štima

10.00 Upriordi se

10.10 Čitalište, čitate li išta

10.40 Dobro je dobro je znati...

11.20 Naučni portal

11.45 Slikari naive: Seobe I snovi – Jan Glozik

12.10 Hemija za sve

12.25 Trag: Krf, pružena ruka za sva vremena

12.55 Utopija

13.25 Čitanje pozorišta

14.00 Najbogatija žena na svetu, film

16.05 Ženski raj, serija

16.50 Sat

17.40 Rodoslavci

18.10 Veliki pisci na malim ekranima

18.45 Socijalizam ili kapitalizam

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.15 Zemlja nije moj dom

21.40 Ženski raj, serija

22.35 Savremeni svetski pisci: Lejla Slimani

23.05 Kulturni centar

23.30 Bunt rok festival u Vršcu 2026.

00.05 Na nišanu, serija

00.50 Volim klasiku

01.40 Gorka osveta, serija

02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.35 Rodoslavci

03.05 Dobro je dobro je znati…

03.40 Slikari naive: Seobe I snovi – Jan Glozik

04.05 Socijalizam ili kapitalizam

04.30 Savremeni svetski pisci: Lejla Slimani

Najava

Zemlja nije moj dom 20.15 RTS2

Dokumentarni film o kantautoru Nenadu Mariću, koji stoji iza pseudonima Kralj Čačka, njegovom bratu Marku i ostalim saradnicima iz benda.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana dserija

20.50 Najbolji san, igrana serija

21.50 Radna akcija sa Tamarom

23.10 Glam i Drama

00.00 Dah života, igrani film

02.00 Eksploziv

02.30 Jednaki, igrani film

04.00 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva

Omiljena i rado gledana emisija "Radna akcija sa Tamarom" ove srede na Prvoj televiziji od 21.45 je svojevrsna retrospektiva sezone za nama. - Ovu sezonu obeležila je izuzetno velika udaljenost porodica od magistralnih puteva, pa nam je nepristupačnost zadavala dodatne muke. I to ne samo nama, več i svim prijateljima emisije. Takođe imali smo i veoma teške porodične priče. Uprkos svemu tome uspeli smo da pomognemo mnogim porodicama - zaključuje Tamara Grujić. Tamara i ekipa njenih vrednoh majstora u ovoj sezoni obeležila je 280 uspešnih akcija širom naše zemlje. Gledaoci su uživali u ozbiljnim i izuzetno teškim građevinskim akcijama u okolini Kuršumlije, pa preko sela Topličke doline, Aleksandrovačke Župe, okoline Kraljeva, Niša, Paraćina, zatim Velike Plane, Lazarevca, do krajnjeg zapada, okoline Bajine Bašte, Loznice, Šapca, Bogatića sve do Malog Iđoša. - Prešli smo više od 10.000 kilometara i renovirali više od 1500 kvadrata životnog prostora, uredili mnoge pristupne puteve, obezbedili plastenike, prikazali interesantne komšije, kulturu kraja u kom smo boravili. Još jedna uspešna sezona je za nama, a mi nastavljamo dalje - poručuje nam Tamara u svoje ime i u ime celog svog svog tima.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Detektiv Najt: Iskupljenje, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Toma uzbuđen odlazi na posao, jer nekako mora da reši situaciju sa šefom i štrajkačima. Draginja je tužna zato što je Toma zabravio da im je godišnjica, ali Vedran neočekivano rešava problem. Leo uči Zdravka da vozi bicikl. Raša potpisuje podršku "Pela Skveru" da bi se zamenile stare instalacije u “Ko nekad u osam”. Vladan počinje da prati Živana, kako bi saznao na koji način je povezan sa Natašom.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Pretres, gost - Nada Macura

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 San, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Darko Ivić

15.30 Život uživo

16.00 Tišina je moja publika, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Pijavice, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Serija

21.00 Zdravlje nacije

22.35 Lice nacije

23.35 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Patina meksička jela

14.00 Španija: Rik Stajn

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.05 Opasna Džejn, igrani film

10.30 Premijer, film

12.25 Čekajući Anju, igrani film

14.10 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film

16.05 99 domova, igrani film

17.55 Nekažnjeno ubistvo, film

19.25 Golih pesnica, igrani film

21.00 Kadžaki istinita priča, igrani film

22.45 Opasna Džejn, igrani film

00.20 Nezamislivo, igrani film

SUPERSTAR

06.15 Besa, domaća igrana serija

07.10 Besa, domaća igrana serija

08.05 Balkan ekspres 2, domaći film

10.00 Megalodon, igrani film

12.00 Supermen, igrani film

14.30 Moljac, domaći igrani film

16.00 Gas do daske, igrani film

17.45 XxX, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Atentat u Pragu, igrani film

23.45 Samoubilački odred, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Andelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Dečak, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Na terapiji

12.55 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.20 Munje, igrani film

02.45 Ceca šou

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek 4

22.30 Kadrovi vremena. USA Originals

23.30 Top story evening